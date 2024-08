Come vestirsi per una festa in spiaggia? Lasciamoci ispirare dalle fashion influencer

S e quella serata speciale in riva al mare si avvicina ma ancora non hai deciso cosa mettere, dai un'occhiata ai look di 5 it-girls che non hanno bisogno di presentazioni!

Fra gli interrogativi fashion che si fanno largo in questa rovente estate 2024, c’è anche il seguente: come vestirsi per una festa in spiaggia? Non vogliamo nulla di troppo complicato, questo è chiaro. Di contro, pretendiamo la leggerezza. Tessuti e design leggeri, sì. Sei stai pensando a un bel caftano, vai sicura ché la scelta è super glam. Se trascorrerai l’intera giornata al mare, sappi che un solo pareo può essere un’altra ottima soluzione e non c'è bisogno di tornare a casa per cambiarsi. Dipende tutto da come decidiamo di annodarlo, può addirittura diventare un abito con rose 3D. Se le suddette due opzioni non ti soddisfano pienamente però (e sei ancora lì a chiederti cosa indossare per una festa in spiaggia) comincia a tirare un sospiro di sollievo. Ti mostriamo gli outfit di 5 it-girls che non hanno bisogno di presentazioni: Leonie Hanne, Caro Daur, Mary Leest, Veronica Ferraro e Paola Turani. Ispirazioni in arrivo!

Long dress monospalla

Se si tratta di una cerimonia in spiaggia, o comunque con un evento che esige eleganza, fai come Leonie Hanne: punta su un abito monospalla drappeggiato. Lieve, chic, arioso. Quanto a colori c’è la massima libertà, ma tiene a mente il fascino del rosa. Cipria oppure un po’ più intenso, evitando però le gradazioni strong. Mini bag in tono, sandali mules – che si sfilano in un attimo – e sei pronta!

1/3 Abito monospalla in raso di seta (MAX MARA) 2/3 Mini bag in pelle (JACQUEMUS) 3/3 Sandali trasparenti (GIUSEPPE ZANOTTI) PREV NEXT

Top incrociato + pantaloni wide leg (bianchi)

Prendi nota: una delle combo più amate dalle fashioniste, per quest’estate 2024, è quella composta da maxi foulard a mo’ di top, incrociato, e pantaloni bianchi con gamba larga. Anzi, larghissima. È questa la mise scelta da Caro Daur (ma anche dalla stessa Leonie Hanne e da altre fanciulle che di moda e street style se ne intendono parecchio!). Per completare il look, un paio di ciabattine flat.

1/3 Foulard in twill di seta (DIOR) 2/3 Pantaloni a gamba larga (MAJE) 3/3 Sandalo slider con elemento metallico (GUCCI) PREV NEXT

Camicia + gonna dritta

Procediamo con le inspo che aiutano a decidere come vestirsi per una festa in spiaggia. Perfettamente in linea con le tendenze moda dell’estate 2024 è anche questo look sfoggiato da Mary Leest: camicia bianca dal taglio maschile e gonna midi a matita, arricchita da applicazioni e bagliori. Un mix&match di cui innamorarsi subito!

1/3 Gonna midi in mesh con cristalli (SPORTMAX via LUISAVIAROMA) 2/3 Camicia in garza di cotone (ZARA) 3/3 Slingback con tacco oro (FERRAGAMO) PREV NEXT

Slip dress

… E poi c’è lo slip dress! Un grande classico che, da un paio di anni a questa parte, l’universo fashion ha ampiamente rivalutato e che – manco a dirlo – è top anche per un party in spiaggia. Veronica Ferraro lo sceglie bianco: luminoso, di gran classe, iper sensuale. E a proposito di sensualità: i modelli che lasciano la schiena completamente scoperta non si battono, prendi nota. Ai piedi? Sandali mules di una tonalità chiara e neutra. Un look semplicissimo ma di grande effetto.

1/2 Slip dress fluido con schiena nuda (VICTORIA BECKHAM via MYTHERESA) 2/2 Mule G Cube in pelle (GIVENCHY) PREV NEXT

Mini dress in maglia

L’ultima nostra musa è Paola Turani, che ha mandato in visibilio i suoi followers con questo abitino in maglia aderente. Maglia lurex, per essere precisi. E un delicato bagliore, che può essere dato anche da applicazioni di cristalli o micro paillettes, aggiunge un ulteriore tocco fashion. Lo stesso dicasi per i sandali flat metallizzati. Let’s go!

1/2 Miniabito in maglia con cristalli (RABANNE via MYTHERESA) 2/2 Sandali infradito argento (TORY BURCH) PREV NEXT