L a "maglietta" è da sempre un capo incrollabile, ma adesso la amiamo ancora di più. In vista della bella stagione, dunque, è d'obbligo fare una scorta: ecco le proposte più glam in rete.

La t-shirt donna è in una fase di grande evoluzione. Non è mai stata in messa in discussione, ci mancherebbe. Però si è sempre collocata tra i simboli – felicemente gender free – dello stile casual ed essenziale. Adesso, invece, è oltre. Adesso diventa anche un capo strategico per creare look più formali e/o eleganti. La indossiamo per andare in ufficio, per l’università, anche per una serata mondana o particolare. Tutto sta negli abbinamenti, e proprio questa è l’evoluzione. La “maglietta” si rivela decisamente glam nelle combo con il blazer (anche doppiopetto o comunque sartoriali), i pantaloni classici, le gonne lunghe plissettate. Le vaporose gonne in chiffon. E ancora cambia a seconda degli accessori: mai provata in combo con una borsa da sera iconica e scintillante? Ecco perché non soltanto non possiamo farne più a meno, ma ne vogliamo sempre di più. Allora, è giunto il momento di fare il check delle t-shirt da comprare online per la primavera estate 2023. Con pochi click e una spesa contenuta, le proposte più trendy del momento saranno nostre!

Con logo lettering

Le t-shirt con stampa lettering sono e restano tra le più gettonate. E a questo proposito, ben venga una “dichiarazione” relativa ai propri brand preferiti. Un marchio storico, uno dei più glam, uno emergente: a te la scelta. Noi abbiamo puntato sulla prima opzione, che sostanzialmente mette tutti d’accordo.

La t-shirt bianca

Fino a qualche tempo fa, la t-shirt bianca era associata all’underwear. E comunque considerata un capo basic da lasciare in secondo piano. Adesso la marcia si è invertita nettamente, è diventata un must per le fashioniste incallite. Si mostra con fierezza, abbinata a una blazer o una giacca (non solo di jeans). Anche alle gonne, comprese le più classiche.

La t-shirt cropped

Il corto fa tendenza. Soprattutto per la primavera estate 2023 è un trionfo di gonne, cardigan e maglie, giacche cropped. Le t-shirt non fanno eccezione, anzi sono praticamente virali. La declinazione preferita dalla Gen Z? Tinta unita, silhouette aderente, zero fronzoli. Bianca, pastello o di una tonalità bold.

Personalizzabile

Partendo dal presupposto che grafiche e stampe sono decorazioni intramontabili, perché non puntare sull’originalità? Passando in rassegna le t-shirt da comprare online, ne abbiamo trovato una davvero interessante. Ovvero personalizzabile con foto, loghi, frasi, testi scelti in modo del tutto autonomo. Una tentazione irresistibile per chi ama distinguersi, ma anche una bella idea regalo.

… E oversize

Anche l’abbigliamento oversize ha conquistato il titolo di trendy, lo sappiamo bene. Per quanto riguarda le t-shirt, abbiamo due opzioni: i modelli stile rapper oppure quelli dal design girlish, non privi di un’impronta classica. Questa t-shirt ha una caratteristica che piace molto: le maniche a pipistrello.

La t-shirt retrò

… Ma quanto amiamo i capi ispirati ai tempi andati, soprattutto al periodo che va dagli anni Settanta ai primi anni Duemila? Tanto. E piacciono pure ai designer, quindi siamo tutti d’accordo. Il nostro check delle t-shirt da comprare online ci regala questa chicca: una versione stile Seventies, in tessuto delavé, con bordi a contrasto e una grafica sobria. Disponibile in diversi colori, sta andando a ruba.

La polo

Un altro evergreen è la polo, non ha bisogno di presentazioni e neppure di complimenti. Abbiamo scelto un modello ultra basic che mette in primissimo piano il colore. E questo blu elettrico convince chiunque, ne siamo certi. I bottoni sono ton sur ton.

La t-shirt fitness

Non possiamo non inserire in questa wish list anche la t-shirt in tessuto tecnico: leggera, traspirante, fresca. Perfetta per gli allenamenti in palestra o all’aria aperta, ma anche più semplicemente per una rigenerante passeggiata. Per noi vince il minimalismo assoluto.

Altre ispirazioni

