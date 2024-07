3 cose fashion e super cute che puoi fare su Snapchat (con la Realtà Aumentata)

V alentino, Versace e Cartier: sono le iconiche maison che hanno collaborato con Snapchat per offrirci una shopping experience senza precedenti. Prova anche tu!

Hai sempre sognato di indossare il Trinity di Cartier così come ti piacerebbe indossare un elegantissimo abito di Valentino o un paio di scarpe esclusive di Versace? Ebbene, sappi che da oggi puoi farlo in qualsiasi momento e ovunque tu voglia... con la realtà aumentata. E no, non siamo matti. Tutto questo è possibile su Snapchat che ha collaborato con i brand luxury in questione per farci vivere delle esperienze virtuali super cute e irresistibili. Non approfittarne ovviamente è impossibile, ammettiamolo. Non solo perché possiamo accedere a prodotti di lusso super desiderabili direttamente dal nostro smartphone. Ma anche perché l’idea di avere a "portata di mano" capi e accessori da provare, di vedere in real time come ci stanno e di scegliere di acquistarli senza neppure varcare la soglia della boutique… è allettante, anzi lo è molto. Adesso ti spieghiamo tutto.

Valentino e i pezzi esclusivi del drop per Bitmoji

Se ti collochi fra gli Snapchatter doc, adori il tuo Bitmoji. E soprattutto, vuoi che il tuo io digitale si distingua e sia glam. Proprio come te. Allora sappi che puoi creare per lui una serie di outfit esclusivi firmati Valentino!

Hai la possibilità, cioè, di sbloccare pezzi appartenenti al drop delle collezioni moda di lusso create da Valentino per Bitmoji, oltre a pezzi iconici e modelli carry-over della stessa maison. I look esclusivi sono disponibili per l’acquisto nel Token Shop e bisogna solo riscattare da 100 fino a 1100 Snap Token, a seconda dell'articolo. Il drop include un abito in crêpe couture ricamato, la Valentino Garavani VLogo Moon mini bag, i sandali metallizzati Valentino Garavani. Le collezioni di lusso per Bitmoji Valentino The Narratives e Valentino L'École rappresentano un ulteriore passo avanti nella partnership tra Valentino e Snapchat, ovvero un consolidamento dell’investimento nella moda digitale.

Ecco come fare. Vai sull’app Snapchat, tocca l’icona Profilo e poi quella dell’appendino a sinistra: così entri nella sezione degli outfit dei Bitmoji. Tocca il logo Valentino per visualizzare la collezione. Seleziona il capo che vuoi aggiungere all’outfit del tuo Bitmoji, quindi vai su "Acquista articolo" per utilizzare i Token e sbloccarlo. Lo vedrai salvato ne “Il mio armadio” in Bitmoji Fashion.

Valentino Garavani x Bitmoji

Sneakers Versace Mercury: scoprile in 3D!

Hai visto le nuove sneakers Versace Mercury, anche tu sei stat* catturat* dal loro design futuristico e audace? Ebbene, puoi provarle e vivere una serie di esperienze di Realtà Aumentata immersiva attraverso la Lente Versace Mercury su Snapchat. Ma ti avvertiamo, devi lasciar emergere tutto il tuo spirito avventuroso perché ti aspetta un vero e proprio viaggio interattivo con la tecnologia AR, durante il quale ti ritroverai anche a dover spaccare una pietra… Per scoprire queste scarpe! Pensa che per ogni paio, realizzato in pregiata pelle di vitello, un team di 27 artigiani intreccia a mano 16 metri di corda. Wow.

Si possono quindi sbloccare per il proprio Bitmoji, insieme a 12 pezzi esclusivi ed iconici della celebre maison. Le sneakers Mercury si riscuotono con 350 tokens, mentre l’intera collezione ha un prezzo compreso tra i 100 e i 1100 tokens ed è disponibile per l’acquisto nel Token Shop su Snapchat. Devi procedere come già spiegato nel caso di Valentino, ma stavolta schiacciare sul logo di Versace.

Sneakers Versace Mercury in Realtà Aumentata

Cartier celebra il centenario dell’anello Trinity con l’AR di Snapchat

Anno 1924: nasce l’anello Trinity di Cartier. Che diventa un oggetto del desiderio per tutte le donne. Passa un secolo e arriviamo al 2024: adesso chiunque può indossarlo in Realtà Aumentata, quando e dove si vuole! Questa è una novità che il brand luxury di gioielleria ha messo a punto con Snapchat proprio per festeggiare il centenario dell’iconica collezione.

La nuova tecnologia Try-On per anelli di Snapchat è stata sviluppata in esclusiva con Cartier. Abbinata alle tecnologie Ray Tracing e all’Hand Tracing avanzata, permette di provare gli anelli con una precisione e un realismo senza precedenti. L’anello segue il movimento della mano, e la Lente Cartier Trinity Ring utilizza il machine learning per prevedere la superficie tridimensionale della mano stessa. Questo la contraddistingue rispetto alle altre offerte di Try-On per anelli: comprende meglio la forma delle mani. Puoi muoverle liberamente, proprio come faresti in un negozio, e vedere come l’anello appare in ogni dettaglio. La Lente Cartier Trinity è disponibile scannerizzando un apposito Snapcode o visitando il profilo ufficiale di Cartier su Snapchat.

Insomma, non ci resta che augurarvi buon divertimento!