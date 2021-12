L’inverno è più bello quando hai qualcosa di morbido e caldo da indossare! Cosa ne dici di un bel completo in maglia? Ecco i più cute e hot del momento

Composizione: 100% cozy, 100% cool… ops, volevamo dire wool!

Diciamocelo: la lana più morbida e calda è tutto ciò che vorremmo indossare quando il freddo si fa rigido. Perché non portarla in total look senza pensieri?

Parliamo dei completi knitted ovviamente, ovvero le combo in maglia winter-edition che salveranno il nostro inverno (e i nostri outfit!).

Le style-icon d’altra parte ce lo mostrano da tempo: il trend del knit-set è una realtà che ha conquistato gli armadi più cool “senza se e senza ma”. E per una volta parliamo di una tendenza comoda e pratica: meglio approfittarne!

Beh, chi siamo noi per non cogliere al volo l’occasione? Ecco una piccola guida ai completi in maglia più belli e caldi per l’inverno che dipanerà il filo della tua matassa di dubbi in proposito. Fanne buona scorta e via… affronta il freddo con stile!

Completi in maglia con pantaloni

Non sono tute, non sono i classici completi. Sono i set in caldissima maglia composti da pantalone e maglione, assolutamente l’ideale per look off-duty very cute. Ma soprattutto sono la base per mise effortless-chic, il che ci piace tantissimo!

Credits: Getty Images

Composti normalmente da joggers o da pantaloni dal taglio pulito - dritto o leggermente svasato che sia - vengono matchati a maglioni di tutti tipi e sono bellissimi da indossare con capispalla o accessori a contrasto. Assolutamente da provare con un long coat o un blazer e una borsa preziosa!

Il nostro consiglio? Scegli il tuo completo knitted “pullover + pantalone” in filato di qualità e in tinte neutre: sarà un vero passepartout da indossare in situazioni come la colazione in centro la domenica mattina o nel corso di un viaggio speciale. Ma anche semplicemente per ricevere ospiti o collegarsi a una videochiamata da casa!

1/8 Maglia in baby-cashmere LORO PIANA

Credits: loropiana.com 2/8 Pantalone svasato in baby-cashmere LORO PIANA

Credits: loropiana.com 3/8 Cardigan in lana MAX MARA

Credits: maxmara.com 4/8 Pantaloni in lana MAX MARA

Credits: maxmara.com 5/8 Maglia con colletto polo in lana OYSHO

Credits: oysho.com 6/8 Pantaloni con coulisse in lana OYSHO

Credits: oysho.com 7/8 Cardigan in cashmere con ricamo all'uncinetto in cotone BARRIE

Credits: barrie.com 8/8 Pantaloni in cashmere con ricamo all'uncinetto in cotone BARRIE

Credits: barrie.com PREV NEXT

Completi in maglia con gonna

Altro discorso per una tipologia di set in maglia completamente differente, nonostante il materiale di partenza sia identico: quella che vede come pezzo per l’under-body la gonna. Che tu ci creda o no infatti qui il mood cambia drasticamente! Già: vuoi per le linee più ladylike, vuoi per quel rimando immediato a un abito intero, l’utilizzo che farai del tuo completo knitted “pullover + skirt” sarà ben più orientato a look strutturati.

Credits: Getty Images

Le combo on-trend in questione infatti vedono quasi sempre come protagonista una longuette, ma potrai trovare anche gonne in lana midi leggermente svasate o mini-skirt ovviamente. In quanto al pezzo sopra ce n’è un po’ per tutti i gusti: maglie morbide da portare leggermente sblusate (proprio a ricreare l’effetto vestito), ma anche tank-top e sensualissimi pullover cropped ai quali sarà durissima dire di no!

Potrai portare il tuo set knitted skirt-edition come più ti piace (o ti serve): con combact-boots, raffinate slingback, stivali o pump, saprà trasformarsi all’occorrenza per creare mix and match dal piglio sempre nuovo. Un alleato davvero unico e imperdibile per il tuo armadio invernale, non ti pare?

1/8 Pullover cropped ZARA

Credits: zara.com 2/8 Pencil skirt intrecciata ZARA

Credits: zara.com 3/8 Maglia a collo alto in cashmere RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it 4/8 Longuette in cashmere RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it 5/8 Tank top in maglia HELMUT LANG

Credits: mytheresa.com 6/8 Pencil skirt in maglia HELMUT LANG

Credits: mytheresa.com 7/8 Maglia girocollo MAJE

Credits: maje.com 8/8 Gonna midi in maglia MAJE

Credits: maje.com PREV NEXT