L’abito a canotta? Il fashion dress a prova di caldo record

È un pezzo basic ma super versatile: l’abito a canotta è una ventata d’aria fresca giustissima per l’hot season!

Un capo, tanti look: magia? Può essere ma il trucco è indossare un abito a canotta. Te lo diciamo perché ti capiamo: le alte temperature di questi ultimi giorni hanno messo alla prova anche noi. Come te, siamo state costantemente in bilico tra scegliere di uscire in costume o vestirci adeguatamente per il meeting al lavoro. Allora abbiamo pensato: come sopravvivere al caldo record pur restando glamour? E la risposta è straordinariamente comparsa sul nostro schermo del telefono! Il tank dress lo abbiamo visto su Kendal Jenner, Emily Ratajkowski, Alexa Chung, Bella Thorne e sfoggiato dal ricco cotè cool social che anima la bacheca generale di Instagram. Ma tutte queste star non sono la (sola) vera ragione che ci ha convinte della forza di questo fashion piece. La verità è che è un abito estremamente versatile, intramontabile e che può reinventarsi continuamente. Bastano solo alcune semplici accortezze!

Intanto la prima cosa che puoi fare è andare a cercare l’abito a canotta nell’armadio di Carrie Bradshaw. Sì, l’icona di Sex and the city resta ancora una volta un riferimento e una trendsetter sempre "all'avanguardia", dal momento che in un episodio la si vede passeggiare proprio con un mini dress di questo tipo più tacchi e handbag. Minimo sforzo, massima resa, se si pensa che quello che ha indossato è di fatto un tank top… con qualche centimetro di stoffa in più. Inizi a pensare seriamente alle potenzialità di questo abito, non è vero? Ma prima di vedere come affinare il suo styling andiamo per gradi.

Tank dress + sandals

L’abito a canotta può avere sia lunghezze, che scolli diversi. Potrai trovare un tank dresses extra long in cotone elastico con un’ampia apertura sul décolleté, così come uno mini dalla scollatura più sporty ma con dettagli di paillettes. Ancora, ci sono quelli in tessuto metallizzato, quelli stretch a costine, ma anche con gonna leggermente svasata oppure caratterizzati dalla vita bassa e lo scollo all’americana.

Abito a canotta patchwork

Insomma, a prescindere dal modello, l’importante è la personalizzazione. Proprio perché fa parte di quel “capsule wardrobe” composto da capi basic, gli accessori giocano un ruolo fondamentale. Collane, bracciali (top i bangle da indossare sull’avambraccio), borse, scarpe e occhiali sono gli items che doneranno personalità al look, completandolo. Sia che tu indossi un paio sneakers e bag a trapezio, sia che tu metta ai piedi dei jelly sandals + shopping intrecciata.

Long tank dress + red heels + handbag

Qui ti lasciamo alcuni tank dresses da cui partire per costruire il tuo outfit. Ora sta a te rendere il tuo unico, partendo sempre dal principio “less is more”!

Abito a canotta 1/10 Abito a canotta (GANNI) 2/10 Sleeveless flared midi dress (STELLA MCCARTNEY) 3/10 Abito smanicato (BENETTON) 4/10 Tank dress con bottoncini (AMI PARIS) 5/10 Ribbed tube dress (COS) 6/10 Abito a canotta (PRADA) 7/10 Abito a canotta a righe (JEAN PAUL GAULTIER, via Mytheresa) 8/10 Abito a canotta con arricciatura (ZARA) 9/10 Cotton rib flared dress (MARINE SERRE, via LuisaViaRoma) 10/10 Tank midi dress (& OTHER STORIES) PREV NEXT