Rivalutiamo pareo e copricostume! Così (anche) il beach look è wow

A gosto: tira aria di vacanza, ma la moda non ha giorni liberi. Weekend glamour al mare? Punta sul pareo e copricostume... vedrai come alzerai la temperatura!

Ci siamo, è finalmente arrivato il momento delle vacanze al mare, quindi prima cosa: metti in valigia pareo e copriscostume! Lo sappiamo che, sebbene tu sia entusiasta di partire, c’è un drama che ti consuma nei giorni prima della partenza: come concentrare nel bagaglio a mano quella manciata di capi cool che ti faranno brillare per tutta la tua holiday season? Sì, non è un’impresa facile, ma noi siamo qui per alleggerirti (almeno in parte) da questo gravoso peso. Perché se vuoi essere cool on the beach ti occorrono davvero pochi metri di stoffa…

Per questa estate il consiglio utile che ti diamo è quello di riscoprire la bellezza del pareo e del copricostume. In primo luogo perché hanno in sé una praticità non da poco (non a caso ti occuperanno pochissimo posto in valigia) e poi perché sono senza dubbio dei capi d’antan che richiamano quel glamour patinato delle vacanze di altri tempi. Quando ancora la mise da spiaggia non era lasciata al caso o, per essere più esplicite, relegata alla sicura accoppiata jeans shorts + canotta o camicione over, il più delle volte lasciato aperto. Quindi sì, per la summer 2024 ti esortiamo ad uscire dalla comfort zone e optare per qualcosa di diverso, a tratti nostalgico ma decisamente chic.

Pareo + bikini

Perciò capiamo insieme perché mai il pareo e il copricostume sarebbero la scelta vincente per il giorno al mare, l’aperitivo a bordo piscina o il giro pomeridiano in riviera. C’è chiaramente da fare un distinguo. Il pareo ha di per sé mille usi, ma tutto dipende dalla sua lunghezza. C’è lungo, corto e midi e, a seconda della sua grandezza, può diventare sia una gonna che un abito. Non servono comprovate capacità da marinaio, ma dovrai allenarti con nodi ed intrecci in modo da rendere la caduta sulla tua silhouette diversa. Una volta fissato comunque puoi abbinarlo a una maglietta e un paio di ciabattine per un effetto casual e cosmopolita, oppure sfoggiarlo con sopra il bra del bikini, una bandana, borsa a rete e un paio di flip flop. Pronta in un secondo per il bagno e per l’Instagram shooting al mare.

Per quanto invece riguarda il copricostume ti diciamo subito che è un capo ancora più versatile del precedente. Ormai ce ne sono di molti modelli, stili e fatture. Ci sono quelli lunghi in crochet, quelli velati, animalier, a righe, in fantasie ecc. Il fatto è che, a prescindere dalla tipologia estetica, andrà sempre bene. Dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, ora in cui l’asciugamano lascia il posto a un bel drink per la golden hour.

Mentre tu dai una sbirciatina qui sotto, noi… andiamo a preparare la valigia! A bientot...

Pareo e copricostume 1/10 Gonna pareo fantasia (H&M) 2/10 Pareo con stampa bandana (MC2 SAINT BARTH) 3/10 Pareo stampato (JOHANNA ORTIZ, via LuisaViaRoma) 4/10 Mini pareo (MATINEE) 5/10 Gonna crochet pareo (THE ATTICO) 6/10 Crochet kaftan dress (ZARA) 7/10 Camicione fantasia (BANANHOT) 8/10 Abito a rete (MANGO) 9/10 Copricostume lungo (ADRIANA DEGRAS, via Mytheresa) 10/10 Abito giallo in lino (MOMONÌ)