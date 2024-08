Lunga vita allo slip dress! L’abito sottoveste ci salverà: le versioni più trendy del 2024

U n grande classico, sì, ma anche un capo di tendenza che ci permette di creare outfit vincenti dal giorno alla sera. Ti mostriamo una selezione di modelli da comprare online!

Ci sono certi capi che possiamo tranquillamente definire salvifici. Che sciolgono in un amen il dilemma del cosa mi metto?, che si rivelano adatti all day long e in qualsiasi contesto. Che, a seconda di come completiamo il look, risultano eleganti oppure più casual. Ti è venuto subito in mente il tubino nero, vero? Hai azzeccato, sì. Ma noi qui ci riferiamo alla sua perfetta alternativa: lo slip dress. L’abito sottoveste. Un grande classico, che però in questa estate 2024 ha acquistato ulteriore appeal. L’abbiamo visto su parecchie passerelle, ricevendo così una conferma in più circa il suo fascino e la sua versatilità.

Può essere in tessuti pregiati come la seta e il raso, ma anche più easy ed economici. Griffatissimo e perciò piuttosto costoso, ma anche super accessibile. Dai marchi luxury al fast fashion, passando per scelte alternative, lo slip dress si muove soave, ci conquista e cattura gli sguardi altrui. È chic, raffinato ma al contempo effortless. Lungo, midi o corto. Essenziale o arricchito da dettagli glam. Irrinunciabile per l’estate… Anzi, no: irrinunciabile tutto l’anno. Perché anche quando le temperature ricominciano a scendere, resta un nostro prezioso alleato. Basta indossarlo con un blazer, con gli stivali, un trench o un maxi coat. Anche con un cardigan lungo oppure una t-shirt sotto. E vogliamo ribadirlo: possiamo indossarlo tutto il giorno, non solo di sera. Perché anche con un paio di infradito, ciabattine flat o sneakers fa la sua gran figura. Passiamo all’azione dunque: ti mostriamo una serie di slip dresses da comprare online, rigorosamente in linea con le tendenze moda del momento!

Slip dress + sandali

Slip dress nero

Se ancora lo slip dress non è presente nel tuo armadio, non puoi che cominciare da un modello nero: passepartout e infallibile. Te ne mostriamo una versione molto richiesta online: è morbida, ma al contempo leggermente elastica. Ergo, esalta le forme del corpo con la massima naturalezza. Arriva poco sotto il ginocchio e… Hai notato i due spacchetti laterali?

... E bianco

Lo slip dress bianco è il top per l’estate, così luminoso e versatile. Risolve il look in una manciata di secondi e diventa anche una potentissima arma seduttiva. Ma è un’opzione originale, nonché molto interessante anche per l’autunno e l’inverno. Per un evento speciale, un’occasione in cui sale la voglia di sentirsi iper femminili e giocare a fare un po’ le “dive”. Hai mai considerato l’idea di indossarlo con un maxi cappotto e un paio di pumps, magari creando un look total white? L’effetto wow è garantito!

Slip dress lungo e bianco

Fantasie floreali

In genere lo slip dress è monocolore, lo sappiamo bene. Ma gli slip dress 2024 sono un invito ad ampliare gli orizzonti a colpi di fantasia. Anzi, fantasie: quelle floreali su tutte! L’abito sottoveste che ti mostriamo sta conquistando crescenti consensi, in virtù anche della sua delicatezza e dei sapienti dosaggi cromatici. Veramente bello, non trovi anche tu?

Slip dress corto

Stai cercando uno slip dress corto, ritieni sia più pratico e sfizioso? Gli attuali trend fanno rima – tra l’altro – con metallizzato. Slip dress oro, sì. Ma anche di altre tonalità: questo modello è di un bel verde chiarissimo, una tonalità che non si vede spesso in giro e, per questo, non passa certamente inosservata. Gli incroci posteriori sono un plus di seduzione.

Slip dress con dettaglio lavorato

Con inserti in pizzo

Anche diverse maison iconiche, tra cui Gucci, hanno interpretato lo slip dress arricchendolo con inserti in pizzo lungo i bordi: un malizioso accento sull’origine del capo in questione – underwear – e che allo stesso tempo si traduce in un twist retrò. Lo slip dress con pizzo è assolutamente perfetto dopo il tramonto; di giorno, invece, può risultare una scelta fin troppo ardita. Ma in ogni caso, devono essere sempre i gusti personali a trionfare!

Scollo a cappuccio

Parlavamo di twist retrò ed ecco un’altra proposta che s’inquadra in questo mood: uno slip dress midi con scollo a cappuccio, quindi drappeggiato. Si sceglie tra diversi colori, ma questo burgundy ci piace più degli altri. Un po’ “drammatico”, di grande personalità ed eleganza. Le scarpe ideali per un modello del genere? Sandali mules.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.