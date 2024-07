Gentle reminder: la salopette è sempre un cult 

U n tempo solo un capo workwear, oggi la mise perfetta anche per un front row. La salopette è il pezzo unisex che mette tutt* d’accordo.

Sai che si può creare un look con un solo capo e qualche accessorio? Semplice, indossa una salopette e les jeux sont faits! L’iconico pezzo unico creato in principio da Levi Strauss è un must-have che tutte dovremmo avere a portata di guardaroba. Forse ora al solo nominarla non riponi molta fiducia nella coolness di questo fashion piece, ma la verità è che devi solo svincolarlo dalle atmosfere de I racconti dello zio Tom. D’altra parte di recente una nota cantante lo ha fatto e, anzi, con la sua logatissima salopette è andata addirittura nel front row di Chanel…

Ti starai chiedendo di chi si tratta, ebbene colei che si è seduta in prima fila al défilé della maison della doppia C è Angèle. La singer, che in coppia con Dua Lipa ha cantato il singolo Fever, ha sfidato i guest sfoggiando solamente una salopette in denim. Niente magliette, niente camicie. Insomma, è bastato puntare solo sull’essenziale con questa particolare “jumpsuit” per far dimenticare il tweed e gli outfit bon ton. Una scelta azzardata? Può darsi ma, come si dice, osare nella moda è una parola d’ordine. Insomma, prendendo spunto da questo look non possiamo non pensarla nei nostri guardaroba.

Salopette a righe + jacket jeans + camicia e cravatta

È chiaro, anche la tradizionale salopette negli anni è stata rivisitata da vari stilisti. Vuoi per rendere più glamour la sua impronta utility, vuoi per darle quel twist sfizioso in grado di differenziarla dalle sue sorelle gemelle. Ci sono infatti quelle classiche, con allacciatura, tasca sul davanti e gamba dritta. Ma anche quelle più contemporanee, con colletto e maniche lunghe, più simili a pants a vita alta e a palazzo. Quelle che si modellano sulla silhouette di un mini dress o, ancora, che incorporano una gonna.

Salopette + shirt + flip flop

Come avrai intuito la salopette è uno dei pezzi del guardaroba più versatile, oltre che una validissima alternativa seasonless al paio di jeans. Come succede spesso però, quello che renderà il tuo look-pezzo-unico davvero unico sarà giocare con lo styling e gli accessori. Così trasformerai la sua impronta workwear in quello che più preferisci. Per l’happy hour d’estate puoi per esempio portare la salopette slacciata con sotto un body incrociato e un bel paio di sandali. Mentre di giorno puoi sfoggiarla con una camicia o una T-shirt e un paio di flip flop.

Qui sotto ti lasciamo alcuni modelli con cui puoi iniziare a sperimentare. Ora non ti resta che essere un po’ boyish e… per le serate party segui l’esempio di Angèle, ma aggiungi un paio di guanti lunghi in pelle. Fidati l’effetto è wow!

Salopette 1/10 Salopette di jeans (VICTORIA BECKHAM, via Mytheresa) 2/10 Salopette con tasca sul petto (CARHARTT) 3/10 Denim jumpsuit (MIISTA) 4/10 Tuta intera denim (THE FRANKIE SHOP) 5/10 Salopette con gonna lunga (PULL&BEAR) 6/10 Salopette lavaggio chiaro con spacco laterale (MISS SIXTY) 7/10 Mini dress modello salopette (MIU MIU) 8/10 Salopette con ricamo (HERNO) 9/10 Salopette in twill di cotone (COMME DES GARÇON, via Mytheresa) 10/10 Abito salopette in denim (THE NORTH FACE, via LuisaviaRoma) PREV NEXT