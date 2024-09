Quanto ci piace la tendenza slow morning…

L o stile più effortless per eccellenza sta conquistando sempre più star! Lo slow morning trend è a prova di sveglia (e questo è un grande plus).

Attenzione, attenzione: lo slow morning trend è lo stile “zero sbatti” che tutte dovremmo provare almeno una volta. Hai presente quei giorni in cui proprio non sai cosa mettere? Ecco questa tendenza sarà la soluzione a tutti i tuoi problemi di guardaroba. Dopotutto è normale che questo caldo (o il rientro dalle vacanze) ti faccia pesare la routine quotidiana. È vero, la moda non potrà farti bypassare tuoi impegni forse ma, buona notizia, può almeno assicurarti un risveglio da “vita lenta”! Allora, com'è che si dice? L’importante è iniziare la giornata con il pie… ehm, il look giusto!

Emily Ratajkowski in cotton dress

Prima di tutto puntualizziamo che il trend slow morning non si è “svegliato” ora ma si è fatto ampiamente strada sui social da tempo. Inizialmente è stato forse più abbinato ad hashtag relativi alla beauty routine mattutina, poi però è stato traslato - secondo il lessico fashion - con abbinamenti comfy, rilassati, effortless e tendenzialmente minimal chic. Chiaramente a spingere questo sense of style sono state soprattutto le star e le celeb più seguite da Millennials e Gen Z che, comprensibilmente, per il loro daywear da day-off preferiscono mise meno studiate a tavolino... ma ugualmente cool!

Katie Holmes in jogger pants + shirt + flat sandals

Il plus dello slow morning look è che magicamente sembra essere in grado di rendere un insieme “undone” assolutamente giustissimo. Ti ricordi Bella Hadid in boxer, Ugg, biker jacket e pizza slice alla mano? Decisamente l’esempio per eccellenza di questa tendenza. Senza però estremizzare troppo, ci sono anche altre seguaci di questo fashion statement. Katie Holmes qualche tempo fa è stata paparazzata con una camicia a righe stropicciata, jogger pants grigi e sandali a granchio. Per quanto ti possa sembrare strano, il tutto nel complesso risulta sofisticato nonostante la dolce Katie sembri essersi appena alzata da letto.

Jennifer Lawrence in pantaloni over + shirt over T-shirt + ballerine

E poi vogliamo parlare di Jennifer Lawrence? Come ormai da un anno a questa parte, ogni uscita dell’attrice è fonte di ispirazione. Tra i suoi outfit ce ne sono molti che possono essere inseriti nel trend slow morning e di solito includono shirt, pantaloni larghi, ballerine slip on e bag over.

Insomma lo stile slow morning è definitivamente a prova di sveglia e amico del controverso sandalo + calzino (anche Kaia Gerber è una fan, ndr). Qui sotto ti facilitiamo la ricerca con qualche pezzo da vita lenta. D'altronde chi va piano... va sano e va lontano!

Slow morning trend 1/11 Shirt a righe (UNIQLO) 2/11 Baseball hat (AMI PARIS) 3/11 Jeans dritti (H&M) 4/11 Sabot scamosciati (BIRKENSTOCK) 5/11 T-shirt con scritta (GIRL GANG SHOP) 6/11 Jogger pants (MIU MIU) 7/11 Handbag con manici lunghi (MARGE SHERWOOD) 8/11 Cardigan (MAJE) 9/11 Tote bag (THE ROW) 10/11 Pantaloni check (PULL&BEAR) 11/11 Sandali in pelle scamosciata (ZARA) PREV NEXT