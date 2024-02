I l fashion piece del balletcore torna a fare tendenza ma questa volta si libera dalle costrizioni. E chi pensava che il body non potesse avere uno spirito ribelle, si sbagliava di grosso!

C’è una nuova tendenza nell’aria ed è quella di portare il body slacciato! Sì, hai capito bene. Ora non dovrai più impegnarti a chiudere la patta con i bottoncini perché di fatto va sfoggiata e messa in bella mostra. Sappiamo che può sembrare inusuale ma questo trend liberatorio è stato portato in passerella anche da Fendi durante l'ultima fashion week di Milano. Insomma, ti stiamo dicendo che essere fuori posto è stylish... e che per essere alla moda basta solo guardare i nostri capi da una prospettiva diversa (e in questo caso molto sostenibile).

Body slacciato + black jeans + ballerine

Oggi essere estrosi è necessario ma, per fare la differenza, è fondamentale essere creativi. Quindi, perché mai non dovremmo indossare un body slacciato? Nel gioco della moda non esistono regole che lo vietino. Anzi, se si cambia veste ai capi che già si hanno nell'armadio ben venga perché Il risultato sarà sicuramente unico nel suo genere. Ora però andiamo dritte al punto e scopriamo come sfoggiare questo trend al meglio senza sembrare uscite di casa in ritardo.

Body + jeans + sandal

Ovviamente se la tua intenzione è quella di ricreare un look alla Fendi ti consigliamo di procurarti un body in maglia ed evitare per il momento quello in cotone, più adatto alle temperature più miti. Il porto sicuro è ovviamente quello nero. Ma i più cool, ammettiamolo, sono quelli dalle tinte neutre e pastello perché permettono di creare delle combinazioni colore più interessanti a colpo d’occhio. Così un body collo alto rosa antico, se abbinato a una gonna midi in pelle marrone e boots senape, è immediatamente cool. Mentre uno celeste, se matchato a un paio di jeans dritti e un shearling coat dalla shade banana, è glamour quanto basta.

Body + pink pants

Se vuoi invece sperimentare di più, la stratificazione è quello che ci vuole per una mise wow. Giocare con la profondità dell’outfit ti permette di provare texture e volumi diversi, fino ad arrivare al bilanciamento che reputi perfetto. La collezione di MM6 Margiela Primavera Estate 2023 ti può fornire dei buoni spunti su come sovrapporre il body, mettendolo per esempio sotto una canotta stretch o sopra un mini dress. Insomma, sii ribelle e soprattutto sentiti libera di reinterpretare questo top simbolo del balletcore come meglio credi. Fuori luogo? No, anzi: squisitamente sul pezzo!

Qui sotto ti lasciamo qualche inspo da cui prendere spunto. Ora divertiti a essere un po' ribelle!

Body slacciato look 1/16 Body (ZARA) 2/16 Canotta bianca (INTIMISSIMI) 3/16 Jeans (DIESEL) 4/16 Sneaker (MIU MIU X NEW BALANCE) 5/16 Green coat (GANNI) 6/16 Hand bag (CHLOÉ, via Mytheresa) 7/16 Body collo alto (CIDER) 8/16 Pants (ACNE, via Mytheresa) 9/16 Ballerine con tacco (MANGO) 10/16 Giacca nera (COS) 11/16 Borsa a spalla (MAM) 12/16 Body in maglia (WOLDFORD) 13/16 Mini skirt (AYA MUSE, via Mytheresa) 14/16 Cuissard (PARIS TEXAS) 15/16 Cappotto doppiopetto (PEA, via Zalando) 16/16 Bag (TOD'S) PREV NEXT