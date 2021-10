C on un paio di jeans, una minigonna o nella versione più chic con un mini abito...Ecco alcuni fashion diktat che arrivano dallo street style su come potresti sfoggiare il cappotto giallo per l'autunno inverno 2022.

Il cappotto giallo questo inverno sarà il tuo prezioso alleato di stile. E per più di un motivo. Intanto è il re dei capispalla: potresti indossarlo con un mini abito così come con un paio di jeans, darebbe una sferzata di energia al tuo look e ti farebbe subito ritrovare il buonumore persino in una giornata grigia.

Il giallo è stato eletto da Pantone il colore sovrano per tutto il 2021, ma siamo sicure che sarà un evergreen (anzi, ever-yellow!) anche per tutto il 2022. Certo, non è sempre facile da indossare per questo dovresti seguire pochi e semplici fashion diktat! Arrivano direttamente dallo street style, dalle modelle e influencer che ti suggeriscono come indossare il cappotto giallo.

D'altronde ci sono tanti modelli diversi: dai più corti ai lunghissimi, mono o doppiopetto e persino con i dettagli animalier. Vuoi sapere come indossarlo? No problem, abbiamo selezionato alcuni look che ti faranno essere subito cool!

Cappotto giallo con jeans

È la fashion combo più semplice ed è anche la più versatile perché ti basterebbe solo cambiare le scarpe e gli accessori. Potresti quindi indossare un cappotto giallo di una lunghezza media (sta bene a tutte) e abbinarlo a un paio di jeans (meglio se hanno la vita alta). Per l'ufficio potresti aggiungere una blusa o una camicia, per uscire invece anche un tocco più street style con una felpa. Completeresti con un paio di stivaletti con tacco per slanciarti.

Con una mingonna

Un altro modo è di abbinarlo a una minigonna. In denim, in pelle o nelle versioni più chic a te la scelta! Attenzione però perché dovresti considerare anche la lunghezza del cappotto giallo: aggiungere centimetri di sicuro non sarà una buona soluzione se sei piccolina. Dovresti quindi preferire uno midi o corto per slanciarti. Il fashion trick è proprio questo! Via libera ai modelli più lunghi se sei alta, potresti anche sfoggiare un paio di stivali carrarmato e completare con un cappello per fare un twist di glamour.

Cappotto giallo con mini abito

Il cappotto è un modello versatile, ma senza dubbio si presta benissimo con i look più eleganti. Che ne diresti di sfoggiare la fashion combo per eccellenza? Il giallo infatti si sposa alla perfezione con il viola (ma anche con il fucsia!). Per questo motivo indossa un mini dress di questi colori per elevare il tuo stile...con originalità! Completa con un paio di stivaletti carrarmato per essere subito cool, o magari con le più classiche décolleté.

Con un look sporty

Non solo con jeans o vestitini, ma finanche con i look sportivi. Potresti quindi sfoggiare il tuo cappotto giallo con una tuta. Bellissimo con i pantaloni e una felpa (ma anche una camicia, perché no!) viola giocando quindi con i contrasti. Mescola e abbina ai tuoi vestiti gli accessori che ti darebbero quel tocco in più. Ad esempio sfoggiando un bucket hat, il cappello da pescatora che è sempre molto cool aggiungendo poi una mini bag e un paio di sneakers chunky.

Cappotto giallo con pantaloni in pelle

Last but not least...il cappotto giallo lo indosseresti anche con i pantaloni in pelle, similpelle (o perché no, in vinile!) per essere grintosa come non mai. Meglio quindi se preferisci un outfit color block, ad esempio giallo + nero è senza dubbio il top! Anche perché potresti essere molto cool anche con pochi capi basic aggiungendo una maglietta sempre nera. Completa con un paio di décolleté dello stesso colore.

Per aiutarvi a scegliere il cappotto giallo da indossare per l'autunno inverno 2022, ecco i must have di stagione.

