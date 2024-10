Nicole Cavallo svela la prima collezione bridal del suo brand Aerenica, nella cornice calda del suo atelier a Torino

N icole Cavallo ci ha accolti con la madre Alessandra Rinaudo nel suo atelier in pieno centro a Torino - vista Mole Antonelliana - per raccontarci di lei, del suo brand Aerenica e della nuovissima collezione sposa

Nicole Cavallo è una persona solare e affabile, con una forte risonanza sui social: la sua community solidissima, su Instagram, conta oltre 300milla followers. È una donna decisa e determinata, con i piedi per terra e la testa tra le stelle. Con un bagaglio di passioni, ma soprattutto di idee chiare. La più chiara di queste è che il mondo sposa è la sua linfa vitale. Non è un caso che il suo "centro" sia divenuto vestire le spose. Il suo brand AERENICA infatti, fondato lo scorso aprile con una linea prêt-à-porter, ha appena lanciato una collezione di abiti bridal per la primavera estate 2025. Creazioni realizzate a 4 mani con la madre Alessandra Rinaudo, per portare avanti una passione coltivata fin da bambina.

Alessandra Rinaudo e Nicole Cavallo

Quel lancio Nicole e Alessandra hanno voluto condividerlo con noi, ospitandoci in una giornata uggiosa nell'atelier affacciato su Piazza Castello a Torino, dove luce risplendeva più che in un giorno di sole. Una luce che arrivava in primis dallo sguardo di Nicole, orgoglioso ed emozionato al tempo stesso, mentre ci raccontava la nascita dell'idea. E poi dai suoi meravigliosi abiti: freschi, originali ma soprattutto versatili. La versatilità della collezione bridal di Aerenica difatti si nota, soprattutto nelle soluzioni combinate che possono essere riadattate a tante altre occasioni, anche dopo il giorno del sì. Siamo certi che vuoi saperne di più, quale donna potrebbe resistere? Ti accontentiamo subito.

L'atelier di Aerenica in Piazza Castello a Torino

La prima collezione sposa di Aerenica

La collezione bridal Primavera Estate 2025 di Aerenica, disegnata da Nicole Cavallo e Alessandra Rinaudo, nasce dall'esigenza di adeguarsi a un mondo del wedding ormai completamente cambiato. Dunque a una sposa che preferisce outfit in grado di rispecchiare il suo modo di essere, senza troppi fronzoli ma piuttosto arricchiti da tocchi innovativi e originali.

Bozzetti Aerenica

Sono in tutto 25 capi unici, 100% Made in Italy. Rigorosamente caratterizzati da materiali di qualità – pizzo, macramè e chantilly, gazar di seta, mikado, organza – e un’estrema attenzione ai dettagli. Gonne destrutturate, giochi di volumi leggeri, silhouette rivisitate grazie a linee moderne ispirate al ready-to-wear. Un equilibrio perfetto tra heritage e modernità che piace molto alle nuove generazioni. Oltre al classico abito lungo troviamo completi blazer e pantaloni, minidresses dal piglio brioso, capispalla e shorts, gonne e bluse. Insomma c'è tutto sia per la cerimonia in chiesa che per il rito civile, per chi preferisce uno stile minimal o per chi cerca qualcosa di più particolare. Ciliegina sulla torta è la personalizzazione: Aerenica offre un servizio di personalizzazione completo, con la possibilità di creare un abito interamente su misura, disegnato in collaborazione diretta con Nicole. Insomma, le future spose potranno realizzare l'abito sempre desiderato, coronando il proprio sogno per il giorno del sì.

Una passione di famiglia

E intanto, persi in questo mondo dei sogni nell'atmosfera calda dell'atelier di casa Aerenica, ci siamo immersi nella storia di famiglia. Da dove nasce tutto? La moda ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita di Nicole. È il suo mondo, da sempre. Da piccola adorava andare nel negozio di nonna Maria Teresa e lì trascorreva ore. Donna a dir poco intraprendente, Maria Teresa: la prima, tra gli anni ’70 e ‘80, a proporre abiti da sposa già confezionati. Nicole toccava quelle stoffe, quelle decorazioni, si incantava nel guardare le sarte all’opera: meglio di qualsiasi gioco con le bambole. E poi questo mondo si è ampliato, coinvolgendola a colpi di passione e creatività. La madre di Nicole, Alessandra Rinaudo, nel 1993 ha infatti fondato il brand Nicole Spose, oggi Nicole Milano (che dal 2018 fa parte del gruppo Pronovias). Uno dei più noti e apprezzati nel settore bridal.

Nicole ne è stata il direttore creativo dal 2019 al 2023, aumentandone ulteriormente il prestigio grazie al suo spirito innovativo, alla capacità di comprendere e concretizzare i desideri delle giovani spose e all’abilità – come dicevamo – di muoversi nell’universo dei social. Sì, Nicole Cavallo è diventata anche una gettonatissima wedding influencer, lo è ancora oggi. Poi ha deciso di fare un grande salto, aprire il cassetto e tirar fuori il suo più grande sogno. Per realizzarlo.

Quel sogno diventato realtà

Nicole Cavallo sognava di creare un brand di abbigliamento. E quel sogno si è realizzato nella primavera 2024, con la nascita di Aerenica: nome nato dall'unione incrociata del nome della stessa Nicole e di sua madre. Indossare le doppie vesti di designer e imprenditrice è venuto del tutto naturale a questa giovane donna così talentuosa. Aveva in testa un obiettivo ben definito: rappresentare la femminilità tramite un armonioso incontro tra tradizione sartoriale e tendenze moda. Vestire la donna contemporanea, determinata e romantica allo stesso tempo. Ribelle al punto giusto. Che cambia stile a seconda del momento e delle situazioni, rivelando così uno spirito camaleontico che la rende ancora più intrigante.

È nato così il primo drop di abiti abiti prêt-à-porter per il giorno e per la sera che ha accompagnato la nascita del brand, essenziali ed eleganti ma non privi di esuberanza. Grintosi e audaci, anche. Look anche intercambiabili. Un mirabile mix di corsetti, long dress, camicie, pantaloni oversize, capi in denim. Estrema la cura dei dettagli: cut out, applicazioni di paillettes, drappeggi, scolli sensuali ma sempre armoniosi. La collezione Autunno Inverno 2024 resta sintonizzata sullo stesso mood, ma naturalmente entrano in gioco anche virate “stagionali”: long dresses, giacche e pantaloni in velluto, capi in pizzo nero e bianco, bluse a maniche lunghe in georgette da sera, pencil skirts. Adesso Nicole ha chiuso un cerchio, proprio unendo i mondi del prêt-à-porter e del bridal. Ma se ne apriranno presto altri, ne siamo certi. Perché questa donna è un vulcano di idee... chiare e concrete!

Completo in velluto blu e blusa in georgette di seta (AERENICA FW 24)