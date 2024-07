Dallo store newyorkese di LuisaViaRoma alla Barbie fashionista non vedente: fashion recap della settimana

N uove aperture, una sorpresa da parte delle Bratz, il debutto della prima Barbie non vedente e appassionata di fashion: ecco le ultime notizie moda!

Una settimana caldissima, questa, anche per quanto riguarda le notizie di moda più recenti. Una settimana intensa e movimentata: LuisaViaRoma ha inaugurato il primo store nella Grande Mela, mentre Rains sta ultimando i preparativi per il suo approdo in quel di Milano. Intanto, le Bratz hanno diffuso su Instagram un video in cui reinterpretano la scena topic de Il Diavolo veste Prada, che ha subito fatto il pieno di visualizzazioni. La raffinata e talentuosa Jessica Chastain è ufficialmente la nuova testimonial Damiani, che festeggia i suoi primi cento anni. Dulcis in fundo, una news di quelle belle davvero: è arrivata la prima Barbie non vedente, fashionista doc!

LuisaViaRoma apre il suo primo flagship store a New York City

Tra le notizie moda del momento troviamo l’apertura del primo flagship store di LuisaViaRoma a New York City, nel cuore di Manhattan. Per l’esattezza, al numero 1 di Bond Street. Il nuovo negozio s’inquadra nella strategia di espansione globale che il noto fashion e-tailer di lusso sta portando avanti. Un approccio che bilancia l'immediatezza dei servizi digitali con punti vendita fisici dove i prodotti di lusso possono essere toccati e provati.

Lo store si aggiunge al flagship store storico di LuisaViaRoma a Firenze, all’e-tailer multibrand Luisaviaroma.com e alla suite di Milano. All’interno saranno disponibili collezioni ready-to-wear per donna e uomo, con focus su brand che si rivolgono alle iconiche donne newyorkesi di LuisaViaRoma: leader d'opinione nel settore della cultura, degli affari, dell'intrattenimento e della filantropia. Tra i marchi trattati Chloé, Maison Margiela, Jil Sander, Lanvin, Gabriela Hearst, Proenza Schouler, Helmut Lang. Il negozio si estende su due piani per un totale di 1.056 m2, gli interni sono caratterizzati da arredi su misura e vintage con finiture e pavimenti realizzati con materiali provenienti dalla Toscana. Per creare un’atmosfera ancora più esclusiva e intima, Dashwood Books curerà una selezione di libri nella parte anteriore del negozio. Il sound design sarà curato da Arman Naféei. Il secondo piano sarà dedicato al personal shopping e includerà una selezione di capi di alta moda e di gioielli di lusso.

LuisaViaRoma continua inoltre a promuovere la moda circolare. Nello store di New York, infatti, sarà possibile acquistare pezzi vintage certificati e si potranno lasciare i propri capi di lusso in cambio di un credito LuisaViaRoma.

Il flagship store di LuisaViaRoma a New York City

Rains inaugura il suo primo flagship store a Milano

Andiamo avanti con il recap delle notizie moda ed ecco subito un’altra apertura: quella del primo store di Rains a Milano, prevista per il prossimo 1 agosto. Situato in Corso Garibaldi 16, il nuovo punto vendita rappresenterà l’estetica distintiva del marchio scandinavo, con un mix di design industriale e sofisticazione architettonica. Presenterà anche un design minimalista finalizzato alla valorizzazione dei prodotti, che passerà attraverso l’utilizzo di materiali tattili come cemento, sabbia, pietra e acciaio.

Due piani, quello inferiore di 33 metri quadrati e il superiore di 20 metri quadrati, costituiscono uno spazio ampio e nuovo di zecca in cui scoprire il mondo Rains. I visitatori del punto vendita di Milano avranno accesso a una selezione di prodotti della collezione Fall/Winter 2024 che comprenderà giacche impermeabili, zaini waterpoof e una ricca gamma di accessori. Un’altra peculiarità sarà un'installazione artistica co-creata dal collaboratore di lunga data Jacob Egeberg e dal co-fondatore Daniel Brix Hesselager. “L'esperienza – commenta quest’ultimo - è dominata dalla scultura centrale dell'acqua che rappresenta la storia di Rains, originata dall'intersezione degli elementi naturali che si fondono con la vita urbana. La scultura attraversa il negozio a due piani e differisce nell'espressione a seconda dell'angolo da cui il visitatore la esplora”.

L'installazione nello store di Rains a Milano

Il Diavolo veste Prada: le Bratz interpretano la scena più famosa

Il Diavolo veste Prada 2 sta arrivando, ormai lo sappiamo tutti e – ammettiamolo – facciamo fatica a gestire l’impazienza. Ma ecco una chicca che ci aiuta a ingannare l’attesa: sul profilo Instagram delle Bratz è apparso, in questi giorni, un video che riguarda direttamente la pellicola cult. Si tratta della reinterpretazione della scena più famosa, o comunque di quella che è senza dubbi una delle scene più note e amate del film. Hai già indovinato?

Sì, è quella che dà il via alla metamorfosi di Andy (Anne Hathaway). La vediamo entrare nell’ufficio, la vede anche Emily (Emily Blunt) e resta letteralmente a bocca aperta. C'è anche una "licenza poetica", definiamola così: le scarpe platform di Chanel, liberamente ispirate… agli hamburger. Manco a dirlo, il video è diventato virale nel giro di poche ore.

Jessica Chastain è la nuova testimonial Damiani

Il giro delle notizie moda è lungo - lo dicevamo - e ci porta fino a Jessica Chastain, attrice e produttrice americana che non necessita certo di presentazioni: è lei la nuova testimonial Damiani. Anche l’interprete, dunque, della nuova campagna che racconta di una donna capace di vivere con passione e autenticità ogni singola giornata. La campagna coincide anche con il centenario dell’iconica maison di gioielli.

Bella e raffinata come sempre, così Chastain commenta: «Sono molto lieta di essere la Global Ambassador per la Maison Damiani e di aver potuto interpretare i valori di questa bellissima realtà in una campagna di comunicazione molto potente. Godere dei propri momenti, sentirsi a proprio agio, star bene con sé stessi e vivere le proprie passioni in libertà sono il fulcro di questo progetto e centrali della mia vita e dell’universo Damiani. È un onore per me essere parte di una famiglia che difende e tramanda il Made in Italy e l’autenticità».

Arriva la prima Barbie Fashionista non vedente

Chiudiamo con una di quelle notizie moda che regalano emozioni, grandi e piccole: proprio in questa settimana Mattel ha annunciato il lancio di una Barbie fashionista non vedente. Obiettivo: consentire a un numero sempre maggiore di bambini di trovare una bambola che li rappresenti.

Barbie ha collaborato con l'American Foundation for the Blind (AFB), un'organizzazione che supporta le persone affette da cecità e ipovisione, per assicurarsi che i dettagli della bambola Barbie non vedente – la forma del viso, i capi, gli accessori, il packaging – rappresentassero accuratamente le persone affette da cecità o ipovisione. La bambola è dotata di un bastone con l’identificativa punta di gomma e occhiali da sole. Indossa una camicetta rosa satinata con una gonna a balze testurizzata, per un riscontro tattile. Persino il packaging è stato curato nei minimi dettagli, e riporta infatti la scritta “Barbie” in braille sulla confezione.

La Barbie fashionista non vedente