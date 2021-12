C ome ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda, arrivano anche i trend dello knitwear. E sebbene il bisogno più impellente sia quello di essere coperte e al caldo quale vera fashion hunter non vorrebbe essere anche cool?



Abbiamo tutte una cosa in comune. Una collezione infinita di maglioni. Perché vuoi o non vuoi, cara collezionista, ogni anno almeno uno o due (o anche molti di più) maglioni vanno acquistati. Ora, però, attenta! Il trend dello knitwear non significa solamente indossare un maglione. Se vuoi sapere quale sarà la maglieria più cool da indossare questo inverno devi pazientare ancora e saperne di più.

La maglieria ha una storia profondissima e un grande impatto sul mondo della moda.

Non si hanno informazioni certe ma probabilmente la maglieria ha un’origine indoeuropea perché il termine “knitting” con cui indichiamo il lavoro a maglia deriva dall’ anglossassasone “ketten”, a sua volta mutuato dal sanscrito “nahyat”.

Diffusi nelle varie culture i punti in maglia divennero presto dei disegni simbolici dei vari elementi della natura come l’albero della vita, la sorgente della salvezza e così via fino a diventare anche simboli di famiglia e clan da esibire sui maglioni.

In ogni caso, anche se il lavoro a maglia non è nato in Inghilterra, è tra le famiglie inglesi che si sviluppa perché già nel 1600 a Nottingham ci sono tracce delle prime macchine per la maglieria. Negli anni ’60 ci fu un vero e proprio boom della maglieria grazie allo stile folk che prevedeva maglioni con molti punti e alla diffusione del fai-da-te sui magazine femminili dell’epoca.

Negli anni ’90 la maglia ha una ulteriore fase di scoperta e i punti vengono rielaborati per un nuovo modello di donna, più disinibita nell' attitude ma lineare nel look .

Oggi la maglieria è di nuovo in tendenza! Ci sono tecniche moderne che permettono un mix tra il vintage e la ricerca e le maison si sono sbizzarrite non solo in singoli pezzi ma anche in proposte di outfit interamente in maglia.

Vuoi anche tu un DIY (Do -it-Yourself) total look? Allora segui il nostro tutorial lavorarare a maglia è diventato di tendenza e sono certa che farai invidia ai grandi designer!

Insomma anche per un semplice acquisto di un maglione ti tocca osservare, studiare e imparare a costruire un outfit da vera fashion lover! Pronta per la maglieria più cool da indossare questo inverno?

Ecco la nostra shopping-guide per te!

Vestito maxi

La moda del Go-Maxi è sempre cool e trendy. Ogni stagione però bisogna aggiornare le nostre conoscenze sui trends perché cambiano ad una velocità spaziale! Quest’anno il podio del maxi più chic tocca al vestito di maglia. Ricordati di portarlo con uno stivale slim e una sciarpa XXL per dare l’accento alla tua body shape. La cosa più importante di un Maxi abito di maglia? Appena lo metti hai praticamente finito il tuo outfit! Quindi ecco la soluzione per le giornate freddissime, in poco tempo e con stile.

Fast and stylish

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: Yoyo Cao wears rings, a Loewe cream-color knit large scarf with fringes, a matched dress, mustard-yellow slouch heeled boots, outside Loewe, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2020/2021, on February 28, 2020 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images) 1/2 2/2 Abito in maglia STAUD PREV NEXT

Gilet stile vintage

Già durante l’Estate i gilet ad uncinetto o in maglia leggera hanno fatto la loro prima comparsa tra gli outfit delle influncers e celebs. Appropriazione del guardaroba maschile il gilet è un capo iconico , cool e aggiornato. Con i primi freddi arriva il momento di sfoderarli tutti: tinta unita, fantasia, folk, classy e chi più ne ha più ne metta!

Con un gilet sarai davvero cool. E se ti sembra troppo corto puoi optare per i modelli di gilet lunghi fino alla caviglia. Se non ti va di spendere molto corri veloce nei vintage stores dove troverai una scelta infinita per ogni tipo di tasca.

A volte ritornano!

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 31: Anna Schürrle wearing Cult Gaia earrings, Isabel Marant Etoile shirt, Isabel Marant vest, Nanushka skirt, Gianvito Rossi heels, Max Mara bag and Someday Somewhere sunglasses on October 31, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images) 1/3 2/3 Gilet MONKI 3/3 Gilet COS PREV NEXT

Cut-outs

Tanto giudicati e tanto amati. I cut outs sono tornati! Come si spesso dice, love or hate, per noi è di sicuro LOVE perché appena trovi il pezzo giusto, diventerai la preda di ogni scatto degli street style photographers. In più quest'anno i designers si sono davvero sbizzarriti con le loro proposte di forme asimmetriche e di tagli particolari. Non c’è altro da dire, questo è un trend davvero super cool e non puoi mancarlo!Detiene senza ombra di dubbio il podio della maglieria più cool da indossare questo inverno.

with or without you

MILAN, ITALY - FEBRUARY 22: Yoyo Cao, is seen outside Philosophy di Lorenzo Serafini show, during Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021 on February 22, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images) 1/3 2/3 Maglia ANDREA ADAMO 3/3 Maglia DION LEE PREV NEXT

Breton

Il Breton sweater ossia la maglia con le righe è stato un must have degli anni ’60 ed è, da sempre, un evergreen del guardaroba di ogni donna. È come una t-shirt bianca ed un jeans. Ne sei sprovvista? Allora per completare i basics essentials tocca anche a te acquistare immediatamente il fisherman's sweater.

Pensi che sia troppo mariniere e che sia un outfit estivo, ti sbagli! Anche le francesi ne fanno un uso smodato in città eppure hanno un' attitude elegante e urbana!Vai a sbirciare come lo indossano, segui i nostri consigli su Vestirsi come una parigina: le regole dello stile francese.

Se anche nel tuo armadio c’è già un Breton sono sicura che non ti fermerà dallo shopping che ti consigliamo perché di righe non ce ne sono mai abbastanza. Il bello di indossare un Breton è che non sarai mai out perché è proprio il maglione che grazie a Chanel va di moda ormai dal diciannovesimo secolo.

Mare di Inverno

1/2 Polo STORIES 2/2 Polo H&M PREV NEXT

I set di 3 in 1

Comfy & chic è il target di ogni outfit che desiderano anche le influencer più famose.

Tra i trend più cool questo inverno arrivano i set non di due ma di tre pezzi. Quindi prepara dello spazio libero nel tuo armadio perché i set proposti dalle boutique e dai fast fashion stores sono davvero stupendi. Ispirati alla bellissima Hailey Bieber e vai fare shopping con le tue amiche ASAP!

I set di 3 in 1 però non sono di tre pezzi classici, potrai trovare combo inedite come cappello con pant e calzini oppure cardigan, crop top e mini skirt e tanto altro.

Sei curiosa del trend del Knit-set? Allora non perdere le nostre tips 100% Cozy: i completi knitted con cui coccolarsi in inverno. Scegli il tuo mix preferito e non aver paura di passare per le strade vestita tutta di maglia, oggi il comodo va di moda più di qualsiasi altra cosa!

Effortless chic

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 06: Hailey Baldwin is seen on December 06, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by BG002/Bauer-Griffin/GC Images) 1/6 Haley Bibier 2/6 Cardigan MANGO 3/6 Gonna MANGO 4/6 Dolcevita MANGO 5/6 Abito ZARA 6/6 Panta palazzo ZARA PREV NEXT

Questo Inverno di maglieria hot ce ne è veramente tanta! In più, ci sono tanti trend anche colorati da non perdere.

Non sai su quale tonalità orientarti? Ci pensiamo noi a dirti i colori della maglieria più cool da indossare questo inverno.

Se vuoi optare per un colore nuovo ti consigliamo il mandarino, il lilla o il verde prato che sono di tendenza e già gettonatissimi dalle it-girls. Se invece sei una tipa dalle tonalità più decise questa stagione è ideale per te!C' è un tono di rosso che matchato con la maglieria è irresistibile. Chi lo dice? Pantone off course! Ecco la nostra Guida al fire Whirl: il rosso più hot secondo pantone!

Se non ti basta un solo colore perché sei amante di tutti i colori esistenti nessun problema scegli la maglieria super abstract! Per te, colorful friend, alcuni brand e designers hanno creato pezzi di maglieria di tutte le sfumature possibili.

1/3 Cardigan THE GREAT 2/3 Cardigan FRENCH PARIS 3/3 Maglione BERSHKA PREV NEXT

Ora che sei più preparata sulle tendenze è il momento di mettere in pratica le tue conoscenze! Cara knitwear hunter, sei pronta per lo shopping più caldo, comfy e chic?