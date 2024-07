Se “Looking for a man in finance“ fosse un fashion trend…

C osa succederebbe se il noto audio che gira su TikTok ispirasse un fashion trend? Il business non è solo un affare da uomini e noi lo sappiamo bene...

«I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5', blue eyes», se lo hai letto intonando l’audio remixato che spopola su TikTok ormai il danno è fatto, perché sappiamo quanto questa insospettabile hit estiva entri nella testa. Però abbiamo un indovinello per te: cosa succederebbe se l’immaginario dell'uomo della finanza diventasse il corrispettivo femminile di un fashion trend? E se stesse tornando di moda lo stile che combina il Wolf of Wall Street con l’estetica di Lady D? Divertiamoci un po’ con il fanta-fashion…

Chissà se Megan Boni si aspettava davvero che la sua filastrocca diventasse così virale, ma ad ogni modo siamo qui per parlare di fashion. Quindi ora capiamo come il guardaroba del “man in finance“ possa essere anche per noi un way to wear super cool da sfoggiare ora. Se dovessimo analizzare i capi chiave dell’uomo ideale spottizzato tra i mille mila video di TikTok, sicuramente ci sarebbero le camicie, i colletti, i blazer o capi gessati. Ma anche polo, morbidi pullover da mettere sopra le spalle nelle serate più fresche e tutto quell'essential da lusso tranquillo (come le boat shoes) di cui abbiamo ormai abbondantemente sentito parlare.

Completo blazer + pants + shirt + sunglasses

A fashion factor, il man in finance in versione female possiamo supporre essere molto più vicino a un’idea. Un mondo completo dove più stili con elementi comuni strizzano l’occhio a un nuovo old money. A tratti più urban, altri più chic o coroporate. Immaginati il clash creativo generato dall’incontro estetico tra l’armadio della direttrice Sylvie (Emily in Paris, ndr) e quello di Lady D. Le reference potrebbero essere varie: dalla contemporanea Miu Miu, all’effortless chic di Victoria Beckham. Dal bon ton alla Marc Jacobs, al power dress di Alexander McQueen.

Camicia con colletto + pullover + midi skirt + ballerine Mary Jane

Fantasticherie a parte, cerca pure il tuo man in finance se vuoi, ma nel frattempo sii tu stessa la business woman fashion di cui hai bisogno. D’altra parte nel gioco della moda bastano i capi giusti (te ne lasciamo alcuni qua sotto, ndr). Non occorrono fondi fiduciari, occhi azzurri o grandi altezze… se non quelle dei tuoi tacchi!

Ispo “man in finance“ trend 1/11 Blazer oversize (THE ATTICO, via LuisaviaRoma) 2/11 Blazer in lino con scollo ampio (JACQUEMUS, via Mytheresa) 3/11 Pants a palazzo (COS) 4/11 Boat shoes (TIMBERLAND) 5/11 Camicia a maniche corte (STEFANEL) 6/11 T-shirt con quote (LOEWE) 7/11 Bucket bag (H&M) 8/11 Gilet in lino (POSSE) 9/11 Abito lungo drappeggiato (ARKET) 10/11 Scarpa con tacco e cinturino (ZARA) 11/11 Abito corto gessato (MANGO) PREV NEXT