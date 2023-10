Q uella volta che Heidi Klum è diventata un verme gigante, Cadi B una Morticia sexy e Lizzo una travolgente Marge Simpson. Ma non solo: ecco una carrellata di travestimenti indimenticabili!

Ci siamo, l’appuntamento con Halloween 2023 è vicinissimo. Dolcetto o scherzetto, sì, ma soprattutto travestimenti. In Italia ci stiamo prendendo gusto, però negli Usa restano imbattibili. E ciò vale anche a proposito di celebs, che ogni anno fanno a gara su chi riesce meglio a stupire con effetti speciali. Investono parecchio nella causa, sotto ogni punto di vista. E a guardarle, c’è da restare incantati. Anche da prendere spunto, per un party o semplicemente perché ci va. Halloween e i costumi delle star: ormai un must, un connubio indissolubile. Maschere da far paura (nel senso letterale del termine), imitazioni, citazioni di film e altri personaggi iconici; le celebrità si sbizzarriscono e si divertono da matti. Ecco allora un amarcord dedicato alle più belle “trasformazioni” degli ultimi tempi. Tra un brivido e una risata, chi manderesti sul podio?

Kylie Jenner – Christina Aguilera #2016

Nel 2016 Kylie Jenner ha deciso di rendere omaggio a Cristina Aguilera trasformandosi in una sua sosia. E ispirandosi, più precisamente, all’outfit scelto dalla celebre cantante per il video di Dirrty. Reggiseno a triangolo, culotte, chaps di pelle e giubbotto in tono: con una mise così, l’effetto wow è garantito.

@kyliejenner

Beyonce - Barbie vintage #2016

Beyonce ha poteri divinatori, non c’è altra spiegazione. Perché molto tempo prima che scoppiasse la Barbie mania, lei ha deciso di calarsi nei panni dell’iconica bambola. Anzi, nel costume intero a righe. Era Halloween 2016 e una Barbie vintage così glam è diventata subito virale!

Sophie Turner e Joe Jonas – Morticia e Gomez Addams #2018

Quando si parla di Halloween e dei costumi delle star più belli di sempre, non si può non tirare in ballo Sophie Turner e Joe Jonas. Che nel 2018 si sono travestiti da Morticia e Gomez Addams. Due outfit, tra l’altro, facilmente replicabili: completo gessato e cravatta nera per lui, long dress nero e dotato di spacco vertiginoso per lei. La cosa più inquietante? La loro espressione: è qui che bisogna esercitarsi per bene. Sicuramente, quel pallore lunare aiuta.

Bella hadid e The Weeknd - Beetlejuice e Lydia Deetz #2018

Decisamente degni di nota. Siamo sempre nel 2018, ma questa volta parliamo di Bella Hadid e The Weeknd. A loro è venuta l’idea di “interpretare” Beetlejuice e Lydia Deetz, i protagonisti della celebre pellicola di Tim Burton, di cui attendiamo il sequel. E sembravano davvero usciti da una scena del film!

Bella Hadid e The Weekend

Gigi Hadid – Jim Carrey #2019

Al mondo del cinema si è ispirata anche Gigi Hadid nel 2019, scegliendo la commedia fantasy The Mask. Dunque imitando Jim Carrey. Tutto perfetto, a cominciare dal make up e passando poi al mitico tailleur giallo limone. E anche con il viso verde, Gigi riesce a essere favolosa.

Khloe Kardashian – Crudelia De Mon #2019

Continuiamo il nostro viaggio tra i costumi di Halloween scelti dalle star. Nel 2019 Khloe Kardashian ha davvero fatto le cose in grande, regalando al mondo una Crudelia Demon da togliere il fiato. Per rendere il tutto più credibile, ha fatto arrivare sul set fotografico una famiglia di cani dalmata. E da dalmata era mascherata anche la sua bimba. Accipicchia!

Hailey Bieber – Britney Spears #2021

Fra i costumi di Halloween rimasti impressi nella memoria collettiva c’è anche quello di Hailey Bieber/Britney Spears, anno 2021. La citazione è più che esplicita: il video del tormentone Baby one more time. E quindi un intrigante look da collegiale.

Cardi B – Morticia #2021

Anche Cardi B, come Sophie Turner, ha fatto di Morticia la sua musa. Concedendosi, però, una virata decisamente sexy. Una catsuit trasparente, una scollatura da vertigini, labbra rosso fuoco. Decisamente una versione inedita di mamma Addams!

Naomi Watts #2021

A Naomi Watts è bastato poco, di certo ha pensato all’indimenticabile Psycho e alla scena della doccia ma poi ha personalizzato il risultato finale. Una sottoveste, un’abbondante dose di sangue finto sparso sul volto e sul dècolleté, lo sguardo pieno di terrore. Un costume di Halloween che si crea in un attimo e ha un effetto garantito.

Fedez e Chiara Ferragni – Toy Story #2022

Nel 2022 Chiara Ferragni e Fedez hanno mandato in visibilio i fan immedesimandosi nella famiglia di Toy Story. Insomma, una scelta tutt’altro che... spaventosa. La trovata più bella? Il costumi dei piccoli Leone e Vittoria, uniti da una maxi molla: lui è la testa del cane di Toy Story, lei è il fondoschiena.

Heidi Klum – Verme #2022

Ma a proposito di Halloween e costumi delle star, quando scende in campo Heidi Klum non ce n’è per nessuno. Le sue feste sono epocali, chiamano a raccolta i vip di ogni dove. E soprattutto, con i travestimenti ogni anno supera se stessa. Nel 2022 è diventata un verme gigante, lasciando tutti letteralmente di stucco. Certo, non dev’essere stato semplicissimo respirare lì dentro; ma per Halloween, questo e altro!

Kim Kardashian - Mystica #2022

Un’altra appassionata di Halloween è Kim Kardashian, che per nulla al mondo rinuncerebbe all’appuntamento con i travestimenti. Nel 2022 ha deciso di sottolineare le sue morbide curve con una tuta in latex seconda pelle. Personaggio: Mystica, la mutante degli X-Men. Con lei, Olivia Pierson travestita da Magik e Natalie Halcro nei panni di Selene.

Lizzo – Marge Simpson #2022

Abbiamo amato moltissimo l’ironia e l’autoironia di Lizzo, quando per Halloween 2022 si è camuffata da Marge Simpson. Gialla dalla testa ai piedi, parruccone blu a forma di fungo, slip dress costellato di paillettes. E girocollo di maxi pietre rosse, ciliegina sulla torta. Meravigliosa.

Paris Hilton – Sailor Moon #2022

Paris Hilton ha fatto un salto indietro nel tempo, per arrivare fino agli anni Novanta e a uno dei manga più amati in tutto il mondo: Sailor Moon. Il plus di sensualità non è mancato e va benissimo così. Tra l’altro, la somiglianza tra le due è incredibile!