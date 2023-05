Q uale borsa scegliere per completare i look dopo il tramonto? Piccola ma capiente, glam ma comoda: ecco la nostra selezione in rete!

Piccola ma capiente, possibilmente ben organizzata all’interno; elegante ma non troppo, che si faccia notare senza cadere nell’eccesso. Che si abbini al maggior numero possibile di capi, anzi: che prescinda da qualsiasi abbinamento e semplicemente stia bene con tutto. Ecco cosa vogliamo dalla borsetta da sera, siamo esigenti ma consapevoli che trovare quella giusta è possibile. Abbiamo fatto una selezione di borsette da sera da comprare online, cercando il giusto compromesso tra qualità e prezzo e mettendo nel check sia le tendenze del momento che i modelli classici. Ma tutt’altro che banali, sia chiaro.

La borsa da sera serve, certo. Ma è anche un vezzo, un piacere. Uno sfizio. E se si rivela inoltre adatta a tutte le stagioni, è davvero il top. Procediamo con la nostra spedizione in rete!

La pochette metallizzata

La pochette è iconica. Classica, ma non necessariamente: tutto sta nelle declinazione scelta. Uno dei trend del momento coincide con le borsette da sera metallizzate, oro e argento in pole position. E la cosa ancora più bella sai qual è? Non è affatto necessario abbinarle alle scarpe, anzi via libera alla creatività!

La borsetta sparkling

Le borsette metallizzate, a dirla tutta, appartengono a una macro tendenza che coinvolge tutto il guardaroba: la moda sparkling. Abbiamo quindi trovato un’altra proposta molto interessante; una borsa da spalla tempestata di strass, cool e anche comoda. Da sfoggiare nelle serate mondane, alle feste e anche di giorno, se ti va!

La borsa a busta

… Ma ci sono situazioni in cui l’eleganza classica diventa praticamente d’obbligo: contesti piuttosto formali, per intenderci. Una scelta impeccabile è la borsa a busta nera e rigida. Puoi giocare coi dettagli; in questo caso, per esempio, puoi scegliere se tenerla in mano o portarla sulla spalla, c’è la catenella argentata removibile. La parte esterna è in velluto, tessuto sempre chic.

La chain bag

Bisogna tirare in ballo anche la tendenza chain, che riguarda in primis borse e jewels. Per un tocco rock, la combo nero+metallo argentato è l'optimum. Ma nella bella stagione si aprono nuovi orizzonti a proposito di colori e non colori. Allora scegliamo questa borsetta bianca con catena dorata: è luminosa, raffinata e decisamente versatile.

La borsetta rosa

Parlavamo di colore? Impossibile non chiamare in causa il rosa, che continua a dominare le classifiche di gradimento e fare stragi di cuore. E se si tratta di borsette di sera, via libera alle gradazioni più intense e accese. Anche al rosa shocking, ovvio!

Effetto coccodrillo

Mettiamo la shoulder bag nera tra i must have, di sera è sempre azzeccata. Ma cercavamo anche un modello più originale, sia pur dall’impronta classica ed essenziale. L’abbiamo trovato: ha due tracolle, una regolabile e l’altra metallica, e si caratterizza anche per la stampa effetto coccodrillo. Una borsa perfetta anche quando abbiamo impegni fino a tardi e non passiamo nemmeno da casa!

La borsetta in metallo

Il desiderio di una borsetta da sera eyecatching, estrosa e anche un po’ sfacciata, è più che legittimo. Cavalcando ancora i trend del momento, abbiamo scovato online questa: è in metallo dorato, con una superficie irregolare che ricorda il taglio brillante e una catenella in tono. Nuove interpretazioni della borsa gioiello.

Altre ispirazioni

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.