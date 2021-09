I look più belli di Friends: fashioniste anni ’90, rinnovate così il vostro armadio

F riends è una delle serie TV più preziose sull'amicizia, ma qualcuno ricorda i look anni '90 di Monica, Rachel e Phoebe? Facciamo un tuffo indietro nel tempo e rinnoviamo insieme l'armadio!

Il 22 settembre del 1994 - ben 27 anni fa! - è andato in onda il primissimo episodio di Friends, una serie rimasta negli annali della televisione, che tutt'oggi raccoglie consensi dalla critica e dalle nuove generazioni. Oltre a proporre una rewatch, crediamo che sia l'ora di rispolverare qualche outfit anni '90: che ne dici di rivedere i look più belli di Friends?

Lo stile anni '90 sta per tornare nel tuo armadio: dopotutto, erano i tempi di Friends, dei Nirvana e dei primi approcci a internet. Se hai malinconia di quegli anni, non sono poi così distanti: basta dare uno sguardo a Monica, Rachel e Phoebe, così da farti ispirare per i prossimi acquisti.

Monica Geller, una certezza

Qualcuna potrebbe avere a noia gli outfit anni '90, ma per noi sono una certezza. Il bello della moda è che non tramonta (davvero) mai, perché alla fine ognuna di noi ha i suoi gusti. Ed ecco che, se ami gli anni '90, puoi forse perderti l'abbigliamento di Monica?

Anche l'acconciatura è perfetta, da prendere come spunto. E non c'è niente di meglio di una giacca e un top bianco, da abbinare a un paio di jeans alti. L'effetto anni '90 è assicurato.

La salopette in jeans di Monica Geller

Di Monica abbiamo amato tutto, non solo il suo carattere (e le sue manie), ma soprattutto i look, mai troppo banali o scontati. Che ne dici di tirare fuori la vecchia salopette in jeans, che fa tanto anni '90?

Si può abbinare molto facilmente alle magliette rock o chic, è una soluzione comoda per un concerto o un festival. Un tipo di abbigliamento con cui puoi osare e da sfoggiare per un outfit decisamente alternativo.

Anni '90? Sì, grazie

Il trio delle meraviglie ci propone degli outfit che trasudano lo stile dei tempi sotto ogni aspetto. Phoebe sfoggia un classico abito a pois, una stampa che ebbe una diffusione incredibile ai tempi.

Dal tailleur viola all'abito in pizzo di Rachel, l'ispirazione non manca: dopotutto, nella serie TV abbiamo avuto modo di osservare vari stili, più rilassati, casual o dall'impronta quasi bon ton.

L'abito da sposa di Rachel Green

Ci sembrava di fare un torto a non inserire nella lista dei look di Friends l'abito da sposa di Rachel Green. Certo, non è un outfit per tutte le occasioni, ma è un look iconico. E poi, alla fine, è così che la magia ebbe inizio: tutto cominciò dalla reticenza di Rachel.

In ogni caso, quest'abito è davvero magnifico: a spalle scoperte, con un velo di media lunghezza e una simil tiara, amiamo i ghirigori ricamati sul busto, eleganti e raffinati. Un esempio di bellezza senza tempo.

L'abito da sposa di Monica Geller

Abbiamo dato un'occhiata all'abito da sposa di Rachel, potevamo forse perderci quello di Monica? Certo, lo stile è molto più sobrio, più in linea con il suo personaggio casual: eppure, lo troviamo meraviglioso nella sua semplicità.

Che dire, poi, del look di Phoebe e Rachel? Sono praticamente impeccabili: eleganti, un abito lungo perfetto per una cerimonia tanto importante.

Gonna e maglioncino, per Rachel è irrinunciabile: perfetta ispirazione autunnale

C'è un look migliore di maglioncino e gonna per l'autunno o l'inverno stesso? Certo, i gusti personali sono sacrosanti, ma è indubbio che questa scelta sia molto azzeccata e anche confortevole.

Rachel, dopotutto, è stata la Serena Van der Woodsen degli anni '90: così come i look di Gossip Girl trasudano modernità e lusso, gli outfit proposti in Friends sono più abbordabili, ma pur sempre fashionisti.

Phoebe, Monica e Rachel a confronto (e c'è pure Brad!)

Le tre protagoniste di Friends hanno dei look molto diversi. Cerca di concentrarti sugli outfit (e non su Brad). Rachel ha sempre sfoggiato un'eleganza decisa, ma dopotutto è una grande amante della moda.

Phoebe, invece, è la regina degli outfit più rilassati, con un'influenza ben chiara: hippy, da figlia dei fiori. E infine Monica rappresenta pienamente il look casual anni '90, intramontabile.

Rachel è una di noi: fashionista anni '90

Ed eccola qui in tutto il suo splendore: la vera anima di Rachel, fashionista anni '90, vittima della moda dei tempi, che riempie il nostro cuore modaiolo di gioia incredibile.

Forse è uno dei look più belli di Friends, un vero e proprio tributo alla moda dei tempi. Che dire poi dell'acconciatura morbida, che era irrinunciabile, un tratto molto caratteristico? Da rilanciare tra le tendenze del momento.

Il maglioncino con il collo alto

Lo abbiamo amato e poi odiato, ma il maglioncino con il collo alto è rimasto in fondo all'armadio di tutte noi. Qualcuna lo sfoggia ancora (e con un certo orgoglio). Dopotutto, è un evergreen.

Questo capo è decisamente basic, ed è perfetto da indossare in qualsiasi occasione. Sia Rachel che Monica lo sfoggiavano spesso: sì, ci riporta negli anni '90.

Phoebe Buffay, eccentrica e adorabile

Lo stile di Phoebe Buffay è difficile da definire: potremmo dire che è eccentrica, ma non solo. Di certo, è l'anima del gruppo. Il suo personaggio ci ha sempre fatto ridere, ma in fatto di moda è decisamente alternativa. Etnica, boho-chic, indie.

Inseparabile dalla sua chitarra, le sue giacche e le gonne lunghe e ampie non possono proprio mancare nell'armadio di una fashionista anni '90. La giusta ispirazione per rompere gli schemi e preferire uno stile comodo.