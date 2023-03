I spirata al mondo della danza, conserva il suo posto tra i trend di TikTok: un successo dovuto al perfetto mix tra grazia e seduzione.

La tendenza Balletcore è emersa nei primi mesi del 2022 e subito abbiamo intuito che non sarebbe stata di breve durata. Esatto: anche per la primavera 2023, sboccia in tutta la sua grazia. Il merito di questa longevità va – appunto – agli affascinanti capi che la caratterizzano, ma anche ai tiktokers. Perché quando un trend su TikTok va forte, allora va forte anche nella quotidianità. E inevitabilmente, solido si fa il nesso con lo streetstyle. Torna dunque il tempo di cercare ispirazione nel mondo della danza, che ha sempre qualcosa di magico. Il Balletcore è il trend più romantico. Ma non gli manca certo anche un pizzico di sensualità, anzi.

Gonna in tulle con body in evidenza, ballerine e calzettoni a coste abbinati a giacchino bon-ton

I must have del Balletcore

Body, gonne di tulle, scaldacuore e scaldamuscoli, svolazzanti gonnellini in chiffon: capi che non possono mancare, certo. Ma gli outfit balletcore sono fatti anche di altro, come perfettamente insegna TikTok. Perché non si tratta – e questo è un punto fondamentale – di vestirsi come una danzatrice in sala prove o appena scesa dal palco. L’abilità sta nel ricreare e reinterpretare, personalizzandoli, i look da ballerina rendendoli perfetti per situazioni quotidiane. Anche per mezzo del mix&match, infallibile arma contro il rischio di eccessi.

Qualche esempio a proposito di abbinamenti? La gonna in tulle e il top cropped, il corsetto e la pencil skirt, il body e gli amati jeans. E poi si ampliano gli orizzonti grazie agli abiti peplo, agli slip dress (magari abbinati proprio ai cache-cœurs), ai vestiti con balze e corpetto. Ai raffinati giochi di trasparenze.

Capitolo scarpe: le ballerine rappresentano l’optimum ma anche i sandali alla schiava, o flat più in generale, calzano a pennello. Come il tacco, all’occorrenza.

Top con balze e rouches in tulle con jeans

I colori giusti

Se pensiamo al mondo della danza classica, ci vengono subito in mente le nuances pastello e le tonalità neutre. Ma anche il tutù bianco e lo scaldacuore nero, o l'antracite di tanto in tanto. Sono queste le nuance che caratterizzano la tendenza Balletcore. Ma d’altra parte, come in tutte le cose, le eccezioni non mancano.

I costumi di alcuni balletti sono un trionfo di vivacità cromatica: giallo, rosso, verde, rosa acceso. Via libera anche in questo senso, dunque, ma interpretiamole come semplici note di colore. Il Balletcore resta la tendenza più romantica e delicata, TikTok docet.

Abito in chiffon con balze in tonalità nude abbinato a un trench

Come sempre, adesso passiamo dalla teoria alla pratica: ecco una gallery interamente dedicata a questo trend (non solo) primaverile!

Freddy 1/9 Scaldacuore incrociato a maniche lunghe (FREDDY) Intimissimi 2/9 Body Francesca in microfibra (INTIMISSIMI) Prada 3/9 Gonna lunga in tulle (PRADA) H&M 4/9 Gonna corta in satin (H&M) Gucci 5/9 Corsetto in rete GG (GUCCI) Zara 6/9 Bustier con scollo a cuore (ZARA) Valentino 7/9 Ballerine in vernice (VALENTINO) Geox 8/9 Ballerine in pelle (GEOX) Miu Miu 9/9 Abito corto in pongé (MIU MIU) PREV NEXT