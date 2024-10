Costumi Halloween 2024: lasciati ispirare dalle star (e noi ti diamo qualche dritta)!

D a Bella Hadid in versione Lydia Deetz a Elettra Lamborghini nei panni di una suora: ecco una selezione di idee e tutto l'occorrente per replicarle!

Ci sembra di vederti. I giorni scorrono inesorabili e tu sei lì, a cercare sui social e su Google, digitando le fatidiche parole: costumi Halloween 2024. Ne hai visti decine e decine, ma finora nessuno ti ha convinto fino in fondo. Intanto la notte più paurosa dell’anno si fa sempre più vicina. Che poi, questa è l’altra questione: ormai i travestimenti non sono necessariamente… Paurosi. Streghe e mostri tengono ancora banco, però le idee coprono un ventaglio di possibilità molto più ampio. Per certi versi, Halloween è diventato un po’ come Carnevale. Con qualche twist da brivido, mettiamola così. Ciò da una parte arricchisce la possibilità di scelta, ma dall’altra rende arduo arrivare a quella definitiva. Sai che c’è? Ti aiutiamo noi.

Il presupposto da cui vogliamo partire è questo: i costumi di Halloween delle star rappresentano sempre una prolifica fonte d’ispirazione. Le celebrities hanno idee sempre molto originali. Prendere esempio da loro, inoltre, per certi versi significa puntare su un doppio travestimento. Della serie “mi vesto come Bella Hadid che si è vestita da…”. Uao! Allora ecco: abbiamo selezionato 5 star e altrettanti outfit relativi alla ricorrenza in questione. Sì, ma come ricrearli? Abbiamo pensato anche a questo, è già tutto pronto. Devi solo procedere con i tuoi acquisti su Amazon!

Paris Hilton: Britney Spears

Costumi Halloween 2024: lasciati ispirare dalle star! Se ti piacciono quei travestimenti inaspettati e anche ironici, Paris Hilton può essere la tua musa ideale. Ogni anno ci regala effetti speciali, per lei è una vera passione. Nel 2023 ha deciso di rendere omaggio a Britney Spears, imitando l’outfit da (sexy) hostess scelto dalla cantante per il celebre video di Toxic. Modestia a parte, Paris ha condiviso gli scatti su Instagram scrivendo: “Icons supporting icons”.

Bella Hadid: Lydia Deetz

Nel 2018, invece, la supermodella Bella Hahid ha coinvolto The Weeknd in un travestimento che è subito diventato virale: hanno rispettivamente interpretato Beetlejuice e Lydia Deetz. E quest’idea risulta più attuale che mai, considerando che il secondo capitolo della pellicola diretta da Tim Burton è uscito in Italia lo scorso settembre. Ecco tutto ciò che ti serve!

Beyoncé: Barbie vintage

Passiamo a un caso molto particolare, per certi versi strategico. Per la notte di Halloween 2016, Beyoncé si è mostrata al mondo travestita da Barbie Vintage. Ovvero indossando un costume intero a righe bianche e nere e richiamando così la bambola lanciata sul mercato nel 1959. Per completare l’opera, occhiali da sole a farfalla e maxi orecchini a cerchio. Beyoncé ha aggiunto pure i collant a rete. La stessa mise (senza collant) rientra tra quelle ricreate per il film Barbie interpretato da Margot Robbie. L’idea stuzzica parecchio!

Khloé Kardashian: Crudelia De Mon

Se stai cercando tra i costumi Halloween 2024 più classici, fermati qui! Quello da Crudelia De Mon è sempre molto affascinante e gettonato. E l’ha sfoggiato anche Khloé Kardashian nel 2020. Abbiamo trovato su Amazon tutto l'occorrente, anche il set di accessori!

Elettra Lamborghini: suora

Nel 2021, proprio in occasione di Halloween, Elettra Lamborghini si è vestita da suora. Una scelta ironica, certo, ma non poi così tanto. “Se non avessi fatto la cantante – ha infatti dichiarato qualche tempo fa – mi sarei fatta suora”. Ma a parte questo aneddoto, il costume da suora resta uno dei più semplici e sempre d’effetto. Eccolo qua!

