E se la catsuit diventasse di nuovo un “nice to have”? 

P er Hailey Bieber è perfetta anche per un look premaman, mentre per Bianca Censori è uno statement. La catsuit sta tornando, ma la domanda è: ci piace o non ci piace?

Qualche anno fa se non l’avevi eri out, poi ovviamente la moda è cambiata e probabilmente avrai relegato anche tu la catsuit da qualche parte nell’armadio. Ma se ora stesse lentamente tornado? Ormai dovresti saperlo: non è un capo facile perché il rischio di sembrare uscite da un video fit anni ’80 o passare per una comparsa green-screen è alto. Però se ancora ripensi con amore alle tute aderenti di Kim Kardashian, allora puoi dare alla tuta aderente una seconda possibilità. Soprattutto quando saprai che a ri-tirarla in ballo è stata proprio Hailey Bieber!

Hailey Bieber in catsuit di pizzo + leather trench

Ebbene sì. Quando siamo capitate sullo scatto che ritraeva la fondatrice di Rhode mentre esibiva il suo baby bumb sotto una catsuit in pizzo e un lunghissimo trench in pelle, la nostra reazione è stata: "Wow!". Con questa sua mise ci ha letteralmente fatto ricordare il glamour delle tute aderenti in velluto o quelle sheer di Saint Laurent. Decisamente audaci, sia chiaro, ma allo stesso tempo pratiche per certi versi.

Ora, come abbiamo già detto la catsuit non è sempre un pezzo facile. In primis è aderente e avvolge il corpo non lasciando nulla all'immaginazione, il che richiede innanzitutto self-confidence. E poi c'è la questione dello styling. E quindi ecco qualche ispirazione dalle it-girls. Se ti senti molto "confident", ovviamente, nulla ti vieta di sfoggiarla alla Bianca Censori: senza nulla sopra, a prescindere dal materiale. Ma sappiamo che non è facile, né è la mise ideale per ogni luogo e momento. Se dunque preferisci un effetto più “pacato” allora un buon compromesso cool è quello di pensarla sempre con qualcosa sopra. Un cappotto, un blazer, un camicione... scegli tu, l’importante che tu ti senta a tuo agio così da camminare, con o senza tacchi, a testa alta.

Vuoi un’altra valida opzione di styling? Scegli una catsuit in pizzo o velata e portala sotto a un doll dress dalle maniche a sbuffo o shorts/micro-gonne. Fidati, il layering non delude mai!

Intanto noi qui sotto ti diamo una mano a scegliere la tua prossima tuta second-skin… Prego, non c’è di che!

Catsuit 1/11 Catsuit nude con ruches (SER.O.YA) 2/11 Tuta aderente trasparente (ALCHEMY, via Farfetch) 3/11 Jumpsuit in pizzo con scollo sulla schiena (TEZENIS) 4/11 Catsuit in pizzo (KIKI DE MONTPARNASSE) 5/11 Jumpsuit senza spalline (ZARA) 6/11 Catsuit collo alto (NORMA KAMALI) 7/11 Catsuit fantasia (MARINE SERRE) 8/11 Tuta intera con dettaglio fiocco (ATU BODY COUTURE, via Farfetch) 9/11 Silky ankle length catsuit (SKIMS) 10/11 Tuta intera aderente spalline sottili (ENTIRE STUDIOS) 11/11 One shoulder catsuit (THE ANDAMANE) PREV NEXT