Il telo mare non è un semplice accessorio, ma un protagonista dei look estivi

I l beach towel non si usa più solo per asciugarsi, non si stende semplicemente sul lettino: è un pezzo chiave degli outfit vacanzieri, soprattutto se porta una firma luxury!

Vediamo un po’. Le sospirate vacanze sono arrivate, la spina è staccata. Ci pervade la voglia di leggerezza e relax. Anche tu hai scelto di concederti qualche pigra giornata in riva al mare, a bordo piscina, in barca? Allora pensiamo al look, cosa sacrosanta. Il costume da bagno è il pezzo chiave, le tendenze beachwear 2024 le abbiamo passate in rassegna. Poi, doveroso è definire gli outfit da spiaggia e quelli per le serate festaiole. Ah, certo. Anche gli accessori esigono la loro parte. E a proposito di accessori, hai riservato la giusta attenzione al telo mare? Che poi, definirlo un semplice accessorio non è del tutto esatto. Il telo per la spiaggia e per la piscina ormai è molto, molto di più.

Non serve soltanto ad asciugarsi, non va semplicemente steso sul lettino o direttamente sulla sabbia. È a tutti gli effetti un protagonista dei look estivi. E qui ci riferiamo, in particolare, ai teli mare design. Quelli che portano le firme delle più prestigiose maison e che – in qualche modo – ne diventano vessillo. Come? A colpi di monogram, loghi, personalizzazioni, palette. I teli mare luxury sono quel quid che fa la differenza.

Telo mare colorato

Teli da (a)mare

Il gioco di parole è inevitabile: teli da mare… teli da amare! E in effetti, davanti alle proposte dei brand luxury c’è da perdere la testa. Sono “accesi” da mirabili pattern, in certi casi sembrano quadri. Sono caratterizzati da ipnotiche fantasie floreali o jacquard, stampe astratte e/o geometriche, affascinanti combo cromatiche.

Molte celebri maison di moda scelgono di riprodurre sul telo da spiaggia le loro iconiche stampe: ecco allora – per esempio – il toile de jouy “esplodere” sul telo da spiaggia Dior; ecco il mirron snake su quello di Roberto Cavalli e la stampa maiolica trionfare sul beach towel di Dolce&Gabbana. Su un altro fronte, ecco i pattern monogram all over: citiamo Versace e Celine, sempre per fare qualche esempio. Ma ci sono anche i teli mare con disegni di grande impatto, come quelli di Hèrmes, Bottega Veneta, Etro. Tu quali preferisci?

La marcia in più: abbinare il telo e il costume

Ma se il tuo mood è qualcosa del tipo “quest’estate non ce n’è per nessuno”, passerai allo step successivo: il telo mare abbinato al costume da bagno e/o agli altri accessori. Applausi a scena aperta, qui si tratta solo di decidere se puntare su un continuum cromatico oppure su un contrasto di colori che catalizzi l’attenzione a ogni tuo passaggio.

Telo mare abbinato cromaticamente al look

Adesso tocca a te, divertiti con questa selezione di teli mare luxury!

