D ai modelli in maglia ai più estrosi, il passamontagna è un must have imperdibile che aggiungerà un tocco in più a tutti i tuoi look. E non solo. Lo sfoggerai from day to night!

Molto più di un accessorio…è un vero must a cui non potrai rinunciare. Specialmente se sei una vera fashionista! Il passamontagna torna sulla scena del crimine (ops, della moda!) e si impone ancora una volta fra i copricapi più glam da avere e sfoggiare con ogni mise. Anche perché non ci sono solo quelli lavorati all’uncinetto o in maglia, ma finanche modelli ricchi di strass e paillettes.

Attenzione, però, proprio per questo motivo il passamontagna (noto anche come ‘balaclava’) potresti indossarlo anche con i look più eleganti e da sera. E non solo da sfoderare sulla neve per proteggerti dal freddo. Per l’inverno 2022 le maison lo hanno completamente rivisitato abbinandolo persino a tailleur e abiti da sera. C’è anche chi come Jeremy Scott lo ha reinterpretato per Moschino in una versione decisamente “graffiante”.

Se pensi che il passamontagna sia un capo difficile da indossare...dovrai ricrederti! Intanto è un accessorio stiloso e versatile e poi potresti sfoggiarlo con look sempre diversi! E soprattutto ha una sua storia: anche se non è esattamente delle più "felici". Nel 1854 le truppe inglesi lo indossano per proteggersi dal freddo nella battaglia di Balaklava (da qui anche il nome 'balaclava', appunto) contro l'impero russo. Ci pensano poi le attiviste russe Pussy Riots a eleggerlo come segno distintivo del loro impegno femminista e politico per lo sviluppo della democrazia in Russia e nel mondo. Solo di recente è diventato un accessorio decisamente glam grazie a Kim Kardashian che lo ha indossato al Met Gala ispirando anche le giovanissime. E ora che sai tutto, ti abbiamo convinta? Scopri come indossarlo!

Con i jeans

Il passamontagna...è un passe-partout! Anche se si sposa bene con i look casual, non ci sono dubbi. Indossalo con un paio di jeans abbinato a un pullover e, perché no, a un cardigan (quelli con le frange sono il must have dell'inverno 2022). Completa con un cappotto nero e per darti un tocco fashion indossa le décolleté gioiello.

Con i pantaloni

Ad esempio i joggers che ormai sono così cool e li sfoggi dalla palestra al tempo libero. Naturalmente potresti abbinarli a una maglietta o una felpa. Gioca anche con i mix and match e divertiti a mescolare più stili indossando ad esempio un cappotto e un paio di mocassini o di décolleté.

Con gli abiti in maglia

Sfoggialo con la maglieria più cool di questo inverno 2022. Un esempio? Avanti ai vestiti maxi in lana che sono un must have di stagione o magari a maxi maglie che potresti abbinare ai leggings per proteggerti dal freddo. Per dare una nota sofisticata anche al più semplice delle mise aggiungi gli accessori come un paio di scarpe con strass e le mini bag o le pochette.

Con le faux fur

I modelli colorati come questo giallo danno gioia e positività. Sfatando quindi il mito secondo il quale il passamontagna va solo con giacche a vento e piumini, lo indosseresti con le faux fur (le pellicce ecologiche) che ormai si impongono fra i capispalla da avere per l'inverno. Sotto? Un mini dress nero perfetto sia di giorno che di sera. Completa con gli stivaletti e una mini bag.

Completa con gli altri accessori

In realtà potresti indossarlo anche da solo, ma per elevare il tuo look sfoggialo anche con gli altri accessori. Ad esempio un paio di occhiali da sole o di orecchini e, perché no, per illumina il tuo viso con una collana. Così da semplice copricapo che ti protegge dal freddo il passamontagna diventerà il tuo must have fashion.