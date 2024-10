Festa delle Offerte Amazon Prime 2024, il countdown è iniziato: appuntamento l’8 e il 9 ottobre

C i siamo, tra pochissimi giorni tornano le offerte su Amazon. Che riguardano anche la moda, naturalmente. Ecco tutto quello che devi sapere per fare affari d'oro!

Troppo presto per cominciare a pensare allo shopping natalizio? Macché. Prima di tutto, questo è un ottimo modo per non stressarsi con la caccia ai regali, come spesso ci accade. E poi giocare d’anticipo significa risparmiare. Alla luce di tutto questo, vien da sé: l’imminente Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon è un’occasione da non perdere.

Quando sarà il prossimo Prime Day Amazon? Le date da segnare sono l’8 (un minuto dopo la mezzanotte) e il 9 ottobre 2024. Due intense giornate in cui per i clienti Prime saranno disponibili centinaia di migliaia di offerte. Per portarsi avanti con lo shopping natalizio e risparmiare, ma anche per realizzare qualche personale desiderio. Rinnovare il guardaroba e togliersi qualche sfizio a prezzi ridotti.

Grandi occasioni (anche) per i fashionisti

La selezione di prodotti scontati in occasione della Feste delle offerte Amazon copre tutte le categorie, dagli elettrodomestici all’arredamento, dall’elettronica alla moda. Già, la moda. Sappi che troverai tantissimi capi di abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. E attenzione, perché stiamo parlando anche di alcuni tra brand più amati dalla Gen Z, tra cui Tommy Hilfiger, Boss, Pepe Jeans, Swarowski, Crocs, Levi’s, Havaianas.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, usufruire di un periodo di uso gratuito pari a 30 giorni e quindi anche delle offerte legate al Prime Day. Senza costi aggiuntivi.

Offerte anticipate per i clienti Prime

Ma senti quest’altra: i clienti Prime possono approfittare in anticipo di una serie di offerte esclusive selezionate su grandi marchi. Grazie al badge Made in italy e a quello Piccola Azienda, in più, è possibile supportare i marchi italiani e numerose piccole e medie imprese, acquistando i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Le offerte anticipate riguardano anche Amazon Fashion, naturalmente. Sì, questo è decisamente il momento perfetto per trovare idee regalo e anche per sintonizzarsi meglio sulle tendenze moda autunno inverno 2024!

Festa delle Offerte Prime 2024: qualche dritta utile

Un consiglio: non aspettare che cominci Festa delle Offerte Prime 2024. Non ridurti all’ultimo minuto, come si suol dire. Altrimenti rischi di perdere le offerte migliori su Amazon nella fatidica maratona di 2 giorni. Ergo, preparati prima. Ti diamo qualche dritta: tanto per cominciare, iscriviti a Prime per tempo.

Secondo, imposta le notifiche personalizzate sulle offerte (devi solo visitare la pagina della Feste delle Offerte). Perché sì, i clienti Prime possono ricevere avvisi ad hoc. Cioè in base alle loro ultime ricerche su Amazon e sui prodotti visualizzati più di recente. Ricorda inoltre che per i clienti Prime c’è una selezione di prodotti ancora più ampia. Dai un’occhiata, per esempio, alle categorie Top Brand, Più amati dai clienti e Offerte di tendenza. Scatenati!