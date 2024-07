Il Diavolo veste Prada 2 si farà: è ufficiale!

L a notizia che tutti aspettavamo da anni: la Disney ha confermato (finalmente!) che il Diavolo veste Prada avrà un seguito. Pronta a scoprirne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul cast, sulla trama e sulla data di uscita!

Un piccolo (grande) sogno collettivo che diventa realtà: Il sequel de Il Diavolo veste Prada è in arrivo. E non si tratta più di rumors o di ipotesi, la notizia è ufficiale... finalmente! L’ha diffusa la Disney, che ha anche ottenuto i diritti del primo film acquisendo la Fox, e sappiamo anche che il seguito della pellicola cult con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sarà prodotto dal premio Oscar Wendy Finerman. Insomma, niente panico se non riuscite a contenere l'entusiasmo, siamo tutti al settimo cielo (e come si dice, mal comune....)

Il cast: il trio sarà confermato?

Ammettiamolo: a furia di vederlo, quel film, l’abbiamo praticamente consumato. Ma non ci stanca mai. Il Diavolo veste Prada 2 è una di quelle notizie che tutti i fashionisti sperano di ricevere prima o poi. Finalmente ci siamo, anche se c’è da dire che la notizia non ci coglie del tutto una sorpresa. Un presagio, con conseguente brivido di piacere, l’avevamo avuto già lo scorso febbraio, quando sul palcoscenico dello Shrine Auditorium e Expo Hall di Los Angeles sono apparse proprio Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt.

Però aspettate. Non c’è ancora la certezza che il magnifico trio sarà nuovamente parte del cast. Aspettiamo ancora un po', prima di pregustare la Streep nei panni della terribile e temibile Miranda Priestly, nonché le altre due star nel ruolo delle sue assistenti.

La trama del sequel

Altra questione che ci sta facendo fremere: quale sarà la trama del sequel de Il Diavolo veste Prada? Anche in questo caso, non abbiamo risposte sicure. Sappiamo che Aline Brosh McKenna, sceneggiatrice del primo capitolo, è in trattativa con la Disney per l’eventuale stesura del secondo. Ricordiamo che The Devil wears Prada, uscito nel 2006, è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, che è stata realmente l’assistente personale di Anna Wintour (a cui il personaggio di Miranda è esplicitamente ispirato).

Ora. La Weisberger ha scritto il seguito, La vendetta veste Prada, uscito nel 2013. Ma non è chiaro se questo secondo romanzo sarà l’ispirazione de il Diavolo veste Prada 2.

In quale fatidico giorno potremmo accomodarci sulla poltroncina del cinema per guardare il seguito de Il Diavolo veste Prada? Pure questo interrogativo, ahinoi, per il momento è privo di risposta. Siamo ancora nella fase delle trattative, ancora si sta definendo il progetto. Nella migliore delle ipotesi, dovremo aspettare il 2025. Vabbè, armiamoci di pazienza. In ogni caso, ormai è quasi fatta.