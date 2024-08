Olimpiadi di Parigi 2024: le celebs e quei look street style che ci ispirano

A vvistate in tribuna, tra i tifosi, numerose star. Potevamo non prestare massima attenzione ai loro outfit? Certo che no, anzi: ecco quelli che meritano una medaglia!

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono finite da qualche giorno. E che spettacolo, ragazzi. Una travolgente ondata di talento, bellezza, passione, solidarietà. Ci concediamo un guizzo di orgoglio patriottico: l’Italia ha vinto 40 medaglie di cui 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. E adesso veniamo alla moda, ché non ne possiamo fare a meno... e non è un mistero. Questa è stata l’edizione più fashion di tutti i tempi, come ampiamente dimostrato delle uniformi degli atleti in gara. Ma non solo.

Com’era inevitabile, al grande evento hanno partecipato anche numerose celebs. Ed era inevitabile pure che i loro outfit accendessero l’interesse collettivo. Noi siamo stati per tutto il tempo con le antenne drizzate, per dire. Non ci riferiamo tante alle mise sfoggiate per la cerimonia di apertura, di quelle si è già parlato abbondantemente. Piuttosto, qui vogliamo concentrarci sui look da street style delle star che si sono accomodate in tribuna per fare il tifo insieme agli altri. Sapevamo che si sarebbero tradotti in una serie di interessanti ispirazioni. E così è stato. Da Kendall Jenner ad Ariana Grande, dunque, ecco gli input che più ci sono piaciuti.

Kendall Jenner

Cominciamo proprio da Kendall Jenner: è lei che merita il podio in un’ideale classifica dei look street style sfoggiati dai tifosi illustri durante le Olimpiadi di Parigi 2024. La super modella nutre un’autentica passione nei confronti dello sport, è anche molto abile nell’equitazione. «Sono letteralmente costruita come un'atleta», ha dichiarato qualche tempo fa.

Ha assistito alla finale di ginnastica artistica femminile, naturalmente tifando la squadra Usa, e il suo outfit non è certamente passato inosservato. Rappresenta alla perfezione lo stile a stelle e strisce: bomber Ralph Lauren decorato con patch a tema (è lo stesso poi indossato dai portabandiera Usa alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici), baseball cap abbinato, t-shirt bianca cropped e jeans regular fit. Poi una tracolla nera e, ciliegina sulla torta, mocassini neri di The Row senza calzini. Ecco, è proprio quest’ultimo dettaglio di stile che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro! Nuova tendenza in arrivo?

Kendall Jenner ai giochi di Parigi 2024: bomber + jeans + baseball cap + mocassini

Zendaya

Alla cerimonia di apertura ha indossato uno slip dress di Louis Vuitton. Poi, per assistere agli incontri di tennis, Zendaya s’è messa comoda donandoci interessanti inspo. In particolare, ha scelto un top bianco cropped con scollo halter e una gonna midi patchwork dal taglio asimmetrico.

Per concludere l’opera, una paio di candide scarpe Mary Jane in raso dalla suola flat e una mini bag vintage firmata Louis Vuitton, poggiata sulla spalla. Fa sempre centro, questa ragazza!

Zendaya in gonna midi + top bianco + Mary Jane flat + borsa a spala vintage

Natalie Portman

Anche Natalie Portman è approdata in quel di Parigi per assistere ai Giochi olimpici, e in particolare l’abbiamo vista in tribuna alla finale di ginnastica artistica a squadre. Charmant come sempre, ha deciso di virare verso un outfit semplice, sì, ma al contempo elegante.

Eccola infatti con un tailleur giallo senape di Dior (maison di cui è ambassador), composto da mini gonna e giacca corta dalle spalle squadrate. Sotto, semplicemente una t-shirt bianca. E questo è un perfetto tocco da street style. Stessa cosa dicasi per le sneakers platform e i calzini corti. Adoriamo questo mi&match!

Natalie Portman alle Olimpiadi: tailleur con mini skirt + sneakers

Lady Gaga

Lady Gaga ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024 con una performance di grande impatto, resa tale anche da un look Dior total black ispirato alle ballerine del Moulin Rouge: bustier, culotte e guanti opera. Poi si è calata nel ruolo di tifosa.

E non ci ha delusi, nel senso che anche per il suo outfit street style è rimasta fedele a quell’eccentricità che da sempre la caratterizza. C’è da dire che è intrigante la combo felpa con zip (rigorosamente Usa) + leggings neri + tronchetti stringati. Poi vabbè, come faccia a camminare agevolmente con platform e tacchi a spillo stratosferici… Resta un mistero.

Lady Gaga con leggings + felpa USA + tronchetti stringati con plateau

Ariana Grande

Très chic, Ariana Grande, anche quando si è trattato di unirsi al pubblico dei tifosi! per assistere alle gare di ginnastica artistica ha indossato un midi dress bianco essenziale con scollo a barchetta e cintura in vita ton sur ton. Candidi pure gli occhiali da sole con montatura bold.

Infine, una borsa a tracolla totalmente in linea con le attuali tendenze moda, ovvero in rafia e pelle. La musa? Audrey Hepburn, chiaro! Lo stile bon ton anni Cinquanta, del resto, è sempre affascinante.

Ariana Grande ai giochi olimpici di Parigi 2024 in total white

Nicole Kidman

Tra i migliori look street style delle celebs avvistate alle Olimpiadi parigine, anche quello di Nicole Kidman. Presente alle gare di ginnastica e di skateboard, la diva australiana ha puntato su una camicetta con volant color beige chiarissimo, abbinata a un paio di jeans a vita alta e lunghi fino alla caviglia.

Ai piedi, ballerine bordeaux by Lanvin. Decisamente glam anche gli occhiali da sole dalla montatura allungata, firmati Khaite X Oliver Peoples. Un outfit casual, disinvolto ma di gran classe. Da copiare subito!

Nicole Kidman in jeans + camicetta con volant + ballerine