G li iconici pantaloni a tre quarti sono tornati di moda e stanno per diventare virali. Ecco tutto quello che devi sapere.

Dici pantaloni capri e vengono subito in mente le magnifiche dive degli anni ’50, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, da Grace Kelly a Brigitte Bardot. Proprio quella, del resto, è stata l’epoca in cui questi iconici pants hanno raggiunto l’apice del successo. Poi è arrivata la fase di down, sembravano definitivamente passati di moda. Ma negli anni Duemila, a sorpresa, eccoli di nuovo in scena. Anche se è durata poco. Insomma, alla fine di quell’impennata il tramonto è apparso definitivo. Invece no. Le sfilate PE 2024 hanno decretato, ancora una volta, il loro ritorno. Salutato con entusiasmo da una fitta schiera di fashioniste. E adesso possiamo affermarlo forte e chiaro: i "pinocchietti" sono tra i must have della primavera 2024.

Pantaloni capri + lupetto leggero + giacca + handbag + décolleté

Le versioni più cool

Bentornati, dunque, pantaloni a tre quarti. Che arrivano fino a metà polpaccio ma possono essere anche un po’ più corti oppure un po’ più lunghi. A questo punto è doveroso chiedersi quali siano, secondo il gusto e l’occhio contemporaneo, le versioni più cool di questa stagione. Ebbene girls, zero dubbi: a trionfare sono i pantaloni capri in denim. O jeans capri, che dir si voglia. In questo caso, il fit è tendenzialmente slim anche se non mancano versioni regular. L’importante è averne almeno un paio.

Jeans capri + t-shirt cropped + gilet + décolleté

In un’ideale classifica troviamo poi i capri pants classici, aderenti e dal taglio pulito e/o sartoriale. Con tanto di spacchettini laterali e preferibilmente neri, blu o beige (e dintorni). Si stanno facendo largo, però, anche i modelli a gamba larga, in alcuni casi svasata, che per certi versi sono più… strategici. E poi i leggings, che a dirla tutta rappresentano un evergreen per le sportive ma adesso esigono di essere indossati a prescindere dal fitness. PS: in tutti i casi, prevalgono le tinte unite.

Pantaloni capri neri + scarpe mary jane + giubbotto di pelle

Come abbinare i pantaloni capri

Passiamo agli abbinamenti. Allora, è vero che spezzano un po’ la figura e minacciano di farci sembrare più basse. Ma le it-girls provette hanno deciso di infischiarsene, tenendo presente giusto qualche accorgimento: se sei petit, punta sui modelli più aderenti e magari sul tacco alto, preferibilmente slingback e sandali mules senza lacci e cinturini (che con i capri pants vanno letteralmente a nozze). Un'altra idea è quella di virare su scarpe nude per verticalizzare. Finché invece le temperature lo consentono, il trucco del collant più calzatura nella stessa tinta dei capri pants è l'ideale. In questo caso anche le Mary Jane saranno ammesse senza limitazioni!

Se la tua statura è nella media, se non addirittura sopra, fai come ti pare. Davvero, eh. Indossa pure i pinocchietti con le sneakers o le ballerine, se ti va. Tra l’altro, proprio questa seconda combo era la preferita delle suddette dive. Ricorda, però, che l’abbinamento (oggi) più chic è quello con i kitten heels.

Per quanto riguarda il resto del look, carta bianca. Ma se proprio dobbiamo indicare qualche preferenza, mettiamo blazer oversize e blazer cropped, top cropped, camicie, canotte e t-shirt.

Completo giacca e pantaloni capri + collant + Mary Jane

I capri pants si collocano decisamente tra i pantaloni di tendenza primavera 2024, adesso i motivi sono chiari e di certo ti sta salendo la voglia di una sana sessione di shopping. E indovina? Ecco una selezione già pronta per te!

1/10 Jeans capri in cotone biologico (ESPRIT) 2/10 Pantaloni cropped in misto cotone stretch (LIU JO) 3/10 Pantaloni con gamba ampia e svasata (BENETTON) 4/10 Pantaloni push up a vita alta (FREDDY) 5/10 Pantaloni a vita media con cintura staccabile (MANGO) 6/10 Pantaloni capri stretch senza chiusura e senza tasche (TALCO) 7/10 Pantaloni capri cargo (BERSHKA) 8/10 Pantaloni in rasatello stretch (LUISA VIOLA) 9/10 Pantaloni capri cargo (RAGNO) 10/10 Pantaloni con tasche anteriori e cintura (ZARA) PREV NEXT