Fai un upgrade di stile con un drop waist dress

È diventato in tempo zero un must-have di questa calda estate, il drop waist dress è l’abito versatile che ti solleva l’umore… a vita bassa!

Le vacanze sono all’orizzonte quindi su con la vita, o per meglio dire... abbassala! Il perché è presto detto: è giunto il momento di puntare sul drop waist dress. Se non te ne sei ancora resa conto dal feed di Instagram te lo diciamo noi. L’abito con il segno della vita super low è il dress più hot dell’estate 2024. E che sia colpa del côte modaiolo o delle passerelle poco importa. Siamo tutt* concordi che questa silhouette a “caduta libera” aggiungerà ai tuoi look il giusto pizzico di drama da roaring twenties che sedurrà chiunque. Nessuno escluso!

Drop waist dress + sandals + mini bag

C’è un motivo se il drop waist dress si è conquistato a mani basse... ehm, volevamo dire a vita bassa il titolo di top fashion piece. La sua marcia in più consiste nel donare alla figura un aspetto “longline“, nonostante i diversi modelli. La gonna dell’abito infatti può essere mini, a pieghe, voluminosa o a palloncino, ma l’effetto resterà il medesimo. Abbiamo due esempi per dimostrartelo. Il primo riguarda il lungo e svolazzante vestito lilla di Kendall Jenner sfoggiato in tutto la sua aerodinamicità sulla passerella di un mega yacht. Il secondo, quello “tenniscore” indossato da Zendaya durante il tour promozionale di Challengers. Seppur esteticamente differenti, infatti, la wowness dell’eleganza modesta è la stessa, mentre la sua popolarità è stata ampiamente confermata dall’hype su Instagram.

Da quando anche le passerelle estive lo hanno messo in highlight, l’aplomb del drop waist dress ha sedotto parecchie it girls. Da Parigi a Milano, da Copenhagen a New York, l’abito che cade sui fianchi è il protagonista assoluto dello street style. Lo puoi ammirare in tutte le sue vibes anni '20 e pure con quei dettagli “ammodernati“ che strizzano l’occhio sia ai grandi classici, sia ai micro trend del periodo. Incorporando così gonne a goccia e a palloncino, oppure avvicinandosi a linee a tratti coquette, a tratti più athleisure. Ovviamente ogni modello è a sé perché, a seconda del tessuto e della linea, la silhouette a clessidra sarà più o meno pronunciata ma pur sempre dal carattere poetico ed effortless chic.

Abito corto a vita bassa con gonna a palloncino + kitten heels

La buona notizia è che tendenzialmente puoi abbinare a quest’abito a vita bassa qualsiasi scarpa. Dal sandalo alla ballerina mesh, dai boots alle sneaker, il drop waist dress non ha preferenze particolari per nessun paio di shoes! Che dire, lo stai già mettendo nel carrello vero? Beh noi qui sotto ti abbiamo facilitato la ricerca, perché sì: la low-waist mania ha colpito anche noi.

Drop waist dress 1/11 Knit dress vita bassa (KHAITE) 2/11 Abito low-waist asimmetrico (AMI PARIS) 3/11 Dress in popeline con gonna a palloncino (ZARA) 4/11 Pinstripes midi dress (MASSIMO DUTTI) 5/11 Abito a mezza manica (MAGDA BUTRYM) 6/11 Puffball mini dress (AMY LYNN 7/11 Sleeveless maxi dress (NA-KD) 8/11 Abito vita bassa con gonna voluminosa (ARAKII) 9/11 Abito con arricciatura (ARKET) 10/11 Drop waist dress senza maniche (COS) 11/11 Abito a vita bassa in denim (H&M) PREV NEXT