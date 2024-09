Le Jeffrey Campbell Lita stanno tornando… A grandi passi!

O perazione nostalgia per gli iconici stivaletti platform degli anni Duemila, che grazie al potere di TikTok stanno riconquistando un posto nel nostro cuore.

Ti consideri una vera fashionista? Allora mettiti alla prova, facciamo un piccolo test. Stivaletti con plateau, anzi tronchetti. Stringati e con robusto tacco a cono. Disponibili in tante versioni diverse: per esempio con tacco in legno naturale, scamosciati, decorati con borchie, glitterati, pitonati, metallizzati. Hai indovinato? Sì, ci riferiamo alle iconiche scarpe Jeffrey Campbell Lita. Che all'inizio degli anni Duemila sono stati un must indiscusso, anzi una vera e propria ossessione. Da Jessica Alba a Demi Lovato, da Ashley Tisdale a Vanessa Hudgens e Grace Phipps, foltissimo era l’esercito di celebs che non perdevano occasione per sfoggiare queste grintose bad shoes. E al di là delle star, qualsiasi fanciulla nata negli anni Novanta le ha desiderate ardentemente.

Grace Phipps nel 2011

Se hanno sempre stuzzicato anche te, sappi che le Jeffrey Campbell Lita stanno tornando di moda. Anzi, già aspirano al titolo di scarpe più glam dello street style targato 2024-2025. Com’è successo? Semplice: innanzitutto, questi tronchetti scultorei e un po’ sfacciati, sono magnifici rappresentanti della moda Y2K. Che ormai non è più una semplice tendenza, bensì un vero e proprio stile. In secondo luogo, su TikTok e Instagram, si stanno moltiplicando video che li vedono protagonisti. Anzi, soltanto su TikTok viaggiamo già a quota 4mila post. E quando ci sono i social di mezzo, il boom è praticamente assicurato.

Cosa ci piace delle Jeffrey Campbell Lita

Perché le Jeffrey Campbell Lita piacciono così tanto, perché sono riemerse dal baule dei ricordi per tornare prepotentemente in auge? Beh, stiamo riscoprendo il loro fascino. Vediamo un po'.

Ashley Tisdale nel 2012

Sarà quella silhouette così particolare, un po’ rock e un po’ punk. O forse la ricca scelta in fatto di modelli. O ancora la loro versatilità perché, non si direbbe, ma fondamentalmente stanno bene con tutto: dai jeans skinny – oh, yeah! – agli abiti con orli vertiginosamente corti. E poi non solo regalano centimetri ma slanciano le gambe con maestria, bisogna dire pure questo. Infine sono pure comode, in virtù del tacco solido e piuttosto massiccio. Insomma, di motivi per amarle ne abbiamo a mazzi, no?

Dove trovare le Jeffrey Campbell Lita

Le Jeffrey Campbell si possono comprare sul sito ufficiale dell’azienda, sono ancora in produzione e costano 195 dollari. Però anche diversi e-commerce le propongono e, nella maggior parte dei casi, a prezzi più bassi.

Jeffrey Campbell Lita in velluto

Un attimo però, da TikTok arriva forte e chiaro un suggerimento: second hand. Per un paio di Jeffrey Campbell Lita usate possono bastare anche 20 dollari o poco più. Vale la pena cercare, no?