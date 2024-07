Social bikini: il triangolo è super hot (parola di cool girls)!

C osa abbiamo dedotto dai primi scatti su Instagram delle celebs fashioniste? Che il bikini a triangolo questa estate farà aumentare di molto le temperature on the beach!

Dopo che ci siamo dedicate alle tendenze daywear per tutto l’anno ora abbiamo proprio bisogno di una vacanza al mare ma… dobbiamo scegliere i costumi da bagno giusti, in particolare il bikini giusto! Se come noi questa estate non vuoi ridurti all’ultimo, allora questa comunicazione di servizio è per te. È giunta l’ora di guardare a cosa indossare "on the beach“, ma nella marea di costumi come scegliere il più fashionable? Questa volta non c’è passerella che tenga, perché le nostre guru saranno alcune cool girls dei nostri cuori. Ebbene sì, ci facciamo un bel focus sul "celebrity bikini style", argomento sempre caro in questa stagione. E lo facciamo direttamente dai social. Ma ti avvisiamo: fa niente se il termometro è già alto perché il caso vuole che pare siano tutte d’accordo sul modello più hot da sfoggiare…

Sai cosa accomuna Kim Kardashian, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Vittoria De Angelis e Camila Morrone di questi tempi? Il bikini a triangolo! Le reference in realtà sarebbero molte di più, ma siamo sicure che questa manciata di nomi possa essere sufficiente per farti annuire. D’altra parte i social sono sempre più spesso lo specchio dei gusti e delle tendenze di oggi. Quindi via col triangolo. Se poi aggiungiamo che a rendere statement questo modello è stata Brigitte Bardot, i punti di apprezzamento salgono. D’altra parte questo capo minimal è stato anche un simbolo delle emancipazione femminile degli anni ‘70. Insomma una dichiarazione liberatoria di stile in tutti i sensi.

Ora però cerchiamo di vederci chiaro: la categoria dei bikini a triangolo è tanto vasta quanto lo possono essere le sue trame. Iniziamo col dirti che il più iconico e intramontabile è indubbiamente quello nero, che è anche perfetto soprattutto per i primi giorni in spiaggia. Il taglio più gettonato al momento sembra essere quello micro con lo slip sgambato. Ma super cool sono anche quelli in versione metallizzata (grigio è wow!), in fantasia, arricciati o in “sovrapposizione” da sembrare doppi, in rosso vibrante con laccetti sottili o con bordino a contrasto e in stampa animalier.

Insomma a prescindere dal tuo preferito, il plus del bikini a triangolo resta tuttavia il medesimo per tutti. Proprio perché i centimetri di stoffa sono ridotti, assicura una tintarella da urlo (ma tu mettiti sempre la protezione, ci raccomandiamo!). E poi? Beh, nessuno ti vieta di mixare i due pezzi così da crearne uno inedito.

Qui sotto ti lasciamo i reggiseni a triangolo che sogniamo di indossare non appena andremo in vacanza, da abbinare allo slip che preferisci. Allora, sei pronta a superare definitivamente l'unica prova costume che conta, ovvero quella di trovare il bikini che ti faccia sentire cool e bene nel medesimo tempo?

Bikini a triangolo 1/11 Bikini a triangolo nero (OYSHO) 2/11 Top costume black, red e fuchsia (THE ATTCO) 3/11 Double bikini top (ZARA) 4/11 Costume a triangolo fantasia (REINA OLGA) 5/11 Top bikini crochet (MEI FUI) 6/11 Costume rosso (TROPIC OF) 7/11 Bikini animalier (BERSHKA) 8/11 Top bikini con cristalli (CLARA AESTAS) 9/11 Bikini metal (H&M) 10/11 Triangolo costume con dettagli in contrasto (WITH JEAN) 11/11 Top costume a triangolo bicolor (INALBIS) PREV NEXT