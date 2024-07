Tendenze TikTok: la Chic Desert Aunt sta per conquistare la scena dell’estate 2024 (a colpi di fascino)

L a "zia del deserto" riscuote sempre più successo e punta a imporsi tra le tendenze moda del momento. Ecco chi è e, soprattutto, come si veste!

Ricordi? A conquistare lo scettro delle tendenze moda TikTok, la scorsa estate, è stata la solare e sensuale Tomato Girl. Per quest’estate 2024 non abbiamo ancora la regina definitiva, ma c’è qualcuno che ha tutte le carte in regola per l’agognato titolo: la Chic Desert Aunt. Ovvero la zia chic del deserto. A primo impatto, questa definizione può sembrare un po’… così. Invece è rivelatrice, azzeccatissima.

Chiudi gli occhi. Immagina questa donna raffinata, che ama viaggiare. Che predilige le mete esotiche – per esempio le isole greche e quelle spagnole, il Marocco, luoghi ancora più remoti come Bali o le Maldive – e si dedica alla conoscenze di quelle culture così diverse dalle nostre, assimilandone anche gli stilemi in fatto di moda. Però aspetta. La zia del deserto non è necessariamente under 34 o 40. Non pensare che ci sia di mezzo una questione anagrafica, perché non è affatto così e lo dimostrano gli oltre 57 milioni di post su TikTok dedicati proprio a lei. Quello che conta, qui, è il sentire. E anche tu potresti essere una Chic Desert Aunt, perché no?

Caftano con dettagli in piume + pump animalier

Chic Desert Aunt: identikit

Ma chi è la Desert Aunt? Completiamo l’identikit di questa zia del deserto piuttosto misteriosa. Non solo l’animo: anche il suo stile di vita è bohemien. È spesso in viaggio, dicevamo. È uno spirito libero, ha un debole per le cose belle. Ha modi di fare magnetici e raffinati. Un po’ snob? Sì, un po’. E anche in questo sta il suo fascino. Ma, rovescio della medaglia, sa essere anche molto alla mano. Misteriosa sì, ma al contempo solare. Insomma è una figura che accende la curiosità generale. Intriga.

Come si veste la… zia del deserto

Siamo arrivati al cuore della questione, cioè i look Chic Desert Aunt. Facile indovinare quale sia il pezzo principale: il caftano. Coloratissimo o cromaticamente sobrio, a tinta unita o fantasia, arricchito da ricami e altri elementi preziosi oppure ultra basic. Non può mancare e lo dimostra bene la quotata influencer spagnola Blanca Mirò Scrimieri, che sta dando un contributo decisivo al successo di quest’estetica e per i caftani nutre una passione sconfinata.

E poi altri capi dalle linee morbide e fluide: pantaloni palazzo e pantaloni harem, chemisier, comode jumpsuit, pigiami di seta (sì, quelli concepiti per uscire), kimono, parei, camicie di taglio maschile. Giacche vestaglie, anche. Con buona pace delle alte temperature, la Desert Aunt non ama scoprirsi. Sembra quasi voler custodire gelosamente il proprio corpo. L’unica eccezione sono gli shorts, ma li indossa sempre con un pezzo più lungo. Proprio il kimono o lo chemisier, per esempio.

Completo pigiama ricamato

Veniamo alla palette che caratterizza questa nuova estetica TikTok dell’estate 2024. La Chic Desert Aunt predilige le tonalità calde e neutre, che richiamano la terra. Ma anche quelle più accese, a patto che siano strettamente connesse alla natura: il verde dei paesaggi incontaminati, il giallo del sole più brillante, l’azzurro del cielo e il blu del mare profondo.

Abito-vestaglia animalier + shorts

Vien da sé: i sandali flat sono un must per la Desert Aunt. Insieme alle mules, basse o con tacco. I tacchi, a proposito. Non li disdegna, però non li indossa spesso. Se lo fa, rigorosamente dopo il tramonto. Tiene molto agli altri accessori: borse in materiali naturali, cappelli a tesa più o meno larga ma anche turbanti, gioielli bold e/o coloratissimi. Quelli tipicamente estivi, per intenderci. E le collane in ambra: nemmeno quelle possono mancare.

Abito boho + foulard + occhiali da sole over dalle vibes anni '70

Vuoi qualche ispirazione in più? Ecco una gallery tutta per te!

1/10 Caftano in Valentino Cotton Guipure Jardin Plat (VALENTINO GARAVANI) 2/10 Caftano in seta stampata (MAX MARA) 3/10 Sandalo flat in pelle (CASADEI) 4/10 Bandeau stampa pesci (FERRAGAMO) 5/10 Sandalo in pelle con tacco basso (HERMÈS) 6/10 Kimono in twill di seta (ETRO) 7/10 Chemisier con ricami traforati (RALPH LAURENT) 8/10 Borsa shopping crochet (PRADA) 9/10 Borsa cesto in palma e vacchetta (JACQUEMUS) 10/10 Collana in ambra (VIGANÒ 1919) PREV NEXT