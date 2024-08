Marciano by Guess sfila in spiaggia: sogno di una sera di mezza estate (a Forte dei Marmi)

I n uno scenario magico, in una location unica come La Fenice Beach Club in Versilia, è stata svelata in anteprima la collezione Primavera Estate 2025: ti raccontiamo tutto!

Tramonto, colori e sfumature che sembrano tracciati dalla sapiente arte di un pittore. Il mare, placido e immenso, che lambisce una spiaggia fatta di sabbia fine. Due file di gazebo decorati con erba delle pampase e fiori dai toni delicati. In mezzo, una passerella a sua volta arricchita da elementi naturali. Siamo nel cuore della Versilia, a Forte dei Marmi. Siamo in uno degli stabilimenti più noti e prestigiosi, La Fenice Beach Club. E in questo scenario che è magia, puro idillio, va in scena la sfilata esclusiva di Marciano by Guess. Viene svelata, in anteprima, la collezione Primavera Estate 2025. Uno spettacolo di moda e musica, eleganza ed emozioni. Una sera di mezza estate, speciale, a cui abbiamo preso parte anche noi.

La nuova collezione è caratterizzata da un mood esotico, “on-safari”, che passa attraverso differenti declinazioni. C’è un secondo fil rouge: la sensualità. L’esaltazione del corpo femminile, costruita attraverso tessuti lievi, linee morbide, tagli strategici. Una serie di outfit per il giorno e la sera, per le più diverse occasioni. Il tempo libero, l’ufficio, i momenti tutti da vivere. Per una donna che si piace e piace, sa cosa desidera indossare. Sa cosa vuole. E così, look dopo look, emerge non solo la cifra stilistica di Marciano by Guess, ma anche le tendenze moda del futuro prossimo. Ti raccontiamo tutto!

Abiti asimmetrici

A inaugurare la sfilata Marciano by Guess a Forte dei Marmi è Cecilia Rodriguez, splendida in un abito asimmetrico – più corto davanti e più lungo dietro - con una delicatissima stampa floreale.

Ecco, proprio questo è il primo trend svelato: le asimmetrie. Esaltate da drappeggi e design dinamici, si fanno ambasciatrici di seduzione. Ma anche metafora del desiderio di sentirsi libere, senza condizionamenti.

Tonalità terrose

La collezione PE di Marciano è caratterizzata anche da tonalità terrose, neutre, che evocano una connessione con la natura e sottolineano quel mood “on safari” di cui sopra.

Bermuda, camicie allacciate in vita, tute utility, gonne con tasche, trench minimalisti. Ma anche linee più aderenti che intrigano, abiti midi off shoulder, scollature più audaci. Look che interpretano i diversi momenti della giornata e i più svariati contesti, appunto.

Wrap dress e stampe animalier

Anche l’iconico wrap dress conquista un ruolo di primo piano nella nuova collezione Marciano by Guess, ovviamente riletto secondo l’estetica peculiare del brand.

E diventa anche la “tela” su cui imprimere stampe animalier, più sofisticate e glam che mai.

Predominano i motivi zebrati e l’effetto pitone, magnetico nel suo realismo.

Dettagli cut out

Da Marciano arriva una conferma in più: il cut out manterrà saldamente il suo posto tra le tendenze moda anche nella Primavera Estate 2025. Nulla di eccessivo o troppo palese, anzi. Sta tutto nei dettagli. Ma noi conosciamo bene la potenza dei dettagli, vero?

Largo al colore

La palette della collezione Marciano by Guess 2025 è perlopiù sobria, fatta – come abbiamo visto – di tonalità neutre ma anche di bianco e nero. Tuttavia non mancano accenti di colori più decisi e vivaci, anche vitaminici: lime, rosa intenso, rosso. Un insieme d’impatto ma perfettamente calibrato.

Passione paillettes

Non più relegate agli orari serali e notturni, bensì sdoganate all day long, le paillettes sono tra le nuove ossessioni fashion. E tali resteranno nelle prossime stagioni. Una passione che contagia anche Marciano, che rende omaggio ai bagliori prepotenti e ammalianti emanati dagli ormai mitici dischetti di plastica colorati.

Piccole ma anche maxi, in questa collezione le paillettes diventano quasi materia di sperimentazioni, nel senso che vengono utilizzate anche in modi inaspettati. Ad esempio per costellare pantaloni cargo e giacche con cintura.

Intramontabile total black

Il total black è una mossa vincente e lo sarà per sempre. Un grande classico, ma al contempo un prezioso input per l’espressione della moda contemporanea e dei trend che si susseguono. Il total black è parte integrante della nuova collezione Marciano, in un mix di cut out, trasparenze, asimmetrie, volumi fluidi e altri più avvolgenti.

Indossa un abito nero senza spalline, con scollo a cuore e spacco laterale, Elisabetta Gregoraci. Che chiude – in grande stile, è proprio il caso di dirlo – la sfilata di Marciano a Forte dei Marmi.

Il parterre

Al fashion shows di Marciano ha assistito un parterre di celebs, piacevolmente immerse in quelle atmosfere da sogno. Tra le star presenti, Martina Stella e Paola Turani. Ma anche Giulia De Lellis, Cristina Chiabotto, Valentina Ferragni, Veronica Ferraro, Giorgia Palmas, Laura Barriales. L’evento è culminato con una cena all'aperto in stile imperiale, tutti insieme intorno a un tavolo maestoso e lunghissimo. Per finire, un cocktail party e un DJ set. Eh sì, decisamente un’esperienza indimenticabile!

