O rmai irrinunciabile l'appuntamento con le ultime notizie di moda: partiamo da Kim Kardashian e Balenciaga per poi scoprire altre interessanti novità!

... Pronti per l'appuntamento con le ultime news di moda? Una settimana movimentata, coincisa tra l'altro con l'ufficializzazione della pace fatta tra Kim Kardashian e Balenciaga: quello scandalo di fine 2022 li aveva allontanati, ma ora tutto è risolto. Abbiamo dato un'occhiata alla collezione realizzata da Canada Goose con Collina Strada, Mira Mikati e Thebe Magugu: molto interessante. Ed è invece ultra comoda, anche chic nella sua semplicità, la nuova proposta athleisure firmata Primark.

Mango compie 40 anni e festeggia con la Heritage Collection: pezzi d'archivio rivisitati secondo gli stilemi contemporanei. E vi mostriamo anche i riedit delle sneakers Asics Gel-Kayano, frutto del sodalizio con Kenzo. Approfondiamo!

Kim Kardashian testimonial di Balenciaga: la pace è fatta

Per lungo tempo Kim Kardashian ha legato il proprio nome a Balenciaga, ricoprendo anche il ruolo di brand ambassador e scegliendolo per i propri outfit. Poi, la rottura. Tutta colpa di quella campagna natalizia 2022, per cui la maison ha avuto l’infelice idea di immortalare bambini in mezzo a oggetti ispirati al mondo festish. Un disastro, una pioggia di polemiche da ogni dove. Kim si è allontanata, ha interrotto i rapporti. Ma al tempo stesso, ha lasciato uno spiraglio. Lasciando intendere che, se la casa di moda fosse corsa ai ripari nei modi giusti, ci sarebbe stata la possibilità di riparlarne.

Le scuse sono arrivate, più volte. Demna si è assunto la responsabilità dello scandalo, senza sottrarsi e senza cercare attenuanti. Pian piano la polemica si è spenta, Balenciaga ha fatto anche la sua ricomparsa in passerella dopo un periodo di stop. Sono iniziate le manovre di riavvicinamento e adesso si può tirare un sospiro di sollievo: pace fatta, Kim Kardashian è la nuova testimonial. “Sono entusiasta – ha dichiarato - di questo prossimo capitolo per il marchio e di diventare la loro ambasciatrice”. La più felice delle ultime news moda!

Canada Goose: una capsule realizzata con Strada, Mikati e Magugu

Collina Strada, Mira Mikati e Thebe Magugu: sono i designer emergenti arruolati da Canada Goose per realizzata la sua prima Hood Trim Collective. Ovvero una capsule limited edition composta da prodotti iconici dello stesso brand, reinterpretati, ed esclusivi Hood Trim, cioè accessori intercambiabili per parka.

Collina Strada si è concentrata sul best-seller Shelburne Parka di Canada Goose, promuovendo l’espressione di sé attraverso un lavoro di design realizzato a mano e fuso con materiali ecologici. Il parka è disponibile in due varianti di colore: la stampa Basically Floral (un intenso raso nero con un'esplosione di disegni floreali rosa scuro) e il Plaid Maple (un omaggio al calore canadese che passa da una moderna rivisitazione del plaid in marrone, in rosa e nero). Il Fuzzy Hood Trim nero è una rilettura del classico cappuccio di Canada Goose, mentre i due stravaganti Cat Ear Hood Trim strizzano l'occhio allo stile "animalista" tipico della Strada.

Mira Mikati ha ridefinito l'intramontabile Canada Goose Chilliwack Bomber con un esclusivo disegno della trapunta che cattura l'ipnotica bellezza del cielo al tramonto e all'alba. I due disegni per il cappuccio, il Rainbow Smiles Hood Trim e lo Stay Sunny Hood Trim, completano perfettamente il capo. Da parte sua, Thebe Magugu porta il Mystique Parka a nuovi livelli con una stampa astratta ispirata alla coperta Basotho del Lesotho. Si sceglie tre due varianti di colore: Azure Blue Motif e Messina Black Motif.

Mango presenta la Heritage Collection

Tra le ultime news di moda di questa settimana, anche il lancio della Heritage Collection di Mango. La prima di questo 2024, che per il brand in questione è molto speciale: coincide, infatti, con il soffio sulle 40 candeline. Come suggerisce il nome stesso, questa collezione è dunque un omaggio agli archivi di Mango e si traduce in un riedit di look e pezzi iconici targati anni Novanta.

Ecco allora le silhouette aderenti, i tessuti elasticizzati, la pelle e il denim, il design minimalista; elementi che hanno segnato un’epoca e che adesso tornano in auge. Più glam che mai. L’omaggio passa anche attraverso la label della collezione, in cui viene utilizzato il vecchio logo Mango: le tre consonanti MNG.

Heritage Collection by Mango

… E arriva anche la collezione Performance - Power of Movement di Primark

Le ultime news di moda raccontano inoltre di Primark: è arrivata infatti la collezione athleisure Performance - Power of Movement. Pensata per i workout, certo. Ma anche per il tempo libero da trascorrere all’insegna del massimo relax, fuori come sul… divano di casa.

La proposta comprende leggings, giacche, tute aderenti, bra sportivi, pantaloni flared, shorts, set coordinati, top senza cuciture. Tutti i capi sono realizzati con tessuti traspiranti e materiali elasticizzati; il design è minimalista e chic, il comfort è garantito.

Asics e Kenzo insieme per rilanciare le sneakers Gel-Kayano 20

Si chiama KENZO x ASICS GEL-KAYANO 20 ed è la sneakers nata dalla collaborazione tra Asics e Kenzo. Disegnata da Nigo, direttore artistico della casa di moda francese. Un sodalizio che mira al rilancio: Gel-Kayano 20, infatti, ha debuttato nell’ormai lontano 2013 e si è imposta grazie a quella particolare silhouette ispirata al design di edifici e automobile.

Una scarpa nata per il running, ma che oggi comincia una nuova vita come sneaker lifestyle. Senza perdere, tuttavia, le caratteristiche di comfort avanzato e design tecnico. Disponibili 3 varianti di colore: due sono ispirate alla grafica della tigre di Kenzo; ogni tomaia presenta un inserto di pelliccia sintetica combinata a una texture in velour, mentre la gabbia in TPU è caratterizzata da un motivo tigrato. La colorazione Digital Aqua/Black richiama i celebri colori vivaci di Kenzo e la Glacier Grey/Black riprende l’aspetto delle tigri bianche, nonché una delle colorazioni originali della scarpa Gel-Kayano 20.

La terza variante fa riferimento all'idea di “correre intorno al mondo”. I toni accesi ricordano i viaggi di Kenzo Takada, fondatore dell’omonimo marchio, e le bandiere di vari Paesi che ha visitato. Il motivo sulla tomaia presenta dettagli animalier in rilievo, mentre il colore della suola simboleggia il terreno su cui camminiamo.

KENZO x ASICS GEL-KAYANO 20