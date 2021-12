S tai cercando il rosso perfetto per riscaldare l’inverno? Pantone presenta Fire Whirl, il red very-hot di tendenza: ecco tutte le “fashion-rules” per indossarlo

Red passion? Oh yes, a patto che sia il rosso più hot in circolazione!

Ebbene, la tua ricerca è terminata. Pantone Color Institute ha parlato, sciogliendo di fatto ogni dubbio in merito: si tratta del numero 18-1453, al secolo Fire Whirl.

Il nome dice già tutto: è una sfumatura di rosso avvolgente e seducente, ideale per scaldare le gelide giornate (ma anche le serate!) invernali. Pantone infatti ci presenta questo particolare punto di rosso come una tonalità “energica con una presenza dinamica”. E ha ragione!

Curiosa di saperne di più? Ti accontentiamo subito: scopri con le nostre linee guida a chi dona di più secondo l’Armocromia, quali sono i suoi match ideali e i pezzi più cute in Fire Whirl in circolazione!

Pantone Fire Whirl: a chi dona secondo l’Armocromia

Analizziamo il Pantone Fire Whirl? Ovviamente sì!

Si tratta di una sfumatura dalla base particolarmente calda. Il nome stesso ce lo suggerisce in modo nemmeno troppo velato!

In quanto a intensità poi, non siamo certo davanti a una tonalità spiccatamente accesa, bensì attenuata.

Hai già indovinato? Probabilmente sì! È di certo una nuance adatta alle schiere dell’Autunno, ma il fatto di avere un sottotono particolarmente caldo la rende il “top” per le appartenenti al sottogruppo Warm (sì, anche per le colleghe di dominante sul versante Spring!).

Se quindi la tua palette è Autunno o Primavera Warm, non esitare: il Fire Whirl è il tuo colore!

Jessica Chastian, Spring Warm

Pantone Fire Whirl: come e quando utilizzarlo

Fire Whirl è una tonalità morbida e sensuale, capace di donare un twist di femminilità a qualsiasi look.

Non essendo un rosso particolarmente squillante diviene una sfumatura raffinata, perfetta sia per il giorno che per la sera; insomma da utilizzare senza esclusione di colpi!

Provalo su capi basici e casual - come un bel maglione in lana grossa ideale per scaldare le tue giornate - su pezzi formali - come un tailleur un po’ più cute - oppure su capi destinati alla sera, come un bell’abito. Infine, se stai cercando solo piccoli accenti cromatici, punta su accessori in rosso Fire Whirl: renderanno meno scontato e accenderanno qualsiasi look! Pronta a provare il “red” che ti farà perdere la testa?

Pantone Fire Whirl: i color-mix

Color mix utilizzando il Pantone Fire Whirl ne abbiamo? Certo che sì!

Partiamo col dire che è una tonalità tendente al mattone, molto chic e non troppo impegnativa, ergo funziona molto bene anche in total-look monocromo. Questo rosso è bellissimo poi anche con tutta la palette dei marroni, con cui finisce per funzionare quasi come un ton sur ton.

Ovviamente queste premesse non escludono possibili combo interessanti e audaci, tutte da sperimentare!

Molto cute ad esempio è l’abbinamento con il rosa Barbie: dosando la nota pink con la dovuta cautela, regalerai al tuo Fire Whirl un tocco sbarazzino davvero favoloso.

Bellissimo e tutto da provare è poi l’abbinamento con gli altri colori primari (sia in trittico che in coppia). Anche qui sarà importante bilanciare l’insieme, scegliendo il tuo rosso come protagonista e inserendo blu e giallo a piccole dosi. Con un po’ di occhio insomma, l’effetto è assolutamente garantito!

Pantone Fire Whirl: i pezzi più hot per l’inverno 2021/22

10 pezzi tratti dalle collezioni fall/winter 2021/22, tutti rigorosamente in Fire Whirl? Certo che sì! Eccoti la nostra selezione in red che ti farà perdere la testa!

