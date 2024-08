Dalla capsule Philosophy x My Style Bags a Claudia Schiffer per Ermanno Scervino: fashion recap della settimana

N uove capsule collection, nuove aperture, nuove testimonial: tante novità per inaugurare questo caldissimo agosto 2024!

… Agosto fu! Le temperature sono praticamente alle stelle, ma questo gran caldo non sospende il nostro appuntamento con le fashion news settimanali. Eccoci qui, dunque. Se la tua partenza per le vacanze è vicina, se in generale ami viaggiare, dai un’occhiata alla collezione di borsoni e beauty case realizzata da Philosophy con My Style Bags: super glam! E poi ti mostriamo due new entry riconducibili a un’altra capsule, ovvero Portofino Piazzetta Collection, firmata Portofino Dry Gin e MC2 Saint Barth: due costumi essenziali, pratici e di tendenza.

Proseguiamo con la scoperta della Nike Athlete House, aperta da Nike in quel di Parigi per supportare gli atleti impegnati nelle gare olimpiche: ci sono anche aree dedicate alla moda. E ancora, prendi nota: Louis Vuitton ha inaugurato il suo primo sky bar a Taormina, un luogo assolutamente magico. Se ti trovi da quelle parti, la tappa è obbligatoria. Infine, una supermodella che non ha bisogno di presentazioni: Claudia Schiffer. Più bella e magnetica che mai, è la nuova testimonial di Ermanno Scervino.

Philosophy x My Style Bags, la capsule dedicata a chi ama viaggiare

Cominciamo da una di quelle fashion news che fanno drizzare le antenne ai viaggiatori: Philosophy di Lorenzo Serafini e My Style Bags hanno lanciato una capsule di borsoni e beauty case. I modelli distintivi sono disponibili in due varianti: in canvas e a righe. Il borsone è adatto sia ai weekend fuori porta che ai viaggi più lunghi. Può essere portato a mano ma anche a spalla, grazie alla tracolla in cuoio con il logo Philosophy. Il beauty case, perfetto per contenere gli accessori essenziali, può essere acquistato separatamente oppure insieme al borsone.

È inoltre possibile personalizzare i prodotti per mezzo di ricami, da sempre tra gli elementi distintivi di My Style Bags. La collezione My Style Bags x Philosophy di Lorenzo Serafini è disponibile su philosophyofficial.com, mystylebags.com, nella boutique Philosophy di Lorenzo Serafini a Roma ma anche negli store My Style Bags di Milano.

Beauty case a righe (PHILOSOPHY X MY STYLE BAGS)
Beauty case in canvas (PHILOSOPHY X MY STYLE BAGS)
Borsone a righe (PHILOSOPHY X MY STYLE BAGS)
Borsone in canvas (PHILOSOPHY X MY STYLE BAGS)

Portofino Dry Gin e MC2 Saint Barth: novità per la Portofino Piazzetta Collection

La collaborazione tra Portofino Dry Gin e MC2 Saint Barth si rinnova, traducendosi in un ampliamento della Portofino Piazzetta Collection, dedicata all’estate e alla spensieratezza che porta con sé. La novità consiste in due nuovi modelli di costumi da bagno che incarnano l’estetica di Portofino con richiami ai colori e agli elementi tipici del pittoresco borgo ligure. Si tratta del Portofino Navy, monocolore e raffinato, e del Portofino Striped, a righe bianche e blu. Entrambi sono impreziositi dal ricamo dell’iconica bottiglia di Portofino Dry Gin.

Realizzati in tessuto leggero 100% riciclato e contenuti in packaging ecofriendly, i costumi da bagno sono caratterizzati da un elastico con coulisse in vita e tasche sia anteriori che posteriori. A completare il look, le t-shirt genderless dal fit morbido, in cotone. Si sceglie tra due versioni. La prima è in bianco, giallo o rosa, con il ricamo I found my gin in Portofino e l’immagine dell’iconica bottiglia di gin che esce dal taschino. L'altra è in blu navy, con la raffigurazione del cocktail Portofino bay martini sul fronte.

Costume Portofino Navy (PORTOFINO PIAZZETTA COLLECTION)
Costume Portofino Striped (PORTOFINO PIAZZETTA COLLECTION)

Nike Athlete House: un “rifugio” per gli atleti a Parigi

Nike supporta i suoi atleti impegnati nelle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nike Athlete House: uno spazio olistico dedicato alla preparazione, alla celebrazione, al riposo e al recupero. C’è davvero tutto ciò di cui gli atleti hanno bisogno per esibirsi al massimo: tra l’altro servizi di terapia fisica, stazioni specializzate per appuntamenti con barbiere, esperti di make up e manicure, spazi per rilassarsi con le proprie famiglie.

Non mancano le aree dedicate alla moda, nelle quali è possibile definire il proprio stile per il più grande palcoscenico del mondo, anche con l’aiuto dell’AI. Utilizzando tablet digitali, infatti, si ottengono immediatamente immagini personalizzate da stampare sui capi di abbigliamento. La Nike Athlete House sottolinea il continuo impegno del marchio nel ridefinire il modello di partnership con gli atleti, mettendoli totalmente al centro.

La Nike Athlete House a Parigi

Louis Vuitton apre il primo sky bar a Taormina

Le fashion news della settimana raccontano anche di Louis Vuitton. Che ha inaugurato a Taormina Le Bar Louis Vuitton, il suo primo sky bar. Una splendida terrazza situata all’ultimo piano del palazzo storico che ospita anche lo store della maison. L’impatto è notevole: l’estetica distintiva di Vuitton si combina con elementi tipici della tradizione siciliana. L'ingresso è caratterizzato da una wallpaper di conchiglie vere e il tavolo Anemona in pelle blu della collezione Object Nomades. Per quanto riguarda l’arredamento, sono stati scelti tavoli in pietra lavica smaltata in vetro blu, sedute in legno e corda, lampade in paglia e metallo. Per completare l’opera, magnifiche piante locali.

Il menu è curato da Roberto Toro, executive chef del Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, e comprende piatti tipici siciliani – a cominciare dagli arancini - rivisitati e reinterpretati; ma anche ostriche, caviale e tartare di tonno. Le tavole sono allestite con il nuovo servizio da tavola Art de la Table in porcellana di Limoges blu e beige, accompagnato dai bicchieri Twist in vetro di Murano, soffiati a mano nell’atelier veneziano di Simone Cenedese. Questa nuova apertura, com’è facile intuire, s’inquadra nel progetto relativo ai resort estivi Vuitton in varie parti del mondo.

Le Bar Louis Vuitton - Taormina

Claudia Schiffer nuova testimonial di Ermanno Scervino

… E poi, tra le fashion news della settimana, ecco anche Claudia Schiffer, intramontabile top model. Ermanno Scervino ha scelto proprio lei come testimonial della nuova campagna Autunno Inverno 2024. Lei, che incarna perfettamente – e come potrebbe essere altrimenti? – il tema Sport Couture: “la collezione – si legge sul profilo Instagram di Ermanno Scervino – celebra le forme del corpo femminile attraverso silhouette couture, materiali sensuali e dettagli artigianali unici della maison”.

Gli scatti sono stati realizzati in quel di Londra dai fotografi Luigi & Iango sotto la direzione artistica dello stilista fiorentino con lo styling di Sissi Vian.