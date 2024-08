Leggings capri, timeless e versatili: da comprare online (subito!)

I leggings capri sono tra i capi più versatili dell'estate 2024, da indossare per il fitness ma anche i look daily: ecco i più cute da comprare online!

Abbiamo accolto il grande ritorno dei pantaloni capri con un sorriso di soddisfazione, lo ammettiamo. Si sono rivelati preziosi alleati della bella stagione, con quel design retrò e sbarazzino che conduce subito il pensiero a icone del calibro di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot. Qui, però, vogliamo focalizzarci su una declinazione ben precisa: i leggings capri. Amatissimi dalle celebs, che per certi versi li hanno sdoganati rivendicandone la versatilità. Restano un capo chiave dell’abbigliamento da fitness, certo. Perfetti anche per gli allenamenti open air, ad esempio per una salutare corsetta o una rigenerante sessione di yoga. Ma proprio parecchie star, appunto, ne hanno fatto un pezzo irrinunciabile dei look per il tempo libero. Una delle mise per eccellenza? Leggings al ginocchio, t-shirt bianca, sneakers o ciabatte estive e baseball cap. Oppure maxi t-shirt con stampa. Però mica ci fermiamo qui.

Perché su un altro fronte troviamo un nutrito esercito di fashioniste che hanno cominciato ad ampliare gli orizzonti e sperimentare nuove combo. Scoprendo (e facendo scoprire a tutt* noi) quanto questi pantaloni aderenti a metà polpaccio siano camaleontici. Al punto da completare persino outfit più formali e impegnativi. Con un maxi blazer e tacchi a spillo, per esempio, sono da colpo di fulmine. Ma ci piacciono molto anche con le maxi camicie, i bomber, le giacche di pelle. E non manca chi li indossa con una mini gonna sopra, cogliendo un input giunto dalle passerelle. Insomma, almeno un paio deve essere presente nel cassetto. E tu sei d’accordo con noi, non abbiamo dubbi. Allora dai un’occhiata a questa selezione di leggings capri 2024 da comprare online!

Modellanti

Cominciamo da un paio di leggins modellanti a metà polpaccio, concepiti per valorizzare le forme naturali del corpo e dare il giusto sostegno. Perfetti per i più svariati tipi di allenamento ma anche per look daily che siano estremamente pratici e comfy. Sono disponibili in diversi colori, noi abbiamo scelto questa tonalità di blu che davvero sta bene con tutto.

In tessuto tecnico

I leggings capri in tessuto tecnico non soltanto sostengono e mettono in risalto (sapientemente) le curve, per quanto sono leggeri e traspiranti. Assorbono il sudore e si asciugano in pochissimo tempo. Guarda questi leggings Under Armour: il materiale elasticizzato in 4 direzioni migliora la mobilità e le cuciture piatte ed ergonomiche offrono una vestibilità confortevole senza rischio di sfregamenti. C’è anche la fascia antiscivolo a vita alta e la tasca laterale a sacchetto.

In cotone

I nuovi tessuti tecnici rappresentano una vera svolta per chi pratica fitness, ma non dimentichiamo che i materiali naturali hanno doti senza eguali. Se preferisci i leggings in cotone, quindi, eccoli: firmati Franzoni, sono anche elasticizzati in virtù di una minima percentuale di elastan. E aggiungiamo che questa è la tipologia di leggings capri che meglio si presta alla composizione di look “alternativi”, ovvero a interpretazioni che si allontanano dall’universo sporty. Blazer, camicia, maxi gilet, trench: scatenati!

Leggings capri + blazer

A vita alta

Diciamolo chiaro e tondo: i leggings capri a vita alta sono seduttivi. Perché accompagnano sinuosamente le forme, mettendo in risalto sia il fondoschiena che il punto vita e anche occultando qualche imperfezione. Questi leggings Puma presentano inserti in mesh per far passare meglio l’aria. Da indossare anche per fare shopping, ergo lunghe camminate a caccia dell’affare d'oro: non sentirai la stanchezza neppure un po’.

Leggings capri + giubbotto in pelle + sandali con tacco

Push up

… E poi ci sono i leggings push up, che sembrano il frutto di un miracolo della meccanica (e della gravità) e invece sono il risultato di uno strategico gioco di cuciture. Le it-girls li amano alla follia, e cioè naturalmente vale anche per i leggings a 3/4. Ci piace molto questo modello che ti mostriamo, anche perché proprio le stesse cuciture non sono “eccessive” ma l’effetto è degno di nota!

Dettagli romantici

Infine i leggings con pizzo, un vezzo che fa rima con romanticismo. Sono in cotone elasticizzato, pensati più per gli outfit da giorno che per il fitness; ma in realtà puoi indossarli come e quando ti pare. Molto ricca la scelta relativa ai colori.

