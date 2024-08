Reggiseno a triangolo: dalle passerelle allo street style, è ormai un must have

N on solo ha conquistato un posto tra le tendenze intimo 2024, ma è anche perfetto per gli outfit con lingerie a vista: scegli subito il triangle bra più adatto al tuo stile!

Punto primo: il reggiseno a triangolo è tra le tendenze intimo 2024. Punto secondo, ancora più importante: quando si tratta di lingerie a vista, il triangle bra trionfa. E la lingerie a vista, probabilmente lo sai già, non solo non è passata di moda ma è più glam che mai. Ma perché il reggiseno triangolo miete consensi? Perché è chic, dal design leggero e intrigante. Perché segna quasi un continuum con i costumi da bagno, quindi anche le più timide si sentono più a proprio agio nel… mostrarlo. E se invece non si ha voglia di mostrarlo, resta comunque un prezioso alleato quando si tratta di indossare abiti scollati o con cut out. Insomma, è ufficialmente un must have. E se ancora non sei allineata, colma subito il gap: ecco una selezione per scegliere il tuo reggiseno a triangolo da acquistare online, senza esitazioni e sulla scia dell’istinto!

Completo in pelle + triangle bra a vista

In seta

Il reggiseno a triangolo fa bella mostra di sé in estate, tanto per cominciare: indossalo con una minigonna, con i cargo pants, con i tuoi jeans prediletti. Via libera anche per una serata speciale, basta scegliere il modello giusto. Per esempio di seta, come questo che ti mostriamo. Senza ferretto, essenziale ma elegante e raffinato. Questa tonalità intensa di rosa ci piace molto, ma sono disponibili anche altri colori.

Triangle bra in seta + mini skirt

Reggiseno halter

Ecco poi un vero jolly: il reggiseno halter, cioè che lascia le spalle scoperte e quindi si rivela perfetto sotto i capi con scollo all’americana. Questo modello in pizzo, allo stesso tempo, si presta egregiamente alla creazione di outfit con intimo a vista. Ed è anche dotato di una moderata imbottitura.

Trasparente

Un match perfetto di tendenze, all’insegna della massima sensualità? Reggiseno+trasparenze. Per creare un look vedo-non-vedo di quelli al cardiopalma, per esempio indossando il bra sotto un blazer oversize. Dai un’occhiata a questa proposta, giocata su ricami strategici. Per noi è sì!

Con paillettes

… E visto che ci siamo, scateniamoci! Per una serata ultra mondana, una di quelle serate in cui è obbligatorio un outfit da party girl, il reggiseno con paillettess è uno strike assicurato. Questo modello di Goldenpoint ci ha colpiti (e convinti) subito, anche per via della lieve imbottitura che garantisce un sostegno ottimale. Anche tu senti il richiamo, vero?

Sporty

Continuiamo con un reggiseno a triangolo di Tommy Hilfiger, pensato per chi predilige lo stile sporty: in cotone, con una piccola percentuale di elastan e una fascia elastica sottoseno arricchita da logo lettering. Si può indossare per le sessioni di fitness, appunto, ma anche come top per i look casual. L’abbinamento con una camicia in denim, per esempio, è decisamente cool!

Nude

Infine un reggiseno invisibile: color nude, essenziale. Sparisce sotto i vestiti ma è anche perfetto sotto le camicie e gli abiti trasparenti. Il ton sur ton, in quest'ultimo caso, si rivela molto interessante nonché intrigante. Realizzato in cotone organico doppiato, questo modello è privo di imbottitura.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.