Back to work: le inspo per un ritorno (in ufficio) con stile

C i siamo, si torna al lavoro. E non è una brutta notizia, basta prenderla con filosofia. Anzi, con stile: ecco 6 look da ufficio a prova di it-girl!

Back to work, si torna al lavoro. O meglio: per molti l’ora X è già arrivata, altri hanno ancora qualche giorno di relax a disposizione. Ma nel brevissimo termine saremo tutti, nuovamente, alle prese con la vita di tutti i giorni. E non è mica una cattiva notizia, basta prenderla con filosofia. Anzi, con stile! Lavoriamo sui look "da rientro" quindi e non buttiamoci troppo giù.

Come vestirsi in ufficio a settembre? Bella domanda. L’obiettivo è creare look che siano cool, questo è poco ma sicuro. E per fare centro, bisogna tenere presenti alcune questioni. Innanzi tutto: in ufficio cool fa rima con comfy. Esigiamo di essere comodi e sentirci a nostro agio, questo è un diktat imprescindibile. Punto secondo: fa ancora caldo. E va bene che in molti casi c’è l’aria condizionata ad aiutare, ma le temperature non possono non incidere sulle nostre scelte. Punto terzo: le tendenze moda autunno inverno 2024 sono una bussola importante, ma il nostro tocco lo è ancora di più. Ergo, la personalizzazione è praticamente un dovere morale.

Punto quarto: dovremo tenere conto di mansioni e ambiente, questo è logico. Al netto di gusti, consigli e trend, ogni persona dovrà fare i conti con le proprie esigenze: non esiste un unico modo di vestire per il lavoro, perché i lavori sono tanti e tutti diversi! Infine: non dimentichiamo che ciò che indossiamo influenza il nostro umore e il nostro comportamento, in senso sia positivo che negativo. E può anche condizionare il modo in cui gli altri ci vedono. Bene, tenendo conto di tutto questo, andiamo al sodo: ti mostriamo 6 look che ti ispireranno per il tuo back to work, ne siamo certi!

Camicia bianca + pantaloni a vita alta

La camicia bianca è (quasi) sempre azzeccata per il look da ufficio. Il bello è che non risulta mai banale, grazie alla sua classe innata e alla luminosità che porta con sé. Se vuoi che diventi un punto fermo di stile punta però sulle declinazioni più trendy: la camicia con fiori 3D o ricami, per esempio. Abbinala a un paio di pantaloni neri a vita alta e poi spezza con gli accessori, creando contrasti strategici. Insomma: classico ma non troppo.

Camicia con applicazioni + pantaloni neri + hobo bag

Camicia in popeline e crochet (MAJE) Pantaloni in grisaille (VALENTINO GARAVANI) Slingback con tacco gabbia (FERRAGAMO) Cintura in pelle (ETRO)

Tailleur con bermuda

Per un back to work 2024 che sia decisamente stiloso, altra scelta vincente è il tailleur con bermuda. Di tendenza ma non inflazionato, comodissimo e chic. Sbarazzino anche. Noi ti consigliamo una tonalità neutra e la combo con un capo ultra basic; per esempio una t-shirt aderente, nera oppure bianca. Ai piedi: mocassini, ballerine o slingback.

Tailleur con bermuda a taglio vivo + t-shirt + ballerine squadrate

Bermuda sartoriali in tela di cotone (MAX MARA) Blazer doppiopetto (MAX MARA) T-shirt in jersey di viscosa stretch (GIORGIO ARMANI) Mocassino in pelle (GUCCI)

Chemisier

Se per il tuo ritorno in ufficio le giornate saranno ancora molto calde, concediti uno di quegli abiti freschi e leggeri che ci piacciono tanto. Uno chemisier smanicato, per esempio. Semplice, sì, e al contempo stilisticamente inattaccabile. Adatto anche all’ufficio. Se ti va, sottolinea il punto vita con una cintura. Per quanto riguarda le scarpe, ci piace l’idea delle ballerine. Anche con fascetta a mo’ di Mary Jane, perché no?

Chemisier + ballerine a rete

Abito in lino e lyocell con cintura (MANGO) Ballerine in nappa e pelle verniciata con fascetta (JIMMY CHOO)

Longuette + camicia

La gonna a matita è un must have intramontabile, anche quando si tratta di look da ufficio. Dunque una scelta sicura anche per il back to work, non potrebbe essere altrimenti. Anziché nera, però, sceglila di un colore chiaro e neutro. E lasciati tentare dall’abbinamento con una camicia di taglio maschile. Per concludere in bellezza, le classiche décolleté oppure un paio di slingback con kitten heels.

Pencil skirt + camicia + décolleté

Gonna midi in gabardine tinto capo (MIU MIU) Camicia in cotone con polsi arricciati (HERNO) Slingback con tacco kitten (STUART WEITZMAN) Cintura sottile in pelle (UNIQLO)

Completo con gilet lungo

Gilet lungo o blazer senza maniche: comunque lo si voglia definire, sentiamo profumo di nuova tendenza. Perché, per quanto riguarda lo street style, va sempre più forte. E se abbinato a un paio di pantaloni dai volumi morbidi, la comodità raggiunge il livello pro. Sotto? Una canotta bianca e via. Eh sì, un ritorno d’impatto!

Tailleur over con blazer smanicato + tank top +sneakers

Gilet lungo in misto lino (TWINSET) Pantaloni cropped a gamba larga (TWINSET) Canotta a costine (PINKO) Sneakers Nike Dunk Low Donna (NIKE via JD SPORTS)

Gonna plissettata + camicia + gilet

Ma puoi anche giocare un po’ con lo stile francese e lo stile retrò, componendo un outfit a base di gonna plissettata, camicetta in seta o raso, gilet in maglia. Bella l’idea di un total black "interrotto" da una vivace nota di colore, data proprio dalla camicia. Con una mise del genere, verrebbe naturale indossare scarpe ultra girlish. Invece no, tu arriverai in ufficio con le sneakers!

Gonna plissettata + camicia + gilet + sneakers

Gonna midi plissettata (DIOR) Camicia satinata (ZARA) Sneakers Adidas Samba (ADIDAS via JD SPORTS)