Dalla collezione Nature Gems di Pronovias alle novità K-Way in lana merino: fashion recap della settimana

Comincia ad esserci profumo di festività nell’aria, lo senti anche tu? Allora sappi che tra le fashion news di questa settimana troviamo due collezioni che ci regalano ispirazioni ad hoc: quella di abiti da sera firmati Pronovias e quella di accessori scintillanti lanciata invece da Bata. Da scoprire subito.

Ma non manca una nuova proposta per le girls che prediligono lo stile casual: si tratta delle sneakers da donna Air Max Muse di Nike, color argento metallizzato e dotate di altre caratteristiche parecchio… stuzzicanti. E ancora, K-Way presenta due capispalla realizzati in lana merino certificata Woolmark, dall’anima sostenibile e dal design accattivante. Infine, se ti trovi a Milano e dintorni, non perderti assolutamente la mostra dedicata a quel gran genio di Franco Moschino!

Abiti da sera e da cerimonia: Pronovias lancia la collezione Nature Gems

Diamo il via al nostro check delle fashion news con una nuova collezione firmata Pronovias. Si chiama Nature Gems e appartiene alla linea The Party Edit 2025. Sono abiti da sera e da cerimonia ispirati al mondo naturale; alla flora esotica, alle fioriture tropicali e alle foreste pluviali rigogliose. “Il vero lusso è la natura”: questa la riflessione da cui è partito il processo creativo.

Tessuti morbidi che avvolgono il corpo, drappeggi e pieghe elaborate, arricciature, volumi che sembrano richiamare le forme dei petali e delle foglie: creazioni eleganti e raffinate, ma senza eccessi. Che fanno sentire a proprio agio chi le indossa. Elementi centrali sono proprio le texture floreali, esaltate da tessuti pregiati come il mikado, la crêpe, il taffetà. Tocchi luminosi derivano da ricami e applicazioni di pietre geometriche, cristalli, tubicini d’argento; dettagli che evocano i cieli stellati e la rugiada del mattino. La palette cromatica va dalle tonalità vivaci come il fucsia acido e il verde celadon a nuance più profonde come il blu meteorite e il navy.

Air Max Muse di Nike, la una nuova scarpa dedicata a lei

Fra le fashion news di questa settimana, anche una nuovissima sneaker per donna: la Air Max Muse, risultato di una vincente combinazione tra forma e funzione, comfort e stile, tradizione e innovazione. Realizzata sulla base della tecnologia Air e del design computazionale di Nike, sostanzialmente è una scarpa “alimentata dall’aria”.

Ha un aspetto quasi futuristico, proporzioni leggermente e - volutamente – esagerate. Presenta una finitura semilucida argento metallizzato e una sorta di arco rialzato in corrispondenza del tallone, che aggiunge un ulteriore tocco glam. La Air Max Muse sarà disponibile in esclusiva presso i rivenditori selezionati Nike a partire dall’11 dicembre. Nel corso del 2025 si aggiungeranno altri colori e texture.

A Milano la mostra che rende omaggio a Franco Moschino

Andiamo avanti con il nostro recap delle fashion news. Fino al prossimo 19 dicembre, presso My Own Gallery SuperStudio in via Tortona a Milano, sarà possibile visitare la mostra Franco Moschino. Il genio visionario. Un’iniziativa ideata e promossa dall’Art Directors Club italiano con il patrocinio del Comune di Milano, che celebra l’indimenticato designer in occasione del 30esimo anniversario dalla sua scomparsa.

Attraverso uno sguardo intimo e inedito, gli scatti di Stefano Pandini – riprodotti su pannelli - raccontano Franco Moschino, il suo talento, la sua indole provocatoria, il suo anticonformismo. Il suo linguaggio visionario e irriverente. Ma anche lo straordinario modo in cui ha saputo coniugare moda e arte, lasciando un segno indelebile nella storia del costume. I visitatori hanno anche la possibilità di guardare un film su Moschino, e a ciò si aggiungono monitor che presentano video interviste con importanti protagonisti della cultura pop degli anni 80 e 90, tra cui Gianni Mereghetti (filosofo), Massimo Foroni (stilista) e Manuel Agnelli (musicista). Presente inoltre un corner con memorabili opere dello stilista.

Un party esclusivo per la nuova collezione Night-Out di Bata

Nei giorni scorsi il Bar Basso di Milano - icona della nightlife cittadina dal 1947 - è stato location di una serata davvero speciale. Un evento organizzato per presentare la nuova collezione Night-Out di Bata, perfetta per “accendere” le imminenti feste del periodo natalizio. Special guest Cecilia Rodriguez, che con il suo stile glam e sofisticato ha saputo interpretare perfettamente l’essenza di questa stessa collection.

Si tratta di accessori in perfetto equilibrio tra tradizione, artigianalità e gusto contemporaneo. Pensati per esaltare la bellezza di ogni donna, infondendole sicurezza e facendola (letteralmente) brillare in ogni occasione. Si va dalle décolleté e ballerine flat, ricoperte da un pavé di cristalli, alle giacche scintillanti; dagli stivali caratterizzati da silhouette decise a quelli slouchy. Passando per le luminose microbag. L’effetto wow è garantito!

La collezione K-Way in lana merino certificata Woolmark

Chiudiamo il recap delle fashion news settimanali con un’interessante novità firmata K-Way: i capispalla realizzati in lana merino certificata Woolmarl, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di fibre sintetiche. La collezione AI 2024 di K-way, così, si arricchisce di un cappotto lungo unisex e un bomber da uomo, entrambi ispirati allo stile dell’iconico antipioggia. Il bomber è caratterizzato da una zip centrale nei colori iconici di K-Way e un cappuccio integrato, il cappotto presenta una cintura e un cappuccio integrato, arricchito da un interno vivace a contrasto.

La lana merino è 100 per cento naturale, rinnovabile, biodegradabile. Rappresenta inoltre – lo sapevi? – la fibra di abbigliamento più riciclata al mondo. La sua natura resistente garantisce alte prestazioni, mentre la sua leggerezza, la traspirabilità e le qualità isolanti la rendono perfetta in ogni stagione.

