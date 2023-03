P rimark spalanca oggi le porte del suo nuovo store nella cornice del centro commerciale Nave de Vero: 4.600 metri quadri per vivere un'esperienza di shopping a 360 gradi

Primark mette a segno un altro opening. Il colosso irlandese taglia oggi il nastro del suo nuovo store, questa volta alle porte di Venezia, nel centro commerciale Nave de Vero di Marghera. E noi ci siamo stati: lunedì siamo stati invitati a visitare in anteprima il nuovo store a un giorno dall'apertura, abbiamo avuto il negozio tutto per noi (insieme a un'affiatatissima crew di fashion editor, creator e influencer) per immergerci in una esclusiva shopping experience. E abbiamo selezionato tantissimi capi must have, dei veri indispensabili di stagione, che vi suggeriamo. Ma andiamo per gradi. Vogliamo raccontarvi tutto!

Una nuova tappa per fashionist*

Il nuovo store alle porte di Venezia – il secondo in Veneto e il quindicesimo in Italia e che si è anche tradotto in 150 opportunità di impiego – si estende su 4.600 metri ed è destinato a diventare un nuovissimo punto di riferimento per le fashioniste e i fashionisti di Venezia e dintorni: il nuovo store infatti oltre a un'area dedicata alla moda donna, dispone di uno spazio dedicato all'uomo, uno al kids, e poi tanti scaffali per il beauty e per l'homewear, compresi i prodotti a marchio Primark Cares, in costante crescita. Ma non finisce qui: il mega store veneziano ospita anche le collezioni che ha in licenza, tra cui Disney e NBA: insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutta la famiglia!

Una proposta ricchissima, glam e anche... eco-friendly. Sì perché il 45% dei capi è realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili. Si tratta del 25% in più rispetto a un anno fa: un ulteriore passo che avvicina Primark al suo obiettivo più ambizioso: rendere la moda sostenibile alla portata di tutti.

Un percorso di crescita

“Il nuovo negozio Primark presso il centro commerciale Nave de Vero – ha dichiarato Luca Ciuffreda, Head of sales Italy di Primark - porta il totale dei nostri store in Italia a 15, così da rendere la nostra esclusiva offerta accessibile a sempre più clienti italiani. Questo store è il settimo inaugurato nell’ultimo anno e ha un significato importante nella nostra strategia di crescita nel Paese, portando il team Primark Italia a quasi 4.500 dipendenti. Ci auguriamo che tanto i clienti locali quanto i visitatori occasionali possano innamorarsi di questo nuovo negozio e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto offrendogli la possibilità di acquistare i loro prodotti Primark preferiti, con la convenienza per cui siamo conosciuti”.

“L’obiettivo, in una logica di costante innovazione e potenziamento – ha aggiunto Luis Pires, Head of country di Klépierre Italia - è quello di intercettare sul mercato le eccellenze in tutti i settori merceologici e consolidare dunque la leadership del portfolio di Klépierre in Italia”.

“Questa apertura - ha spiegato Angela Berto, direttrice del Centro commerciale Nave de Vero - rappresenta per noi un passo importante e consolida il ruolo di Nave de Vero come punto di riferimento non solo per Venezia, ma anche per altre località della regione Veneto. Siamo sempre impegnati a offrire un’esperienza d’acquisto migliore ai nostri clienti, e a differenziarla il più possibile per attrarne di nuovi: gli ottimi numeri di presenze di cui ogni anno registriamo la crescita dicono che siamo sulla strada giusta”.

I must have per la primavera

Ma torniamo alla nostra shopping experience. Ieri abbiamo scovato tantissimi capi e accessori che vogliamo suggerirti. Specifichiamo che la collezione per Primavera 2023 di Primark è estremamente variegata e versatile, mette tutti d’accordo. Chi ama le fantasie floreali e i colori vivaci, avrà l’imbarazzo della scelta. Chi invece predilige lo street style, non dovrebbe lasciarsi sfuggire i coordinati kaki di ispirazione utility.

Perfettamente in linea coi trend del momento sono le maxi gonne, i blazer oversize, le mini cargo, i corsetti, gli abiti in tulle per gli outfit da sera. Tra gli accessori più cool, invece, segnaliamo i sandali rosa con plateau, le ballerine eleganti, gli occhiali da sole con lenti colorate.

Pronta a un assaggio di quanto abbiamo visto e trovato? Dai un’occhiata alla gallery. E buon divertimento!

1/10 Midi dress fantasia floreale (PRIMARK) 2/10 Minigonna cargo (PRIMARK) 3/10 Camicia cropped (PRIMARK) 4/10 Giacca corta con texture check (PRIMARK) 5/10 Giacca kaki (PRIMARK) 6/10 Gonna cargo kaki (PRIMARK) 7/10 Sandali rosa con plateau (PRIMARK) 8/10 Corsetto con ricami (PRIMARK) 9/10 Ballerine a punta (PRIMARK) 10/10 Occhiali da sole con lenti colorate (PRIMARK) PREV NEXT