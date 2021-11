Winter trend: i più hot dallo street style

S treet style never dies! Oh sì, non ci sono dubbi: le tendenze di stagione passano tutte per le vie della moda reinterpretate in moltissime varianti dalle trendsetter più seguite, ognuna con il proprio stile. Ami i fashion trend alla follia ma spesso non sai come sfoggiarli? Sei nel posto giusto: qui troverai tutti i pezzi e le combo più hot dell’inverno, completi di preziosissime “istruzioni per l’uso” che ti faranno trovare la chiave per portare al meglio ogni tendenza. Spunti di stile, fashion tips e idee per mix and match da portare in “mille e una” situazione (ma sempre ad altissimo tasso di coolness!), saranno il vademecum perfetto per interpretare a modo tuo i trend del momento ed essere sempre un passo avanti. Il tutto proprio grazie ai tantissimi look fotografati per la strada sulle it-girls più amate. Pronta a lasciarti ispirare dallo street style?



