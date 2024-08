Olimpiadi 2024 di Parigi: le uniformi più belle e i brand moda che hanno messo la firma

N essun dubbio: complice anche la location, questa è l'edizione più glam di tutti i tempi. Sai quali sono i marchi che vestono gli atleti dei vari Paesi? Scoprilo subito!

Che sport e moda siano uniti da uno speciale feeling, che il primo rappresenti una prolifica fonte d’ispirazione per la seconda non è certamente una novità. Ma c’è da dire che, negli ultimi anni, il legame si sta facendo sempre più forte. E il suggello arriva con le Olimpiadi 2024 di Parigi. Probabilmente complice anche la location stessa, questa è l’edizione più glam di tutti i tempi. Alle aziende di abbigliamento sportivo si sono affiancati diversi marchi luxury per firmare le divise indossate dagli atleti in occasione della cerimonia inaugurale e delle gare successive. E in quasi tutti i casi, brand e atleti hanno le stesse radici, a sottolineare la cultura e le tradizioni, l’identità di ogni singolo Paese.

Ma il twist fashion delle Olimpiadi di Parigi era nell’aria già dall’inizio: basti pensare che il gruppo Lvmh è premium partner, che i bauli con le medaglie sono di Louis Vuitton, che le medaglie per gli atleti più talentuosi sono realizzate da Chaumet, storica maison di joaillerie parigina. Ma torniamo alle divise: ti mostriamo le più belle, naturalmente cominciando dall’Italia!

Italia: Emporio Armani

Chi veste gli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi? Re Giorgio! Le divise dell’Italia per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi sono infatti firmate EA7 Emporio Armani. Gli outfit – caratterizzati dall’iconico Blu Armani – comprendono la tuta da podio con la scritta W Italia sulla parte anteriore; ogni lettera è un patch di raso con fili a contrasto. Due curiosità riguardanti le polo e le t-shirt: all’interno del colletto è riportato l’inizio dell’inno nazionale, mentre tutta la prima strofa è stampata all’interno delle giacche. Giorgio Armani ha creato anche l’uniforme ufficiale indossata dai nostri atleti per la cerimonia di apertura.

Usa: Ralph Lauren e Nike

Ralph Lauren veste il team Usa dall’ormai lontano 2008. Il look per le Olimpiadi 2024 è all’insegna della tradizione sartoriale a stelle e strisce: in occasione della cerimonia di apertura, gli atleti hanno indossato un blazer, una camicia e righe, una cravatta blu e jeans chiari. Il blazer è caratterizzato da strisce rosse, bianche e blu lungo i bordi, che richiamano la bandiera statunitense. Per la cerimonia di chiusura, l’outfit sarà più rock e grintoso: giacca da biker ornata con toppe e jeans bianchi.

Le divise femminili della squadra di atletica, invece, sono firmate Nike: body, pantaloncini a compressione e canotta.

Francia: Berluti e Le Coq Sportif by Stèphane Ashpool

Passiamo ai “padroni di casa”. Per la cerimonia di apertura di Parigi 2024, gli atleti francesi hanno sfoggiato completi (con gonna o pantaloni slim) decisamente cute: davvero vincente la combo tra il royal blue e il bavero satinato dalle tonalità sfumate che ricordano la bandiera – appunto – della Francia. La giacca da smoking femminile è senza maniche. Il brand luxury in questione è Berluti, le uniformi sono state disegnate in collaborazione con Carine Roitfeld.

Le divise delle gare sono invece ideate dello stilista Stéphane Ashpool, noto soprattutto per il marchio di streetwear Pigalle, e realizzate dal marchio di abbigliamento sportivo Le Coq Sportif.

Gran Bretagna: Ben Sherman

Per la quarta edizione consecutiva delle Olimpiadi, il compito di curare gli outfit degli atleti britannici è stato affidato al marchio Ben Sherman, che ha disegnato sia le divise per l’opening che una capsule collection aggiuntiva. Tra le peculiarità del guardaroba c’è un motivo floreale composto da una rosa, un cardo, un narciso e un trifoglio. Ovvero i simboli di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.

Giamaica: Puma

Continuiamo con la scoperta delle uniformi Olimpiadi 2024 e arriviamo alla Giamaica. La bandiera, lo sappiamo, è caratterizzata dai colori nero, verde e oro. Ebbene, sono le stesse tonalità usate da Puma per gli outfit destinati agli atleti giamaicani. Il brand ha inoltre creato “un tessuto jacquard – è la spiegazione del ceo Arne Freundt - ingegnerizzato per la riduzione del calore e la traspirazione, con la tecnologia thermo adapt che regola la temperatura corporea per consentire prestazioni ottimali”.

Haiti: Stella Jean

Il compito di disegnare le divise olimpiche di Haiti è stato affidato a Stella Jean, in virtù delle sue origini per metà haitiane e per metà italiane. Sono uniformi che omaggiano la cultura locale con un sapiente mix di colori e incorporano l’opera d’arte intitolata Passage, del pittore haitiano Philippe Dodard. Uno dei maggiori esponenti del movimento artistico École de la Beauté. La gonna ampia, arricchita con decorazioni, è abbinata a una camicia in chambray, lavorata con una particolare tecnica di filatura proprio di Haiti. Sul blazer smanicato in tessuto riciclato è riprodotto l’emblema olimpico haitiano.

Mongolia: Michel & Amazonka

Le uniformi per le Olimpiadi di Parigi indossate dalla delegazione della Mongolia portano la firma del marchio Michel & Amazonka. Sono state molto apprezzate, finendo con il diventare virali su TikTok. Il merito va alla lavorazione complessa, raffinatissima, curata in ogni minimo dettaglio. Per realizzare ciascuna uniforme ci sono volute mediamente 20 ore di lavoro, pensa un po’. Le silhouette sono ispirate ai tradizionali deel mongoli, i ricami giocati su combinazioni di rosso scuro, blu e oro. Si tratta di una serie di simboli, legati sia alla Mongolia che alle Olimpiadi: tra l’altro si riconoscono la la Torre Eiffel, la fiamma e gli anelli olimpica e l'emblema Soyombo della bandiera mongola.

Australia: Asics

Asics firma invece le uniformi della delegazione australiana, che dal punto di vista cromatico richiamano i colori nazionali: verde e giallo. Ogni divisa, inoltre, è caratterizzata da una stampa indigena alla cui realizzazione ha collaborato l’artista indigeno e pugile olimpico Paul Fleming. Un magnifico modo per far conoscere al mondo la pittura aborigena durante le Olimpiadi 2024.

Canada: Lululemon e Left on Friday

Sono opera del gigante canadese dell’athleisure Lululemon le divise olimpiche del Canada. Che per certi versi hanno del rivoluzionario, sia per i colori brillanti che per gli elementi orientati verso l’accessibilità. I capi, infatti, sono stati progettati per supportare corpi diversi e presentano caratteristiche ad hoc quali le cerniere con chiusura magnetica, i passanti per l'allacciatura e le guide sensoriali al tatto. Ci sono anche due modelli adattabili, ovvero progettati per garantire funzionalità e comfort in posizione seduta.

I costumi da bagno per il beach volley, mono e bipartiti, in tessuti ultra moderni, sono invece firmati Left on Friday.