Urban e di tendenza: il look di Veronica Ferraro è ancora una volta da imitare

D al trench allo stivale, l’outfit della Ferraro è tutto da imitare, per essere trendy anche in inverno!

Trench e balaclava per un look urbano

Occhi verdi, fisico atletico e una passione per il mondo della moda. L’amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro non sbaglia un colpo quando si tratta di stile - ma questo lo sapevamo già!

Il suo ultimo post su Instagram è un perfetto esempio di stile urban, ed è davvero facile da replicare con quello che abbiamo nell’armadio - basta un bel trench lungo, stivaletti, pantalone nero e un crop top. Punit bonus se aggiungi il tocco di stile della balaclava, come ha fatto Veronica!

Sotto un bellissimo trench lungo beige, Veronica indossa pantaloni neri in pelle e scarpe a punta e mette in mostra il fisico perfetto con un crop top nero a costine a collo alto, con tanto di balaclava incorporato (uno dei must della stagione Autunno Inverno 2022/2023!) che ci fa impazzire.

Completano il look street-style la borsetta a mano nera e gli occhiali da sole. Troppo cool!

Veronica e The Fashion Fruit

La passione e l’occhio per lo stile di Veronica Ferraro non sono certo una novità per i suoi fan e per chi segue il suo blog, The Fashion Fruit.

E quello che ci piace davvero del suo stile è la sua impeccabile capacità di mixare di capi luxury ad altri low cost, il tutto condito da appunti sulle ultime tendenze nel mondo fashion.

E anche in questo ultimo post Instagram Veronica dimostra di aver perfettamente reinterpretato gli ultimi trend della stagione: dal trench extra long (perfetto da comprare ai saldi!), alla scarpa a pinta, fino al pantalone svasato a vita bassa e allo stupendo crop-top con balaclava che scommettiamo sarà un must dei prossimi mesi invernali.

Ma quello che davvero amiamo di Veronica e del suo stile è la capacità di combinare capi di brand come Dior e Stella McCartney (rispettivamente borsa e trench) con pezzi di nicchia, vere chicche da appassionati come lo stupendo stivaletto a punta di Vanda Novak. Fantastica, Veronica. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà con i prossimi look in vista della primavera nelle prossime settmane!