D al cappotto color cammello alla pencil skirt, dalla mini in pelle alla felpa hoodie, ecco tutti i capi e gli accessori che non possono mancare nel guardaroba delle it-girls!

La Basilicata, la Sicilia e la Valle d’Aosta hanno giocato un po’ d’anticipo, nelle altre regioni si è dovuto aspettare il 5 gennaio. Comunque, ormai ci siamo: suona il gong dei saldi invernali 2023. Brividi di eccitazione, molti dei nostri desideri stanno per avverarsi! Calma e sangue freddo, però. Dobbiamo definire la strategia per evitare acquisti inutili sulla scia dell'entusiasmo. Pianificare le sessioni di shopping con la stessa abilità di un esperto di business. Gestire il nostro budget e tradurlo in affari d’oro.

Ci sono semplici trucchi e consigli sempre vincenti, fra cui la stesura di una wish list personalizzata. Che dev’essere un perfetto mix di tendenze e must have. Ed è proprio su questi ultimi che qui vogliamo concentrarci. Sui grandi classici che esigono un posto nel guardaroba di ogni fashionista che si rispetti. Pronta?

Il cappotto color cammello

Premessa numero uno: il cappotto classico rientra senza dubbio tra i must have. Premessa numero due: il color cammello è tra i colori più trendy del momento, ma è anche una tonalità intramontabile. La conseguenza naturale, quindi, è che il cappotto color cammello merita una promozione a pieni voti. Lungo, taglio sartoriale, magari con chiusura doppiopetto e/o cintura.

Il piumino

Cambiano le forme, i volumi, le lunghezze. Ma il piumino resta un evergreen. Nonché un prezioso alleato nelle giornate più fredde. Nero, bianco, di una tonalità neutra o più accesa: decidi in base al tuo stile e alle tue preferenze, sarà sempre cool. C’è solo una questione su cui riflettere un po’ più e fondo, e riguarda proprio la lunghezza. Adesso stanno facendo furore i piumini molto corti, che in effetti hanno appeal da vendere. Però questo è l’unico caso in cui i trend hanno un peso notevole. Se si tratta di una cifra non proprio ridotta, meglio optare per una versione più classy.

I pantaloni palazzo

Il check dei must have da acquistare durante i saldi invernali 2023 non può non comprendere anche i pantaloni palazzo. Che, non ci stancheremo di ripeterlo, sono un concentrato di virtù: comodi, stilisticamente versatili, ultra democratici. Nel senso che si rivelano perfetti per qualsiasi bodyshape. Rendono inoltre possibile una serie infinita di abbinamenti, sono un passepartout irrinunciabile.

Il lupetto

Il lupetto è un jolly. E non importa se nei tuoi cassetti già ce n’è più di uno. Gli sconti sono l’opportunità per ampliare la scelta cromatica e arricchire i tuoi outfit con ulteriore combo cromatiche. Morbido, caldo, sempre chic, un lupetto è per sempre. In senso letterale! Una dritta: scegli un modello slim, che metta in bene risalto le linee del corpo e permetta di indossare sopra un altro capo – non solo un capospalla ma anche un maglione, una felpa, un cardigan - senza risultare ingombrante.

La pencil skirt

È sufficiente una gonna a matita per creare un look raffinato, adatto anche ai contesti più impegnativi. La pencil skirt è sinonimo di gran classe. Nera, è tra i pilastri dello stile classico. Anzi, senza tempo. Ma puoi approfittare dei saldi invernali 2023 per puntare su un modello di un altro colore o fantasia: opzione, quest’ultima, meno diffusa ma ugualmente degna di nota.

La mini in pelle

Può sembrare una contraddizione in termini, eppure è la realtà: la minigonna in pelle non appartiene allo stile classico, però a sua volta è un classico. Un’icona con una lunga storia alle spalle, che racconta di tempi andati e spiriti grintosi. Un jolly quando si tratta di seduzione, anche. Un pezzo che può anche diventare protagonista di mise più eleganti, basta scegliere gli abbinamenti giusti. E osare un po’.

Il completo giacca-pantaloni

Vale per tutte, non solo per le amanti dello stile mannish: il completo giacca-pantaloni è un’altra di quelle soluzioni con una marcia in più. Che risolvono in un attimo il dilemma del “cosa mi metto?”. Nero, grigio, blu notte sono tutte scelte impeccabili, ma sai che c’è? Stavolta togliti lo sfizio e punta su tonalità più intense, di quelle che non potrebbero mai passare inosservate. Anche vitaminiche, se vuoi!

Il top con maniche corte

Un altro capo prezioso e necessario, durante l’inverno e non solo. Egregio esponente del “vestirsi a cipolla”, una strategia salvifica soprattutto di sera, quando in programma c’è una cena, una tappa nei locali, qualsiasi situazione in cui si passi da fuori a dentro e sia alta la voglia di essere al… top!

La felpa hoodie

È nata negli anni Trenta ma diciamolo: non dimostra affatto la sua età. Le mitica felpa hoodie, ovvero col cappuccio, resta eternamente giovane e puntualmente conquista i giovani. Lo dimostra il fatto che figura tra i capi che la Gen Z considerano imprescindibili. Allora approfitta dei saldi invernali 2023 per trovare il tuo modello ideale, sarà senza dubbio un buon affare!

Il maglione oversize

I maglioni di lana o cachemire: impossibile farne a meno. Il consiglio è quello di scegliere un modello oversize, avvolgente e poliedrico, che permetta di giocare con gli abbinamenti. Con i pantaloni skinny o i palazzo, con le mini o le gonne midi, anche plissettate o a ruota; con i jeans, i leggings, anche le pencil skirt: quando si tratta di maglioni oversize, non ci sono limiti né confini.

L'abito in maglia

Gradualmente, potremmo dire anche silenziosamente, l’abito in maglia ha conquistato un posto tra i must have di ogni it-girl. La scelta è ampia, va dai modelli fascianti – che accompagnano e mettono in risalto le forme – a quelli più morbidi e cozy. Soprattutto per gli outfit da giorno, è una scelta vincente.

Gli stivali al ginocchio

Saldi invernali 2023, cosa comprare? L’interrogativo, inevitabilmente, apre anche il capitolo scarpe. E se stai pensando a un paio di stivali, si spalanca un vero e proprio universo. Cuissardes, ankle boots, chelsea boots, modelli slouchy: la scelta può risultare davvero ardua. Ma questo è uno di quei casi in cui trionfa la via di mezzo, ovvero gli stivali al ginocchio. Impermeabili e superiori a qualsiasi tendenza. Meglio ancora se con suola flat o moderatamente chunky, campioni di comodità e versatilità!

La borsa bauletto

E poi, certo: urge anche arricchire la collezione personale di borse. Quando si tratta di must have, automaticamente entra in gioco il bauletto. In fatto di stile non teme rivali, ma è anche comodo e capiente. Caratteristica, quest’ultima, tutt’altro che secondaria considerando il quantitativo di oggetti che riteniamo NECESSARIO avere in borsa. Sempre tanti, anzi tantissimi. I saldi inverno sono una grande occasione per “accaparrarsi” una it-bag!

La clutch

Dulcis in fundo, la clutch. Che non solo è un grande classico, per quanto negli ultimi tempi ha visto impennare le proprie quotazioni. Sai perché? Perché è stata sdoganata. Non è più soltanto una borsa da sera o per occasioni particolari, ma possiamo felicemente indossarla tutto il giorno e soprattutto con qualsiasi outfit.