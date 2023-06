C hiara Ferragni ci regala nuove ispirazioni, sfoggiando una t-shirt da calcio ed è subito bloke core mania!

Le maglie da calcio? Sono super trendy! Ce lo svela Chiara Ferragni che su Instagram sfoggia la bloke core. Una moda nata su Tik Tok e che ha conquistato in breve tempo it-girl e influencer di tutto il mondo. Il fashion trend è nato nel 2021 proprio grazie al social più amato dalla Gen Z e ha invaso in breve tempo gli armadi di tutto il mondo.

Merito di Brandon Huntly, tik toker che ha coniato il termine “Bloke Core” per riferirsi ad un codice estetico che faceva riferimento a una jersey da calcio vintage, abbinata a sneaker e jeans slavati. Un look divenuto presto un must per gli utenti, ma soprattutto per le celebrity, contagiate dalla voglia di indossare vecchie maglie di calcio, creando abbinamenti sempre più audaci.

L’ultimo arriva proprio da Chiara Ferragni che ha preso parte al concerto dei Coldplay indossando una maxi maglia da calcio della Nazionale Italiana, abbinata a pantaloncini. Ma prima di lei sono state tante le celebrity che hanno sfoggiato la bloke core, a partire da Kim Kardashian, avvistata con indosso una maglia della AS Roma perle strade di Los Angeles. Una t-shirt over, abbinata a cycle pants e sneakers, firmata anni Novanta.

Bella Hadid ha invece puntato sul bianco e nero della Juventus, scegliendo una t-shirt della squadra di calcio, abbinata a vintage jacket e pantaloncini in tessuto tecnico, di gran moda negli anni Duemila. Frutto di una perfetta fusione fra sportswear e urban culture, il bloke core si può indossare davvero ovunque, giocando con abbinamenti sempre più arditi e particolari. La parola d’ordine è: osare! Se il look d’ordinanza prevede jersey da calcio con trackpants o jeans, è possibile lasciarsi andare a tantissime altre interpretazioni e rivisitazioni.

Vuoi seguire anche tu il trend del blake core? Per farlo basta pochissimo! Per prima cosa procurati una maglia da calcio, poi crea il look che preferisci. Fra le t-shirt più apprezzate dalle star ci sono quelle dei club inglesi storici e delle squadre di Premier, in particolare degli anni Novanta, quando gli Oasis scalavano le classifiche e in radio suonava il britpop. Ottime pure le maglie storiche, l’importante infatti è che i capi non siano attuali, ma vintage e casual, il resto lo farà la tua fantasia e la voglia di sperimentare il blake core come preferisci.