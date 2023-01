G li anfibi non hanno bisogno di presentazioni, li amiamo incondizionatamente. E JD Sports suggerisce outfit semplici ma glamour per valorizzarli al meglio.

Sono icone indiscusse, anzi potremmo definirli leggendari: i Dr. Martens. La loro storia è iniziata nel 1960, con il modello 1460, e da allora è stato un successo senza fine né ombre. I mitici anfibi hanno conquistato i giovani (e non solo) di ogni epoca, diventando anche simbolo di sottoculture come quella punk o grunge. Poi sono diventati universali. Nessuno più li associa a determinati movimenti urbani, hanno conquistato un’indipendenza estrema e ciò ne ha fatto impennare il fascino. Che deriva da una serie di caratteristiche tra cui la comodità, la robustezza e quell’estetica sobria che li rende ultra versatili. Sei a caccia di nuove ispirazioni che li vedano protagonisti? Ti mostriamo quelle proposte da JD Sports, società britannica identificata come punto di riferimento globale nell’ambito sport fashion. Scegli l’outfit che meglio ti rispecchia!

Leggins, felpa oversize e gilet imbottito

Il primo look è una perfetta espressione dello stile athleisure, comodo e al contempo glam. Abbina i tuoi Dr. Martens ai leggings, lascia che le calze facciano capolino, poi completa la mise con una felpa oversize (hoodie è meglio!) e un gilet imbottito. Una soluzione per tutti i giorni e diverse situazioni: promossa per la scuola, per un pomeriggio tra amici, per una passeggiata rilassante e liberatoria. Una dritta in più? Punta sul monocromo facendo eccezione proprio per gli accessori, otterrai un contrasto strategico e fashion!

Total denim

Come i Dr. Martens, anche i jeans mantengono saldamente il titolo di icona. JD Sports propone di alzare il tiro, sempre nel segno del minimalismo: non solo i pantaloni in denim, ma anche il giubbotto. Che tra l’altro, ormai da qualche stagione, è tornato a imporsi tra le tendenze moda. Sotto il giubbotto, una semplice t-shirt a tinta unita. Banditi elementi extra o eyecatching quali stampe, ricami, applicazioni. Keep it simple!

Gamba larga e giubbotto teddy

I pantaloni a gamba larga sono tra le tendenze in asces della moda urbana targata 2023. JD Sports suggerisce di abbinarli proprio ai Dr. Martens, che in parte vengono coperti ma risultano comunque ben visibili. Per completare il look, scegli capi con un fit simile: per esempio una felpa, un pullover a collo alto e un morbido giubbotto teddy. Vince la sobrietà cromatica: che ne dici dell’infallibile black&white?