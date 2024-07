Fandom fashion: ecco cosa puoi (ancora) indossare dopo il concerto

D ai corpetti di Taylor Swift alle T-shirt quote dei Coldplay, dai giubbotti black di Annalisa ai pezzi sporty di Emma o Mahmood: il giusto dress code lo porti all’evento... ma alcuni fashion pieces sono forever!

Chi vive a Milano o a Roma lo sa, la calda estate della musica è iniziata da un pezzo (e in questi giorni si è fatta più hot che mai!). Ebbene, a prescindere dall’artista, c’è una domanda che tormenta sempre i fan: qual è il giusto look da concerto? Oh sì, gli outfit da portare nelle arene non sono mai scelti a caso e, anzi, di solito fanno match con l’album preferito. Tuttavia chi pensa che questi abbiano la durata tecnica di un check audio si sbaglia di grosso! I festival sono una vera passerella e ora prendi carta, penna e biglietto. Ti sveliamo quali sono, secondo noi, i capi e gli accessori che puoi indossare per e (soprattutto) dopo un concerto!

È stato considerato praticamente l’evento dell’anno, Taylor Swift ha mobilitato mezza Italia (e n on solo) per il suo concerto a San Siro. Se ci sei stata o hai visto le foto, oltre alle swifties vibes avrai notato sicuramente il metissage stilistico degli outfit dei fan. Un po’ pop, un po’ country proprio come la musica dell’icona romantica. Tra paillettes, braccialetti dell’amicizia e occhiali a cuore però spuntano anche cowboy boots, corpetti, abiti a balze e magliette a righe che bene si adattano ai trend di questa e della prossima stagione. In definitiva? Chi li ha comprati solo per l’Eras Tour ha fatto inconsapevolmente dei buoni “investimenti”. D'altronde ormai si sa, Taylor fa girare l’economia e soprattutto... la moda!

Cowboy boots

Se di looks studiatissimi si parla non si può non nominare lei: Annalisa! Corteggiatissima dai fashion brand, ogni strike a pose della (fashion) singer fa alzare l’hype per qualche trend online. Ma per un suo concerto qual è la mise giusta? Punta sul chiodo di pelle e sui micro pants, che di fatto sono dei veri forever and ever a prova di fandom fashion. Perché se lo scorso anno le groupies di Barbie si vestivano di rosa, ora quelle di Annalisa optano per qualcosa di più strong e - ovviamente - nero!

Abbandoniamo ora l’ultra feminine mood per addentrarci in silhouette più casual e sensuali grazie ad Emma Marrone e Mahmood. Qual è il filo che collega il concerto di uno a quello dell’altro? Per citare il giovane Alessandro, la tuta (gold). Il fit athleisure e glamour di pants e maglie aderenti infatti è il comune denominatore tra i looks. Ma per i momenti più hot ci sono sempre corsetti e cuissard che, per inciso, per il prossimo autunno saranno dei veri must-have.

E poi… altro concerto, altro cambio di look! Se ti dicessimo di collegare Chris Martin dei Coldplay e Avril Lavigne? Ebbene, qui la fashion liaison indica lo street style, con una nota a piè pagina che punta sulle ritornate “never without“ T-shirt quote e le amatissime Converse, indossate recentemente anche da star come Dakota Johnson e Kaia Gerber.

Dakota Johnson con un abito a fiori e Converse

Insomma, ti abbiamo dimostrato come i look da concerto non sono uno stand-alone ma dei veri stand-out moment da replicare di stagione in stagione. Ora cambia sound al tuo stile e matchalo con il tuo album del cuore!

1/15 Abito con balze (MANGO) 2/15 Corsetto (ZARA) 3/15 Stivali texani (PARIS TEXAS) 4/15 Abito con corsetto e gonna voluminosa (BERSHKA) 5/15 T-shirt a righe (COS) 6/15 Micro shorts (ISABEL MARANT, via Mytheresa) 7/15 Leather jacket (MAGDA BUTRYN) 8/15 Boots (H&M) 9/15 T-shirt con scritta (GIRL GANG SHOP) 10/15 Mini skirt (THE ATTICO) 11/15 Maglietta sportiva a maniche lunghe (ADIDAS) 12/15 Pantaloncini di tuta (BENETTON) 13/15 Cuissard (NA-KD) 14/15 T-shirt quote (LOEWE) 15/15 Sneakers (CONVERSE) PREV NEXT