Primark approda a Livorno: inaugurato lo store di Porta a Mare Waterfront

A bbiamo avuto l'onore di visitare in anteprima il nuovo store di Livorno che aprirà oggi al pubblico e .... vi raccontiamo tutto!

Ci risiamo con piacere: dopo aver “esplorato” in anteprima quello alle porte di Venezia, abbiamo varcato la soglia di un altro nuovo negozio Primark. Si trova a Livorno, per l’esattezza a Porta a Mare Waterfront, una vivacissima zona commerciale e multifunzionale allestita nel porto antico. Ci siamo stati il 2 settembre, cioè un giorno prima dell’inaugurazione ufficiale, e ti raccontiamo tutto!

Uno spazio per i fashionisti doc

Il nuovo negozio di Primark a Livorno è il 17esimo dello stesso retailer in Italia nonché il secondo in Toscana (c’è anche lo store a Campi Bisenzio, nel centro commerciale I Gigli). Non solo: insieme a quello di via Torino a Milano, per il momento è l’unico store Primark sulle principali vie italiane dello shopping. Il complesso delle Officine storiche si estende su oltre dieci ettari, proprio in corrispondenza dei moli che circondano la Nuova Darsena e il Molo Mediceo dell’antico porto livornese. Un’ampia zona riqualificata e oggi decisamente… pulsante.

L’opening di Primark è stato una bella sorpresa: il negozio copre una superficie commerciale di 2.500 metri quadrati su un unico livello, l’esperienza in-store è a dir poco allettante per tutti i fashionisti doc. Sono ricchissime proposte relative alle ultime tendenze moda donna, uomo e bambino, cui si aggiungono i numerosi prodotti dei reparti beauty, lifestyle e home. All’inaugurazione si è formata un’enorme coda (anzi, è stato un vero e proprio assalto!) ed è facile prevedere che il negozio sarà sempre piuttosto affollato, ma tranquill*: accanto alle casse tradizionali, ci sono anche le casse self service. Noi le abbiamo testate e .... sono super pratiche e intuitive. (Anche per i meno avvezzi alla tecnologia. Fidatevi!)

Sostenibilità e accessibilità

Primark deve parte del suo grande successo alla capacità di offrire prodotti accessibili a tutti. Prezzi sempre contenuti a fronte di un livello qualitativo più che soddisfacente. Parallelamente, sta rafforzando il suo impegno in direzione della sostenibilità: ti basti pensare che attualmente il 55 per cento dei capi di abbigliamento è realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti meno dannose per l’ambiente. Entro il 2023, la suddetta percentuale sarà pari al 100 per cento.

“Primark – ha detto un soddisfatto Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia - è un brand già molto apprezzato nella Toscana e siamo felici di poter raggiungere, con questa nuova apertura, sempre più clienti”. Gli ha fatto eco Laura Poggi, Leasing, Digital & Innovation Director di IGD Siiq Spa che entusiasta si è detta lieta "di dare il benvenuto a un marchio di rilievo internazionale come Primark, che sicuramente rafforzerà ulteriormente la capacità attrattiva dell’intero Waterfront di Porta a Mare. Grazie all’inserimento di Primark l’offerta commerciale, che già include insegne food, leisure, beauty e wellness, si amplia all’abbigliamento ai casalinghi, diventando sempre più varia e completa”. Se avrai l’occasione di visitarlo, non perderla!