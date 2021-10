Il cardigan con cintura e frange è il grande “OMG!” dell’autunno

I l modello consacrato da Alanui fa strage di cuori. Non c'è fashionista che non l'abbia eletto a best friend forever. O se non proprio forever, perlomeno a migliore amico dell'autunno. Ecco i consigli di stile per portare in maniera wow il maglione country-chic del momento

Hai presente il cardigan con la cintura e le frange, il modello consacrato a capo cult da Alanui? È impossibile che tu non ce l'abbia presente perché ormai è il must have, anzi il must dress, di qualsiasi influencer. E di qualsiasi amante dello stile easy-chic.

Un trend da cogliere al volo perché questo maglione che mixa tocchi country, fantasie azteche e grinta in salsa western è in assoluto l'OMG! dell'autunno 2021.

E con l'acronimo OMG stavolta non si intende Oh My God ma proprio Oh My Glamour!

Il cardigan in cachemire super frangiato, con dettagli come cinture, lacci e ricami, è uno dei cocktail fashion meglio shakerati di questa stagione.

Non che non ne avessimo già avuto un assaggio mesi fa: questo modello è di tendenza da parecchio tempo ormai. Ma se prima era un capo un po' di nicchia, per chi ama lo stile hipster e indie rock, adesso il cardigan di Alanui et similia è il mai-più-senza di ognuna di noi.

C'è lo zampino anche della Re Mida della moda, ossia Chiara Ferragni, che tutto quel che tocca (e indossa) tramuta in oro. La celebre imprenditrice e influencer ha sfoggiato assieme al piccolo Leone un maglione Alanui (en pendent con quello mignon del suo figlioletto) e i social network sono impazziti. Il risultato? Tutte vogliono il maglione con le frange e la cintura.

Vuoi sapere i pro di questo cardigan? Stiloso; versatile; accattivante; sta bene a tutte; chic; si abbina a tutto; è pratico; è caldo ma anche fresco (se esce il sole e le temperature si impennano, basta slegare la cintura in vita e aprirlo a mo' di vestaglia slacciata, et voilà).

E ora vuoi sapere i contro? N-e-s-s-u-n-o.

Quando portarlo

Prima del come, parliamo del quando. Questo cardigan è l'ideale da indossare in qualsiasi orario del giorno. Si tratta infatti di un capo comodo e pratico che si presta perfettamente per essere portato durante il tempo libero, nelle sessioni di shopping, mentre passeggi e perfino quando stai in casa e hai voglia di un tocco un po' cocoon senza tuttavia rinunciare a una bella dose di charme.

Dalle prime ore della mattina fino al tramonto, il cardigan con frange cintura e fantasia paisley è l'ideale.

Come indossarlo

Più che il paragrafo dal titolo "Come indossarlo", ci sarebbe da scrivere un paragrafetto intitolato "Come non indossarlo". Perché faremmo molto prima...

Il cardigan lungo con cintura e frange si mescola perfettamente con tutto.

Dal look casual composto da mom jeans e t-shirt fino al tubino nero elegante da edulcorare con questo maglione portato come blazer, in tema di abbinamenti per il cardigan Alanui & Co. non ci sono regole.

Quindi sbizzarrisciti pure trovando la combinazione più adatta a te e al tuo stile.

Per dare colore a un outfit

Questo modello di maglione si presta bene anche per dare colore a un look. E con colore non si intende soltanto un discorso cromatico ma proprio un certo twist alla mise.

Con un paio di pantaloni in pelle neri e una maglietta basic in cotone anch'essa nera, il cardigan con le frange potrà conferire sia una nuance che stacca sia un codice estetico che stacca. In pratica stempererai la troppa austerità con un tocco scanzonato e disinvolto che ti renderà relaxed-chic al punto giusto.

Per coronare look casual

Insaporire una mise super casual con il tocco stiloso del cardigan come quello di Alanui significa ottenere un outfit da pollice in su.

Con un paio di shorts in denim e una t-shirt, sneakers bianche e calzettoni in stile tennista vintage, il cardigan sfrangiato con fantasia simil-azteca è un grande sì.

Bianca Balti approved, tanto per dire...

Total color, total chic

Oltre a dare un tocco di colore discordante, il maglione con frange e cintura può viceversa calarsi perfettamente nella mise a livello cromatico.

La scelta del total color è senz'altro quella che rende questo cardigan meno casual e più chic, specie se come tavolozza si sceglierà quella dei colori neutri, possibilmente scuri. E vuoi mettere il nero? Mettilo, letteralmente. Il total black è sempre una garanzia di raffinatezza, quindi se sei indecisa vai sul sicuro con questo sempreverde dell'eleganza. Che in verità è un semprenero, ecco.