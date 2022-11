C hiara e Valentina sono sorelle ma anche icone di stile e insieme hanno riportato un trend: il look total black

Con il nero non si sbaglia mai, un colore classico che non passa di moda e soprattutto che riesce a dare sfumature diverse di ogni persona: sensualità, tocchi rock, passione, eleganza… sono solo alcune delle sfaccettature con cui ci si può esprimere attraverso un look total black. A portare il tema alla ribalta sono le Ferragni; le sorelle Chiara e Valentina non sbagliano un colpo e sono ormai icone di stile internazionali.

Il look total black delle Ferragni ha incantato i fan dimostrando come non serva esagerare per attirare l’attenzione. Da una parte abbiamo Chiara, che ha collezionato oltre 215.000 like in un giorno mostrando il look della sera precedente.

Un look estremamente seducente quello di Chiara Ferragni in total black: unico sprazzo di colore concesso per l’ombretto dai toni lilla che enfatizza lo sguardo. Pantaloni effetto vinile, sandali con tacco sottile e fibbia frontale, body in pizzo trasparente e un bustier in pelle effetto bondage assicurato. Chiara non ha paura di osare e lo dimostra ancora una volta con un look irriverente ma non volgare seppur certamente molto seducente.

Sfogliando il carosello si notano alcuni dettagli in più come ad esempio il contrasto con gioielli argento luminosi prodotti dal brand dell’imprenditrice digitale.

Non è da meno Valentina che sceglie un look attillatissimo che mette in risalto il suo fisico; l’icona di stile finita al centro dei gossip per la rottura con il suo storico fidanzato si è mostrata in total black indossando una jumpsuit attillata con trasparenze nella parte superiore. La tuta elegante, a collo alto, fascia perfettamente la ragazza che completa il look con un paio di tacchi a spillo vertiginosi. Il look, in questo caso, è firmato Pinko. Vestirsi ottenendo un effetto wow con il total black è possibile.

Le sorelle Ferragni non sbagliano un colpo e a giudicare dai tanti commenti positivi sotto i post di entrambe è evidente come il trend del total black tornerà a far parlare di sé e a conquistare l’attenzione delle appassionate di moda. Insomma, quello che ci insegnano le Ferragni è che per stupire non serve esagerare ma puntando su giochi di trasparenza e vedo non vedo con un total black l’effetto wow è assicurato.